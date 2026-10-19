ZUMA Press Wire
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ジュード超え！レアル・マドリーの新星ヤン・ディオマンデ、セビージャ戦の大勝でベリンガムの記録を塗り替え、歴史を刻む
マドリー、セビージャに大勝
ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは、スペインの首都でセビージャを退け、今季屈指のパフォーマンスを披露した。ホームチームは勢いのあるプレーを続け、この試合でバルセロナとの対戦に向けて重要な弾みをつけた。
レアル・マドリーはアルダ・ギュレルが先制点を挙げた。ディオマンデのサイドからの正確なプレーを生かしての得点だった。続いてキリアン・エンバペが試合の主導権を握り、勝負を決定づける2得点でアウェーチームを突き放した。
しかし、この試合を象徴する場面を生んだのはコートジボワール出身の10代の選手だった。ウインガーはサイドを単独で一気に駆け上がると、内側に切り込んで右足で強烈なシュートをゴールに突き刺し、大勝を決定づけた。
- AFP
歴史にその名を刻む
ギュレルのゴールをお膳立てし、自らも得点したディオマンデは、スペインの名門の歴史に名を刻んだ。19歳338日のコートジボワール代表FWは、今世紀のレアル・マドリーの選手として、ラ・リーガの同一試合でゴールとアシストの両方を記録した最年少選手となった。
これまでの記録は、20歳51日で達成したイングランド代表MFベリンガムが保持していた。10代のウインガーは、その記録を見事に塗り替えた。この快挙は、ベルナベウでの生活が厳しいスタートとなった若手選手の劇的な変化を示している。
高額な移籍金にもかかわらず、モウリーニョがさらなる成果を要求
歴史的な夜となったものの、モウリーニョ監督は大金を投じて獲得した選手への期待が過度に高まることを早くもけん制した。ポルトガル人指揮官は、10代の選手にかかる大きな重圧を認めつつ、このFWはまだ粗削りで、今後も成長の余地が大きいと強調した。
「彼には改善の余地がたくさんある。若く、考えが甘く、まだ成長途上だ」とモウリーニョ監督は説明した。「彼は背番号25を背負ってプレーしているのではなく、獲得に支払われた1億2500万か1億3000万という金額を背負ってプレーしている」
同監督は、アタッキングサードでの判断力と冷静さを成長の鍵に挙げる一方、別のレアル・マドリーのスター選手になぞらえて前向きな見方を示した。「ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリーに来たばかりの頃をよく覚えている」とモウリーニョ監督は続けた。「それから2、3年後、ヴィニシウスは真のワールドクラスの選手になっていた」
- Anadolu Agency
迫るクラシコでの試練と戦術の組み替え
レアル・マドリーは今、来週に控えるバルセロナとの注目のエル・クラシコへ、速やかに意識を切り替えなければならない。ディオマンデにとっては、ヴィニシウス・ジュニオールが国内大会での4試合の出場停止処分を終えるまで、先発の座を確固たるものにする絶好の機会となる。
ヴィニシウス・ジュニオールが復帰可能になれば、モウリーニョは戦術上の難しい判断を迫られる。コートジボワール人のディオマンデはチームメイトと共存するため、右サイドでの役割に適応しなければならない可能性がある。それだけに、最大のライバルとの一戦でも、この高い水準の安定したプレーを維持することが重要だ。
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