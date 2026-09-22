ジョーブは、兄ジュードの大きな存在感から抜け出そうと最善を尽くしてきた。サンダーランドを離れてドルトムントへ向かう決断を下した後、こう語っている。「自分の歩んできた道が、ジュードとまったく同じだったとは思わない。

「でも、もし正しい道がボルシア・ドルトムントと契約することを意味するなら、そしてそれは自分や兄だけでなく、多くのトップクラスの若手選手たちが選んできた道でもある。だったら、なぜ自分がそうしない理由があるんだ？ ジュードがここでプレーしていて、それがうまくいかなかったという理由だけで別のクラブと契約するのは、大きな間違いになるはずだ」

ベリンガム兄弟はともにバーミンガムのアカデミー出身だ。幼い頃から大きな期待を背負ってきた2人は、いまではともに結果を残すことを可能にするだけの経験を備えている。

ジョーブは2026-27シーズンを前に報道陣に対し、こう語った。「これまでのキャリアで多くの試合に出てきたし、もう小さな子どもではない。自分より若い選手はたくさんいるし、自分には経験があると感じている。

「経験というのは、ただ試合に出ることではなく、そこで学んだことを自分の中に取り込むことだと思う。ここまでのキャリアの中で学べる経験を本当にたくさんしてきたし、その経験を生かして、自分はさらにステップアップし、成長し、もっと多くのことができると感じている」