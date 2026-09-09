ジュリア・ガッリがバルセロナと契約。別れの投稿「ありがとうローマ、あなたは私の居場所だった」

ガッリはローマへの思い入れが非常に強く、Instagramへの投稿で別れを告げた。「言葉にするのが難しい別れがある。特に、ただ一つの場所を離れるのではなく、自分の人生の大切な一部に別れを告げるときはなおさらです。 私はローマで生まれ、ローマで育ち、まさにこの場所で夢を追うこと、転んでも立ち上がること、成長すること、そして決して信じることをやめないことの意味を学びました。下部組織のすべてのカテゴリーを一歩ずつ歩み、この街を肌で感じ、ローマを心に抱きながら、この道のりのすべての段階を過ごしてきました」





「ずっと胸に刻まれる瞬間を経験できたのは幸運でした。U-17でのスクデット、Primaveraでスクデットを勝ち取った年月、そしてトップチームでのスクデットとコッパ・イタリア。タイトルはもちろんですが、それ以上に、思い出、犠牲、人との出会い、感情、そして今の私という人間、そして選手を形作ってくれた日々があります」





「ローマは、子どもだった私も、少女だった私も、そして一人の女性になった私も見てきました。ピッチの中でも外でも、私の成長を見届けてくれました。大きな喜びを与えてくれ、多くを教えてくれ、そして時間や距離でも消えることのない絆を残してくれました。今日、10年を経て、ここを離れる時が来ました。そして、おそらく最も難しいのはチームや街を離れることではなく、長い間ただ「家」だった場所を離れることです。別れの悲しみはありますが、それ以上に、これまでのすべてへの感謝の気持ちで胸がいっぱいです。すべてのチームメート、すべての監督、道のりの中で出会ったすべての人、すべての試合、すべての勝利、すべての困難、そしてすべてのローマサポーターに感謝しています」





この長文メッセージの最後に、ガッリはこの旅をともにしたすべての人々への感謝を伝えた。「道が変わっても、本当に終わらない物語もあるからです。それはあなたの中に残り、あなたという存在の一部となり、どこへ行ってもこれからも寄り添い続けてくれる。 ありがとう、ローマ。ありがとう、すべてのファン。ありがとう、この10年間。私の成長を見届け、人生のこれほど大切な一部を与えてくれてありがとう。あなたは家でしたし、これからも何らかの形でずっとそうあり続けるでしょう」