移籍交渉は難航するものもあり、毎年夏には市場が閉じる直前まで騒動が続く。今年も例外ではなく、W杯の影響でオフシーズンにもかかわらず将来が不透明な大物選手が多い。
そこで本稿では、後半戦で去就が決定しニュースをにぎわすと予想される10選手を紹介する。
移籍交渉は難航するものもあり、毎年夏には市場が閉じる直前まで騒動が続く。今年も例外ではなく、W杯の影響でオフシーズンにもかかわらず将来が不透明な大物選手が多い。
そこで本稿では、後半戦で去就が決定しニュースをにぎわすと予想される10選手を紹介する。
「サガ」という言葉は、この夏、ジュリアン・アルバレスを巡る物語のために生まれた。アトレティコ・マドリードが2025-26シーズンにタイトルを獲得できなかったことで、このアルゼンチン人FWの退団は予想されていたが、これほどドラマが展開するとは誰も予想できなかった。
ロベルト・レヴァンドフスキの後継となる「9番」を必要とするバルセロナが最有力候補とされていた。しかし、バルサの関心を報じた報道を受け、アトレティコ側がSNSで「ラミン・ヤマルやペドリに対し嘲笑すべき低額オファーしか来ていない」と反論。 それ以来、両者は舌戦を続けており、バルサの提示額は依然としてアトレティコの希望額に及ばない。
そこへ割って入ったのがレアル・マドリードだ。6月初め、彼らはアトレティコが1億5000万ユーロ（約1億2900万ポンド／1億7300万ドル）のオファーを拒否したと発表した。だがスペインでは、この提示は本気ではなく、むしろカタルーニャのライバルを刺激するのが目的だったとの見方が強い。
一方、アーセナルもヴィクトル・ジョケレスの代役としてアルバレス獲得を画策。プレミアリーグ制覇後も戦力強化を模索している。本人もメトロポリターノ離脱を希望。アトレティコは売却否定を続けるが、シメオネ監督は代案を準備中と伝えられる。 thus, this saga is far from over.
ワールドカップではベテランスーパースターが活躍したが、無名の選手にもチャンスがあった。アユーブ・ブアディはモロッコ代表での活躍で一躍注目された。北米でのブレイク前から欧州ビッグクラブが獲得に動いていたが、さらに注目が集まっている。
パリ・サンジェルマンがアーセナル、チェルシー、レアル・マドリードを退けてリードすると見られていたが、現在はマンチェスター・シティが18歳のMF争奪戦を優位に進めている。ブーアディはシティと個人合意に達したとの報道もあるが、リールが求める移籍金1億ユーロ（約8550万ポンド／1億1400万ドル）がプレミアリーグクラブにとって大きな壁となっている。
ワールドカップで注目された10代、ヤン・ディオマンデは、ドイツデビューシーズンでの活躍が評価され、RBライプツィヒを去るのは時間の問題とされていた。
ブンデスリーガ最優秀新人賞に輝いた彼の攻撃的なウイングプレーは欧州トップクラブの注目を集め、市場が開くとリヴァプールとPSGが有力な移籍先として浮上した。 リヴァプールは8000万ユーロ（6800万ポンド／9100万ドル）を提示したが、ライプツィヒに拒否された。これにより、PSGが豊富な攻撃陣にディオマンデを加える道が開けたかに見えた。
しかしPSGとの交渉は難航している。ライプツィヒが移籍金として1億ユーロ（8,550万ポンド／1億1,400万ドル）以上を要求しているためだ。同クラブは12カ月前、レガネスからディオマンデを獲得した際に支払った金額の5分の1しか出していなかったにもかかわらず、である。
ディオマンデ本人は最終的な移籍を確信しているが、去就の不透明さは数週間前より高まっている。
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ワールドカップで存在感を示した選手たちがこのリストのテーマになりつつある。エンツォ・フェルナンデスはノックアウトステージのエジプト戦とイングランド戦で終盤に得点を挙げたが、決勝での退場がアルゼンチンの敗北を決定づけ、2026年大会と永遠に結び付けられるだろう。
ニュージャージーでの一幕は、大会を通じて波乱続きだった彼にとって有終の美を飾るものとなった。チェルシーでは時折輝かしい活躍を見せたものの、大会期間中にレアル・マドリードへの移籍を公然とほのめかし、クラブから2週間の出場停止を受けた。シャビ・アロンソ監督の就任で心変わりした可能性もあるが、過去12カ月の大半はスタンフォード・ブリッジを去りたいようにも見えた。
今夏の補強を見る限り、クラブもその要求を受け入れつつある。モーガン・ロジャースの加入や他のMFへの関心は、フェルナンデス抜きでの布陣を想定していることを示している。ただ、25歳にとっての問題は、ジョゼ・モウリーニョがチームに色を付けるレアル・マドリードが、当初の関心を最後まで維持していないように見えることだ。
よって、フェルナンデスの将来は依然不透明だ。これは、日曜の決勝で彼に激しくタックルされたパウ・クバルシの状況と重なる。
ニューカッスルは、アンソニー・ゴードンとサンドロ・トナリの退団で失望したうえ、ヨハン・マンザンビ争奪戦ではアストン・ヴィラに、ビクター・ムニョス争奪戦ではリヴァプールに敗れた。さらにブルーノ・ギマランイスもアーセナル移籍を希望しており、クラブは主力流出の危機に直面している。
チームを牽引する主将はセント・ジェームズ・パークを離れ、アーセナル移籍を希望している。アーセナルは6月下旬、ギマランイスに5500万ポンド（7360万ドル）の初期オファーを提示したが、拒否された。 アーセナルは交渉を継続しているが、ニューカッスルはすでに多額の資金を確保したため売却を急がず、ブラジル代表の市場価値を約1億ポンド（1億3400万ドル）と評価している。
エディ・ハウ監督は、アレクサンダー・イサクの騒動が再燃することを望んでいない。当時、移籍を希望したイサクは、リヴァプールとの交渉が市場最終日まで長引き、トレーニングを拒否した。そのため、今シーズンの開幕前には何らかの形で決着がつく見込みだ。
この移籍が実現すれば、今夏どころかこの10年で最大規模の取引になる。
バイエルン・ミュンヘンで輝いたマイケル・オリゼは、フロレンティーノ・ペレス会長率いるレアル・マドリードの注目を集めている。報道によると、15回の欧州制覇を誇る同クラブは、オリゼをベルナベウへ招へいするため2億2300万ユーロ（約1億9000万ポンド／2億5500万ドル）を支払い、史上最高額選手にしようとしている。
実現すれば2017年にPSGがネイマールに支払った金額を超え、2年前までクリスタル・パレスでプレーしていたオリゼは世界的な知名度を得る。巨額オファーがあるものの、バイエルンを売却に同意させるのは容易ではない。24歳のオリゼはアリアンツ・アレーナの新時代を牽引する候補と見なされているからだ。
W杯ではフランス代表として共に過ごし、キリアン・ムバッペがオリゼを説得したとも伝えられ、本人も移籍に前向きとされる。歴史的な瞬間が、今、迫っている。
5月時点では、マーカス・ラッシュフォードの将来はほぼ確定と思われた。バルセロナへの1年レンタルで調子を戻し、3000万ユーロ（2560万ポンド／3430万ドル）の買い取り条項が行使される見込みだった。
しかしシーズン終了から2週間も経たないうちに、バルサはラッシュフォードの代表チームメイト、アンソニー・ゴードンに巨額を投資。これにより、28歳のラッシュフォードを完全移籍で残留させるつもりはないことが明らかになった。ラッシュフォードは現在ワールドカップに出場中だが、ユナイテッドはまもなく彼の去就を決断しなければならない。
財政面では売却が最善だが、マイケル・キャリック監督の意向や本人の意思は不明だ。
他クラブ移籍なら、トッテナムが最有力と噂される。オールド・トラッフォードでの将来が不透明なら、他のクラブも関心を示すだろう。
ロドリは今夏、スペインを世界一に導きゴールデンボールを獲得。バロンドール受賞時のような輝きを取り戻し、2024年のACL負傷で衰えたという懸念を払拭した。この活躍で、マンチェスター・シティMFの去就を巡る移籍報道はさらに増えそうだ。
レアル・マドリードは、クロース引退とモドリッチ退団で生じた中盤の課題を解決するため、ここ1年間ロドリ獲得の噂が絶えない。ペレス会長はロドリのファンであり、彼のシティとの契約は残り1年だ。
マドリードはフリーエージェントの獲得を好むため、2027年のロドリ争奪戦が予想されていた。しかし、2シーズン連続無冠でモウリーニョ体制となった今、資金を投じてでも元アトレティコ・マドリードのスター獲得を急ぐ可能性は高い。
移籍市場のこの時期にしては意外にも、ジョン・ストーンズ、レオン・ゴレツカ、ドゥシャン・ヴラホヴィッチなど、多くの注目すべきフリーエージェントがまだ市場に残っている。しかし、所属クラブのない選手の中で最も目を引くのは、リヴァプールから感慨深く退団したモハメド・サラーだ。
エジプトはベスト16でアルゼンチンに敗れたが、彼は記憶に残る大会を送った。大会が終了し、今は次の選択肢を自由に検討できる。かねてからサウジ・プロリーグ移籍が噂されるが、34歳の今も、興味を示すクラブがあれば欧州のトップチームでも貢献できると自信を持っているかもしれない。
ボーンマスは主力放出にも適応してきたが、欧州大会初出場を決めた今、少なくとも一度は「チームの宝」を手放さずに済む移籍市場を望んでいる。しかし、アレックス・スコットにはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルなどが興味を示しており、今夏はクラブの覚悟が試される。
イングランドU-21代表の彼は昨季プレミア屈指のゲームメーカーとして台頭し、A代表にも招集された。チェルシー、マンU、アーセナルが中盤強化のため獲得に動いている。
ボーンマスは新契約でスコット残留を目指しているが、多数のオファーをブロックするのは容易ではない。MFの移籍金が高騰する今夏、獲得に失敗したクラブの焦りは強まっている。