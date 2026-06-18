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ジュードは本当に立派な人物だ！元レアル・マドリードのスター、キャロライン・ウィアーが明かしたベリンガムへの感動的な別れのメッセージ
ベルナベウの「ゴールデンボーイ」からの特別な贈り物
レアル・マドリードのベリンガムは、ピッチ内外で存在感を示している。ウィア選手の退団に際し、彼はサイン入りユニフォームと温かいメッセージを贈った。メッセージには「キャロラインへ。あなたと知り合えて光栄でした」と書かれていた。 今後の新たな一歩が素晴らしいものになりますように。愛と敬意を込めて！」
ウィアーは「スリー・ライオンズ」のエースをこう絶賛した。「ジュードとは何度か話をしたことがある。私たちはいつも仲が良く、クラブやマドリードについて楽しい会話を交わしてきた。彼があのメッセージを書いてくれたこと――サイン入りのユニフォームだけでも嬉しかったのに――そのメッセージは、彼がどれほど品格のある人物かを物語っている。彼は素晴らしい人だし、本当に心温まる気遣いだった」とガーディアン紙に語った。instagram
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スペインの首都に足跡を残す
ウィアーは125試合で63得点40アシストを記録し、クラブ史上最多得点者となった。4シーズンともリーグ2位にとどまったが、レジェンドとしてマドリードを去る。
「ピッチの上でも外でも幸せな思い出ばかりです」とウィアーは語った。「ただ一つ心残りなのは、最初のタイトルを取れなかったこと。でも、それ以外では自分の影響と記録に誇りを持っています。マドリードでは夫ととても幸せでした。素晴らしい生活と素晴らしい街でした。ただ、その章は自然に終わり、私は次のステップへ進む準備が整いました。」
チャンピオンズリーグ制覇の魅力
主要タイトルを狙うウィアーにとって、リヨンへの移籍は飛躍の機会だ。欧州制覇8度の強豪クラブで、ジョナタン・ヒラルデス監督の下でプレーできるこのチャンスを彼女は逃せなかった。ウィアーは3年契約を締結し、中盤で存在感を示す。
「キャリアのこの段階では、さらに上を目指したい」と彼女は説明した。 タイトルを争い、最高の選手たちとプレーしたい。チャンピオンズリーグで優勝争いに加わりたい。準決勝や決勝に進むのは難しいし、優勝するのはさらに大変だ。それでもその争いに加わりたいし、シーズン終盤に向けて準備を進めるクラブに身を置きたい」
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スコットランドの夢とワールドカップへの目標
フランス生活に慣れたウィアーは、スコットランド代表を2027年ブラジルW杯へ導くことに集中している。直近2試合で7得点を挙げ、好調を維持。男子代表の活躍に刺激を受け、その成功を世界舞台でも再現したいと語る。
「ワールドカップのためにブラジルに行くこと、それが私の夢です」とウィアーは語った。「チャンピオンズリーグやクラブでの活躍も大切ですが、スコットランドをワールドカップに導くことも同じくらい大きな目標です。プレーオフ進出という第一歩を踏み出したので、年末の試合を楽しみに、一歩ずつ進みます」