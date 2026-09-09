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ライブ
Italy Women U17 v Germany Women U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Federico Zanon

翻訳者：

ジュリア・ガッリがバルセロナと契約。別れの投稿「ありがとうローマ、あなたは私の居場所だった」

G. Galli
女子サッカー
ローマ
バルセロナ

バルセロナが、イタリアサッカー界屈指の逸材の1人を確保した。ローマのFWジュリア・ガッリの加入が正式発表され、2030年までの契約にサインした。


幼い頃からローマ一筋だったガッリは、クラブの下部組織で育ち、トップチームまで駆け上がった。セリエAデビューは2024年5月1日、サッスオーロ戦で実現。16歳1カ月8日で、イタリア女子1部でデビューしたローマ史上最年少選手となった。続く2025-26シーズンには、UEFA女子チャンピオンズリーグ予選2回戦準決勝のアクトベ戦で、同大会初ゴールも記録している。

  • 世界のU-19 NXGNトップ25

    ガッリはイタリア代表の歴史にも名を刻んだ。U-17女子ワールドカップでは、複数の試合で複数得点を記録した初のイタリア代表選手となり、この大会で存在感を示してブロンズブーツを獲得した。2026年3月には、Goalが選ぶ世界のU-19女子選手トップ25「NXGN」に選出された。

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  • ローマ、ホームで

    ガッリはローマへの思い入れが非常に強く、Instagramへの投稿で別れを告げた。「言葉にするのが難しい別れがある。特に、ただ一つの場所を離れるのではなく、自分の人生の大切な一部に別れを告げるときはなおさらです。 私はローマで生まれ、ローマで育ち、まさにこの場所で夢を追うこと、転んでも立ち上がること、成長すること、そして決して信じることをやめないことの意味を学びました。下部組織のすべてのカテゴリーを一歩ずつ歩み、この街を肌で感じ、ローマを心に抱きながら、この道のりのすべての段階を過ごしてきました」


    「ずっと胸に刻まれる瞬間を経験できたのは幸運でした。U-17でのスクデット、Primaveraでスクデットを勝ち取った年月、そしてトップチームでのスクデットとコッパ・イタリア。タイトルはもちろんですが、それ以上に、思い出、犠牲、人との出会い、感情、そして今の私という人間、そして選手を形作ってくれた日々があります」


    「ローマは、子どもだった私も、少女だった私も、そして一人の女性になった私も見てきました。ピッチの中でも外でも、私の成長を見届けてくれました。大きな喜びを与えてくれ、多くを教えてくれ、そして時間や距離でも消えることのない絆を残してくれました。今日、10年を経て、ここを離れる時が来ました。そして、おそらく最も難しいのはチームや街を離れることではなく、長い間ただ「家」だった場所を離れることです。別れの悲しみはありますが、それ以上に、これまでのすべてへの感謝の気持ちで胸がいっぱいです。すべてのチームメート、すべての監督、道のりの中で出会ったすべての人、すべての試合、すべての勝利、すべての困難、そしてすべてのローマサポーターに感謝しています」


    この長文メッセージの最後に、ガッリはこの旅をともにしたすべての人々への感謝を伝えた。「道が変わっても、本当に終わらない物語もあるからです。それはあなたの中に残り、あなたという存在の一部となり、どこへ行ってもこれからも寄り添い続けてくれる。 ありがとう、ローマ。ありがとう、すべてのファン。ありがとう、この10年間。私の成長を見届け、人生のこれほど大切な一部を与えてくれてありがとう。あなたは家でしたし、これからも何らかの形でずっとそうあり続けるでしょう」

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