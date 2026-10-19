ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは、スペインの首都でセビージャを退け、今季屈指のパフォーマンスを披露した。ホームチームは勢いのあるプレーを続け、この試合でバルセロナとの対戦に向けて重要な弾みをつけた。

レアル・マドリーはアルダ・ギュレルが先制点を挙げた。ディオマンデのサイドからの正確なプレーを生かしての得点だった。続いてキリアン・エンバペが試合の主導権を握り、勝負を決定づける2得点でアウェーチームを突き放した。

しかし、この試合を象徴する場面を生んだのはコートジボワール出身の10代の選手だった。ウインガーはサイドを単独で一気に駆け上がると、内側に切り込んで右足で強烈なシュートをゴールに突き刺し、大勝を決定づけた。



