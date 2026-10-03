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ジュリア・ジギオッティの立ち上がりのループシュートで、ユナイテッドが女子スーパーリーグでリバプールに勝利
リーで早い時間帯に均衡が破れる
マンチェスター・ユナイテッドは、オリド体制での復調を続け、リヴァプールを1-0で下した。チェルシーに大敗するなど厳しいシーズンの滑り出しとなったが、ユナイテッドは直近3試合で勝ち点7を獲得している。ホームのユナイテッドは開始6分以内に主導権を握った。キアラ・キーティングが不十分なクリアを見せると、ジギオッティがそのミスを即座に突いた。ペナルティーエリア外から完璧なループシュートを決め、GKを破って序盤に先制点を奪った。
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ゲームプランを実行する
序盤のゴールが決勝点となったものの、両チームともに大きなチャンスを作り出した。BBC Sportに対し、自身の決勝ゴールについて語ったジギオッティは、チームの戦術的アプローチを次のように説明した。「私たちは試合の入りを速くして、相手が準備できていないことを期待していた。そして、今日はその通りになった」 先制後、ユナイテッドは前半終了までに2点目を狙って攻勢を強めた。ジェス・パークは自陣から持ち上がり、ペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ったが、ボールはクロスバーに直撃した。
リヴァプールがポストに阻まれる
今季ここまで素晴らしいスタートを切っているリヴァプールは、その後に力強く反撃し、自分たちもポストをたたいた。ベアタ・オルソンのFKからの引っかけるようなシュートは、ファロン・タリス＝ジョイスに見事なセーブでニアポストへとはじき出された。さらにGKは後半、コーネリア・カポクスとオルソンのシュートを立て続けに防ぐ圧巻のダブルセーブも披露した。終盤に圧力を強め、ジェナ・クラークの至近距離からのヘディングもポスト際をかすめたものの、リヴァプールは同点弾を奪えず、ユナイテッドが勝ち点3を手にした。
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中断期間を前に
この結果、ユナイテッドは勝ち点でリヴァプールに並び、両チームはそのままインターナショナルブレイクに入る。国内での戦いに戻れば、オリドは自チームがこの勢いを維持することを願う一方、リヴァプールは立て直しを図り、有望なリーグ戦の流れを取り戻さなければならない。
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