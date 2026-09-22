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ジュード対ジョーブ・ベリンガム！ ボルシア・ドルトムントのスターが「ギャラクティコ」の兄を追ってイングランド代表入りへ前進、兄弟対決実現ならイングランドは「非常に幸運」だろう
イングランドにおけるチャールトン兄弟とネヴィル兄弟の系譜
レアル・マドリーで「ガラクティコ」となったジュードは、イングランド代表の最新のUEFAネーションズリーグ招集メンバーに入った。夏には2026年ワールドカップで7ゴールを記録し、同大会での準決勝進出と3位フィニッシュを果たしたことで、その評価は再び高まった。
23歳の万能型選手に、イングランド代表で弟ジョブが加わるのではないかとの声もあった。ジュードの足跡を追う形でボルシア・ドルトムントに加入した20歳MFは、ボルシア・ドルトムントで試練の多い1年目を経験した後、再び軌道に乗っている。
トゥヘル監督らは彼の成長を見守っているが、現時点ではU-21代表にとどまらせることに満足している。そのため、かつてのボビー・チャールトンとジャック・チャールトン、そしてネヴィル兄弟のギャリーとフィルのような兄弟の絆が代表で見られるのは、もうしばらく先になりそうだ。
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ジョブはイングランドA代表でジュードと合流する可能性があるのか？
2人のベリンガムが力を合わせる可能性について、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連して取材に応じた元イングランド代表FWザモラは、GOALにこう語った。「いやあ、兄に挑むとなれば、またとてつもない靴を履かなければならないね！
「正直に言って、僕たちには優れたMFが本当にたくさんいる。だから、もし彼が入って兄に挑めるなら、この国はとても幸運だよ。とはいえ、ジュードはとてつもなく特別な存在だ。1世代に1人の選手だよ。だから、もしジョーブが彼に近づけるなら、僕たちは本当に、本当に幸運だ。でも、ジュードはほんの少しだけ優秀すぎると思う」
ベリンガムJr、ボルシア・ドルトムントで主役を狙う
ジョーブは、兄ジュードの大きな存在感から抜け出そうと最善を尽くしてきた。サンダーランドを離れてドルトムントへ向かう決断を下した後、こう語っている。「自分の歩んできた道が、ジュードとまったく同じだったとは思わない。
「でも、もし正しい道がボルシア・ドルトムントと契約することを意味するなら、そしてそれは自分や兄だけでなく、多くのトップクラスの若手選手たちが選んできた道でもある。だったら、なぜ自分がそうしない理由があるんだ？ ジュードがここでプレーしていて、それがうまくいかなかったという理由だけで別のクラブと契約するのは、大きな間違いになるはずだ」
ベリンガム兄弟はともにバーミンガムのアカデミー出身だ。幼い頃から大きな期待を背負ってきた2人は、いまではともに結果を残すことを可能にするだけの経験を備えている。
ジョーブは2026-27シーズンを前に報道陣に対し、こう語った。「これまでのキャリアで多くの試合に出てきたし、もう小さな子どもではない。自分より若い選手はたくさんいるし、自分には経験があると感じている。
「経験というのは、ただ試合に出ることではなく、そこで学んだことを自分の中に取り込むことだと思う。ここまでのキャリアの中で学べる経験を本当にたくさんしてきたし、その経験を生かして、自分はさらにステップアップし、成長し、もっと多くのことができると感じている」
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ジョブはイングランドU-21代表でのU-21欧州選手権出場を目指すことに集中している
そうした資質は、2027年夏に開催される同大会でイングランドがU-21欧州選手権3連覇を目指す上でも重要な要素となるはずだ。
ジョブはそこで主役となることを目指しつつ、引き続きA代表入りにも迫っていきたいところだ。トゥヘルの構想でジュードと並ぶためには、プレミアリーグで実績を証明している多くの選手たちを上回っていく必要がある。
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