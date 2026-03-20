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ジュリアン・ティンバーとマルティン・オデゴールは、マンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝でアーセナルの一員としてプレーするだろうか？ミケル・アルテタ監督がコンディションについて最新情報を明かす
アルテタ監督、怪我の状況を確認するため最終練習を待っている
アーセナルは今週日曜日、ウェンブリーで行われるカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティと対戦する準備を進めており、今シーズン初のタイトル獲得を目指している。試合を控えて記者団に語ったアルテタ監督は、土曜日の最終練習が両選手の起用を左右する決定的な要素になると明かした。「土曜日にまだ1回練習が残っている。出場を争っている選手たちが、良い結果を見せてくれることを期待している」とスペイン人監督は説明した。 「もう1回練習があるから、彼らが間に合うかどうか見てみよう」
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選手枠を20人に絞る
アルテタ監督は、決勝戦に向けてチームを規定の20人に絞り込むにあたり、選手選考という難しい課題に直面している。彼は次のように付け加えた。「全員が今大会に関わってきた。ウェンブリーでの試合に出場するチャンスがある最終日に、誰かにその機会を与えないというのは、難しい決断だ。だから、確かに、よく考えなければならないことだ。」
マンチェスター・シティとの一戦が待ち受けている
日曜日の試合でアーセナルの前に立ちはだかるのはマンチェスター・シティだ。アルテタ監督は、自信と綿密な準備に重点を置き、戦術的な戦いに向けてチームが精神的に万全な態勢を整えられるよう努めている。「今後48時間は、万全の態勢でウェンブリーに臨み、確実に勝利を掴み取れるという確信を持って臨めるよう、準備と楽しみをすべて注ぎ込む」と彼は述べ、この大一番にかかる多大なプレッシャーにもかかわらず、ロンドン・コルニーに漂う前向きな雰囲気を強調した。
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タイトル獲得を目指すアーセナル
アーセナルが決勝へと進む道のりでは数々の難関を乗り越えてきたが、アルテタ監督はこの任務を完遂する決意を固めている。実際、ガンナーズは前人未到の4冠達成に向けて依然として有利な立場にある。現在、この北ロンドンのクラブはプレミアリーグの首位を9ポイント差で独走しているほか、チャンピオンズリーグの準々決勝でスポルティングCPと、FAカップの準々決勝でサウサンプトンとの対戦を控えている。
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