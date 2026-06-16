ジュリアン・キノーネスの台頭：クリスティアーノ・ロナウドを抑え、サウジ・ゴールデンブーツを獲得したメキシコの英雄

ワールドカップで初得点を挙げる前、アステカスタジアムの熱狂を経験する前、緑のユニフォームに身を包む前、マグイ・パヤンの地で裸足でボールを追う少年がいた。

彼は親の許可なくこっそり外出し、夕食も忘れ夢中になってボールを追った。ショートパンツが破れても母親に縫い直してもらい、またすぐに戻った。

マグイ・パヤンには整ったアカデミーはなく、サッカーは本能であり、逃避であり、生き抜く手段だった。ボールは単なる娯楽ではなく、周囲の限界を超える可能性を示す最初の兆候だった。

指導者の一人、セサル・バレンシアはESPN MXに語った。裸足の試合がキノネスの愛情を育み、独特の体づくりをしたと。足首の強さ、蹴り方、動きのバランスと力強さ。すべてが初期の環境と結びついていた。

「フットボル・パス」では、キノネスは才能ある選手ではなく、執拗な闘志として記憶されていた。チームメイトは彼を「パンテラ（パンサー）」と呼んだ。だがバレンシアは、その愛称ですら彼を表現しきれていないと感じていた。ゴールを狙う姿勢は、むしろライオンのようだったからだ。