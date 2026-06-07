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ジュード・ベリンガムがリヴァプールの若手リオ・ングモハを「言葉を失わせる」。夢のイングランド代表デビューに、レアル・マドリードのスターが絶賛。
ベリンガム、ングモハの「明るい未来」を称賛
レイモンド・ジェームズ・スタジアムでのイングランド代表の1-0勝利後、ロッカールームではベリンガムが中心となり、チームの新戦力を称えた。怪我から復帰しイングランド代表のペースを上げたレアル・マドリードのスーパースターは、ングモハにキャップを授与し、その10代の選手の世界舞台での可能性を絶賛した。
ベリンガムは「素晴らしいデビュー、おめでとう。みんな君のプレーを楽しんだ。クラブでも代表でも輝かしい未来が待っている。このキャップを贈れることを誇りに思う。もっと多くのキャップが待っているよ。おめでとう」と語った。 感動したングモハは、短く謙虚に答えた。「皆さん、ありがとうございます。嬉しいです。言葉が出ません！ただ、ありがとうと言いたいです。これからも頑張ります！」
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10代の選手たちが節目の記録を達成しても、トゥヘル監督は厳しい姿勢を崩さなかった。
ングモハにとっては節目の夜だったが、トーマス・トゥヘル監督はチームのパフォーマンスに満足していなかった。 2026年北米W杯へ準備を進めるドイツ人監督は、前半の戦術的規律欠如を批判。チームのプレーを「フリースタイル」と表現し、勝利してもなお、クロアチア戦を控える“スリー・ライオンズ”に組織力向上を要求した。
ングモハに加え、アレックス・スコット、ジョシュ・キング、イーサン・ヌワネリといった若手も代表に招集された。リヴァプールのウインガー、スコットは今季29試合に出場したが、現時点では26人の最終メンバーには入っていない。 ベテランGKジョーダン・ピックフォードは「彼は素晴らしい選手だった。何にも動じなかった。リヴァプールで良いシーズンを送り、デビュー戦で実力を示した」と称えた。
バイエルン・ミュンヘンがアンフィールドの逸材に照準を定めた
ングモハの急成長はメルウッドやセント・ジョージズ・パークの外でも注目されている。裏ではヴィンセント・コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンが、このウインガーをアンフィールドから引き抜く驚きの移籍を模索している。 高齢化する攻撃陣の若返りを図るバイエルンは、左サイドの主力候補として17歳の彼をマーク。だがリヴァプールも、元チェルシー・アカデミー出身の逸材を手放すつもりはない。モハメド・サラーの移籍もあり、新監督アンドニ・イラオラはングモハを将来計画の要と位置づけている。
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フロリダの暑さに慣れる
タンパでの親善試合は、チームにとって重要な環境適応テストとなった。トゥヘル監督は、フロリダの強い日差しの下でプレーする肉体的負担を強調した。同監督は、ワールドカップ開幕時に直面する環境課題に順応するため、こうした苦労は不可欠だと語った。イングランド代表は、最終調整のためコスタリカ戦に向けてオーランドへ移動する。
「日差しの下での練習は1回だけだったから、今回の試合は本当に違和感があった」とトゥヘル監督は認めた。「でも、こうした環境に身を置くのは良いことだ。それが我々がここにいる理由だからだ。 このような状況を望んでいたし、いつか必ず訪れることだから、それに慣れる必要がある」と語った。ングモハにとって、こうした環境でのトレーニングとデビュー戦は、次回の主要大会で代表チームの定位置を確保するための重要な成長ステップとなっている。