「サガ」という言葉は、この夏、ジュリアン・アルバレスを巡る物語のために生まれた。アトレティコ・マドリードが2025-26シーズンにタイトルを獲得できなかったことで、このアルゼンチン人FWの退団は予想されていたが、これほどドラマが展開するとは誰も予想できなかった。

ロベルト・レヴァンドフスキの後継となる「9番」を必要とするバルセロナが最有力候補とされていた。しかし、バルサの関心を報じた報道を受け、アトレティコ側がSNSで「ラミン・ヤマルやペドリに対し嘲笑すべき低額オファーしか来ていない」と反論。 それ以来、両者は舌戦を続けており、バルサの提示額は依然としてアトレティコの希望額に及ばない。

そこへ割って入ったのがレアル・マドリードだ。6月初め、彼らはアトレティコが1億5000万ユーロ（約1億2900万ポンド／1億7300万ドル）のオファーを拒否したと発表した。だがスペインでは、この提示は本気ではなく、むしろカタルーニャのライバルを刺激するのが目的だったとの見方が強い。

一方、アーセナルもヴィクトル・ジョケレスの代役としてアルバレス獲得を画策。プレミアリーグ制覇後も戦力強化を模索している。本人もメトロポリターノ離脱を希望。アトレティコは売却否定を続けるが、シメオネ監督は代案を準備中と伝えられる。 thus, this saga is far from over.