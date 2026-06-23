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ジュード・ベリンガムがウェイン・ルーニーのイングランド代表記録を更新。レアル・マドリードの星は2026年W杯で「スリー・ライオンズ」の節目を迎えた。
イングランドに新たな基準を打ち立てる
ベリンガムはルーニーの記録を更新し、22歳359日でイングランド代表50キャップを達成した最年少選手となった。
この記録はボストンでのガーナ戦で達成された。直前のクロアチア戦ではペナルティエリアに切り込んで代表7ゴール目をマーク。2020年のA代表デビュー以来、4大会連続で出場し、安定したパフォーマンスを見せている。
勝負どころで力を発揮する
記録更新は素晴らしいが、ベリンガムはクラブでも代表でもその実力で裏付けている。レアル・マドリードでは140試合46得点をマークし、驚異の得点力を示している。 大会前、チームメイトのジョーダン・ヘンダーソンは彼を「Xファクター」と呼び、「大舞台で力を発揮する選手」と絶賛した。クロアチア戦での個人技によるゴールなど、決定的な活躍でその評価はさらに高まっている。主役であることを楽しむベリンガムは、EURO2024のスロバキア戦でオーバーヘッドキックを決めた後、「他に誰がいる？」と叫んだ。多大なプレッシャーの中でも、彼はなおも輝き続けている。
歴代最多出場記録への挑戦
中盤を支配するベリンガムについて、 now議論は彼が歴史にどこまで名を刻めるかへと移りつつある。25歳前に50試合出場を達成した5人の1人にサカが加わり、ベリンガムに並んだ。それでも彼は独自の軌道を走る。4つの主要大会に出場した最年少欧州人選手であり、ムシアラを上回る。 このまま10年間、年間9試合に出場すれば、通算125試合のピーター・シルトンの記録を超え、最多出場選手となる計算だ。個人記録が称えられても、彼はタイトル獲得に全力を注ぐ。
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イングランドの次はどうなるのか？
イングランドは現在、決勝トーナメント進出の瀬戸際にいる。「スリー・ライオンズ」はグループ首位確保に必死だ。60年の苦悩に終止符を打つには、象徴的存在が最高のパフォーマンスを発揮することが不可欠だ。