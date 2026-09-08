アタランタのスポーツディレクター、クリスティアーノ・ジュントリは、フランク・ケシエの加入会見で、受けた質問に対する形で、今季開幕後に好パフォーマンスで再び存在感を示しているかつての自身のユヴェントスの数選手について言及した。「彼らのことは本当にうれしく思っているし、自分たちの価値を示している」。その一方で、「ただ、正直に言って私はアタランタのことを考えている。朝から晩まで、今のアタランタ、そして今後どうあるべきかというアタランタのことを考えている」と語った。2023年から2025年までユヴェントスに在籍していた同SDが言及したのは、トリノ時代に獲得したニコ・ゴンサレス、コープマイネルス、ドウグラス・ルイスの3選手だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ジュントリ、ユベントスと“彼の”ニコ・ゴンサレス、コープマイネルス、ドウグラス・ルイスに皮肉「彼らのことをとても喜んでいる」
アタランタの獲得市場について
「まずは中盤の要として、ガエターノのようなイタリア人レジスタからスタートした。彼は欠ける可能性があるピースだと考えていた」とTuttoAtalanta.comが伝えている。「その後、本人の意向による予想外の退団となったジムシティのあとを受けて、クリステンセンに移った。彼はウディネーゼから獲得した。その後にはエルマスがいた。非常に重要な選手になり得ると考えている」
デ・ローンとケシエについて
「デ・ローンが移籍を求め、ローマ行きを望んだ。そして我々はすぐにフランクに動いた。新たなプロジェクトにおいて、彼が非常に重要なピースになり得ると考えている」
ロウに関するもの
「最後にロウを獲得した。4-3-3のこの陣容における最後の重要なピースになり得ると考えている」
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