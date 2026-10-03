序盤のゴールが決勝点となったものの、両チームともに大きなチャンスを作り出した。BBC Sportに対し、自身の決勝ゴールについて語ったジギオッティは、チームの戦術的アプローチを次のように説明した。「私たちは試合の入りを速くして、相手が準備できていないことを期待していた。そして、今日はその通りになった」 先制後、ユナイテッドは前半終了までに2点目を狙って攻勢を強めた。ジェス・パークは自陣から持ち上がり、ペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ったが、ボールはクロスバーに直撃した。