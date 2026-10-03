あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

ジュリア・ジギオッティの立ち上がりのループシュートで、ユナイテッドが女子スーパーリーグでリバプールに勝利

Match report
マンチェスター・ユナイテッド・ウィメン
マンチェスター・ユナイテッド・ウィメン 対 リヴァプール・ウィメン
リヴァプール・ウィメン
WSL

マンチェスター・ユナイテッドは、ジュリア・ジギオッティの見事な序盤のループシュートでリヴァプールを1-0で下し、2月以来となるウィメンズ・スーパーリーグ連勝を飾った。 この重要な勝利により、エバ・オリドは厳しいシーズン序盤からの立て直しを継続。復調したチームは、次の代表ウィークを前に、今節の相手と勝ち点で並んだ。

  • リーで早い時間帯に均衡が破れる

    マンチェスター・ユナイテッドは、オリド体制での復調を続け、リヴァプールを1-0で下した。チェルシーに大敗するなど厳しいシーズンの滑り出しとなったが、ユナイテッドは直近3試合で勝ち点7を獲得している。ホームのユナイテッドは開始6分以内に主導権を握った。キアラ・キーティングが不十分なクリアを見せると、ジギオッティがそのミスを即座に突いた。ペナルティーエリア外から完璧なループシュートを決め、GKを破って序盤に先制点を奪った。

  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    ゲームプランを実行する

    序盤のゴールが決勝点となったものの、両チームともに大きなチャンスを作り出した。BBC Sportに対し、自身の決勝ゴールについて語ったジギオッティは、チームの戦術的アプローチを次のように説明した。「私たちは試合の入りを速くして、相手が準備できていないことを期待していた。そして、今日はその通りになった」 先制後、ユナイテッドは前半終了までに2点目を狙って攻勢を強めた。ジェス・パークは自陣から持ち上がり、ペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ったが、ボールはクロスバーに直撃した。

  • リヴァプールがポストに阻まれる

    今季ここまで素晴らしいスタートを切っているリヴァプールは、その後に力強く反撃し、自分たちもポストをたたいた。ベアタ・オルソンのFKからの引っかけるようなシュートは、ファロン・タリス＝ジョイスに見事なセーブでニアポストへとはじき出された。さらにGKは後半、コーネリア・カポクスとオルソンのシュートを立て続けに防ぐ圧巻のダブルセーブも披露した。終盤に圧力を強め、ジェナ・クラークの至近距離からのヘディングもポスト際をかすめたものの、リヴァプールは同点弾を奪えず、ユナイテッドが勝ち点3を手にした。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    中断期間を前に

    この結果、ユナイテッドは勝ち点でリヴァプールに並び、両チームはそのままインターナショナルブレイクに入る。国内での戦いに戻れば、オリドは自チームがこの勢いを維持することを願う一方、リヴァプールは立て直しを図り、有望なリーグ戦の流れを取り戻さなければならない。

WSL
チャールトンWFC crest
チャールトンWFC
CHA
マンチェスター・ユナイテッド・ウィメン crest
マンチェスター・ユナイテッド・ウィメン
MAN
WSL
アストン・ヴィラ・ウィメン crest
アストン・ヴィラ・ウィメン
AVL
リヴァプール・ウィメン crest
リヴァプール・ウィメン
LIV