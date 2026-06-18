ジュードは本当に立派な人物だ！元レアル・マドリードのスター、キャロライン・ウィアーが明かしたベリンガムへの感動的な別れのメッセージ

ウィアーは125試合で63得点40アシストを記録し、クラブ史上最多得点者となった。4シーズンともリーグ2位にとどまったが、レジェンドとしてマドリードを去る。

「ピッチの上でも外でも幸せな思い出ばかりです」とウィアーは語った。「ただ一つ心残りなのは、最初のタイトルを取れなかったこと。でも、それ以外では自分の影響と記録に誇りを持っています。マドリードでは夫ととても幸せでした。素晴らしい生活と素晴らしい街でした。ただ、その章は自然に終わり、私は次のステップへ進む準備が整いました。」