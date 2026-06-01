フリアン・アルバレス、エリオット・アンダーソン…2026年夏の移籍市場を左右する30人の選手たち

アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが続々と到着し、数日間はワールドカップが注目されるだろう。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加している選手の一部は帰国後に移籍する可能性があり、今夏の移籍市場も活況が続くと予想される。

今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この市場の中心となるのは一体誰なのか？ GOALが、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を徹底分析する。