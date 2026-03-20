ジュリアン・ティンバーとマルティン・オデゴールは、マンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝でアーセナルの一員としてプレーするだろうか？ミケル・アルテタ監督がコンディションについて最新情報を明かす

アーセナルは今週日曜日、ウェンブリーで行われるカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する準備を進めており、今シーズン初のタイトル獲得を目指している。試合を控えて記者団に語ったアルテタ監督は、土曜日の最終練習が両選手の起用を左右する決定的な要素になると明かした。「土曜日にまだ1回練習が残っている。出場を争っている選手たちが、良い結果を見せてくれることを期待している」とスペイン人監督は説明した。 「もう1回練習があるから、彼らが間に合うかどうか見てみよう」



