アタランタのスポーツディレクター、クリスティアーノ・ジュントリは、フランク・ケシエの加入会見で、受けた質問に対する形で、今季開幕後に好パフォーマンスで再び存在感を示しているかつての自身のユヴェントスの数選手について言及した。「彼らのことは本当にうれしく思っているし、自分たちの価値を示している」。その一方で、「ただ、正直に言って私はアタランタのことを考えている。朝から晩まで、今のアタランタ、そして今後どうあるべきかというアタランタのことを考えている」と語った。2023年から2025年までユヴェントスに在籍していた同SDが言及したのは、トリノ時代に獲得したニコ・ゴンサレス、コープマイネルス、ドウグラス・ルイスの3選手だ。