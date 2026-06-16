ジュリアン・キノーネスの台頭：クリスティアーノ・ロナウドを抑え、サウジ・ゴールデンブーツを獲得したメキシコの英雄

キノーネスはメキシコで成功を収めた。彼はプロとして歩み始めた頃、この国に迎えられ、キャリア、居場所、家族、活躍の場、そして代表チームのユニフォームを手に入れた。
コロンビア・マグイ・パヤン生まれのキノネスは、ナリノの泥道や小さなグラウンドで育ち、カリの「フットボル・パス」を経てメキシコへ。契約だけでなく未来を与えられ、サッカー選手として花開いた。
キノーネスはメキシコで成功を収めた。彼はプロとして歩み始めた頃、この国に迎えられ、キャリア、居場所、家族、活躍の場、そして代表チームのユニフォームを手に入れた。
コロンビア・マグイ・パヤン生まれのキノネスは、ナリノの泥道や小さなグラウンドで育ち、カリの「フットボル・パス」を経てメキシコへ。契約だけでなく未来を与えられ、サッカー選手として花開いた。
ワールドカップで初得点を挙げる前、アステカスタジアムの熱狂を経験する前、緑のユニフォームに身を包む前、マグイ・パヤンの地で裸足でボールを追う少年がいた。
彼は親の許可なくこっそり外出し、夕食も忘れ夢中になってボールを追った。ショートパンツが破れても母親に縫い直してもらい、またすぐに戻った。
マグイ・パヤンには整ったアカデミーはなく、サッカーは本能であり、逃避であり、生き抜く手段だった。ボールは単なる娯楽ではなく、周囲の限界を超える可能性を示す最初の兆候だった。
指導者の一人、セサル・バレンシアはESPN MXに語った。裸足の試合がキノネスの愛情を育み、独特の体づくりをしたと。足首の強さ、蹴り方、動きのバランスと力強さ。すべてが初期の環境と結びついていた。
「フットボル・パス」では、キノネスは才能ある選手ではなく、執拗な闘志として記憶されていた。チームメイトは彼を「パンテラ（パンサー）」と呼んだ。だがバレンシアは、その愛称ですら彼を表現しきれていないと感じていた。ゴールを狙う姿勢は、むしろライオンのようだったからだ。
メキシコ移籍はキノネスを大きく変えた。2016年にティグレスへ加入したものの、道のりは平坦ではなかった。メキシコではすぐにスターとなり、コロンビアでは得られなかった時間、注目、信頼を手に入れた。
南アフリカ戦の翌日、叔父のジェファーソン・キノネスはLA FMに「ジュリアンは不可能を可能にする男だ。今日、彼はW杯という夢を叶えた」と語った。
キノーネスは、メキシコの期待を背負った最初の帰化FWではない。今世紀に入っても、ギジェルモ・フランコやロヘリオ・フネス・モリが緑・白・赤のユニフォームを着たが、いずれもW杯で得点を挙げていない。対照的に、キノーネスはわずか9分でネットを揺らした。
コロンビア代表のワールドカップ合宿地はグアダラハラの「アカデミア・アトラスFC」だ。キノーネスにとってそこは聖地である。
2021年にティグレスを退団した後、キンテーロスはグアダラハラでアトラスの王となった。70年間リーグ優勝がなかったクラブは、2021年アペルトゥーラでその呪いを破り、さらに数か月後、再び優勝した。 連覇、ビカンペオナート。70年間待ち続けたチームが、わずか2大会で2つのタイトルを獲得した。
キノーネスはその変革の中心にいた。2022年クロージャー決勝のパチューカ戦第1戦で彼は得点を挙げ、2-0のリードでクラブを連覇へ導いた。彼は重要な選手から、永遠に語り継がれる存在へと変わった。
木曜にメキシコ代表が韓国と戦う際、彼がグアダラハラに戻るのは特別な瞬間になる。キノーネスはもはや元アトラスのフォワードではない。彼は代表の「火付け役」として、最高の思い出が詰まった街へ帰ってくる。
彼はアトラスにタイトルをもたらし、不可能を可能にする夜を届けた。今、代表でも同じことを成し遂げようとしている。
キノーネスはリーガMXで206試合75ゴール20アシストを記録。メキシコ1部通算では88ゴールに達する。
そのゴールはタイトルをもたらした。ティグレスで優勝し、アトラスでは2連覇、アメリカでも優勝した。2024年夏にアル・カディシアへ移籍する頃には、彼は単なる爆発的フォワードではなく、勝者としての精神力を備えた選手に成長していた。
サウジアラビア移籍では新たな評価が待っていた。
報道によると移籍金は1600万ドルで、リーガMXの史上最高額。デビュー季は全大会25得点をマークした。
2025-26シーズンには31試合で33得点を挙げ、最終節のアル・イッティハド戦でハットトリックを達成してイヴァン・トニーやクリスティアーノ・ロナウドを抜き得点王に。キングスカップでも4得点を加え、圧倒的な存在感を示した。
ウーゴ・サンチェス以来、メキシコ代表がこれほど得点感覚を研ぎ澄ませたフォワードをワールドカップに送り出すのは初めてだ。サウジ・プロリーグはラ・リーガではないし、キノネスはウーゴではない。それでも、ネットを揺らす感覚は、やはり重要なのである。
エスタディオ・アステカを自分の庭のように使う選手はあまりいない。このスタジアムは選手を飲み込む。標高、騒音、歴史、期待がのしかかる。
しかしキノーネスは南アフリカ戦のホイッスルが鳴った瞬間から動じなかった。ボールに触れるたびにチャンスを作り、焦ることなく的確に、無謀になることなく果敢に攻めた。重圧を理解しつつも圧倒されない男のようにプレーし、訪れたチャンスでゴールを決めた。メキシコがフォワードに長年求めてきた得点を、彼はついに奪った。
その一撃で大会の空気は一変。長らく待った安堵と期待を、彼は呼び込んだ。自国開催の夢をさらに進めるかは、この先も彼が輝き続けるかにかかっている。
キノネスの物語は、拒絶や都合だけの単純な話ではない。彼は生まれながらのコロンビア人で、ユース代表としてもプレーした。マグイ・パヤンの故郷は今も彼の一部であり、彼はそれを消し去ろうとしない。それでもメキシコへの思いは明確だ。
「私の事情を知らない人たちはいつも批判する」とキノネスはESPN MXに語った。「だがそれはどうでもいい。重要なのは私の気持ちだ。私はメキシコに深い愛情を抱いている」
母グロリアも理解する。「彼を置いていくのはつらかった」とESPN MXに語った。「でも、それが彼の夢のためだと分かっていた。故郷では誰も預言者にはなれない。夢を叶えたいなら、必要な場所へどこへでも行き、そこで実現すればいい」。
その夢に今、ワールドカップでの得点という目標が加わった。2つの国が彼を見守る。コロンビア人の母、メキシコのユニフォーム、サウジアラビアでのゴールデンブーツ、そして馴染み深いスタジアムがある。大会でキノネスが最高の姿を見せるのは、まだこれからだ。