ジュード・ベリンガムがウェイン・ルーニーのイングランド代表記録を更新。レアル・マドリードの星は2026年W杯で「スリー・ライオンズ」の節目を迎えた。

ベリンガムはルーニーの記録を更新し、22歳359日でイングランド代表50キャップを達成した最年少選手となった。

この記録はボストンでのガーナ戦で達成された。直前のクロアチア戦ではペナルティエリアに切り込んで代表7ゴール目をマーク。2020年のA代表デビュー以来、4大会連続で出場し、安定したパフォーマンスを見せている。



