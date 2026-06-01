フリアン・アルバレス、エリオット・アンダーソン…2026年夏の移籍市場を左右する30人の選手たち

アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが続々と到着し、数日間はワールドカップが注目されるだろう。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加している選手の一部は帰国後に移籍する可能性があり、今夏の移籍市場も活況が続くと予想される。
今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この市場の中心となるのは一体誰なのか？ GOALが、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を徹底分析する。
アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが続々と到着し、数日間はワールドカップが注目されるだろう。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加している選手の一部は帰国後に移籍する可能性があり、今夏の移籍市場も活況が続くと予想される。
今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この市場の中心となるのは一体誰なのか？ GOALが、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を徹底分析する。
カリム・アデイェミは8月、代理人をジョルジュ・メンデスに変更。これによりボルシア・ドルトムント退団が確実視され、以降多くの欧州強豪とリンクされた。
マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、レアル・マドリー、チェルシー、トッテナム、ナポリなどが関心を示している。契約は残り1年となり、BVBが放出を検討しているため、この24歳を割安で獲得できる可能性がある。
フリアン・アルバレスにとって今夏の最大課題は、ワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表の攻撃を牽引することだ。しかしスペインリーグ終了直後、バルセロナがアトレティコ・マドリーのFWアルバレスに1億ユーロのオファーを提示したことで、彼の将来を巡る議論は沸点に達している。
バルサはアルバレスをレヴァンドフスキの後継と見る。だがアーセナル、チェルシー、PSGも関心を示しており、アトレティコは入札合戦を期待。売却を検討する条件は1億2000万ユーロからだ。
エリオット・アンダーソンにとって、今夏は人生を変える転機になるかもしれない。イングランド代表で中盤のレギュラーを奪ったノッティンガム・フォレストの23歳は、ワールドカップで脚光を浴びるだろう。移籍市場での評価は高まるばかりで、2026年には想像を超えるレベルに達する可能性もある。
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは来季の中盤補強候補として彼に強い関心を示している。移籍金は1億ポンドに達する見込みだが、そのポテンシャルを考えると十分に価値のある投資だ。
カルロス・バレバは昨夏、マンチェスター・ユナイテッドが獲得に興味を示し、ブライトンを去る寸前だった。注目度の高まりがピッチ上のパフォーマンスに影響したともされる。2024-25シーズンほどの活躍はないものの、22歳の彼は今後数週間以内に移籍すると見込まれている。
ユナイテッドはカゼミーロの退団で中盤補強が必要だったものの、関心が薄れたことでトッテナム移籍の可能性が開けた。南海岸で共に過ごしたロベルト・デ・ゼルビ監督は再会を望んでいる。
フランスサッカー界の注目株、アユーブ・ブアディは昨季17歳でチャンピオンズリーグに登場。レアル・マドリーやユヴェントス相手にリールの一員として存在感を示した。長身で守備的MFの彼は現代欧州サッカーに最適とされ、今夏多くの強豪クラブが興味を示している。
現在18歳の彼はPSGが本命だが、アーセナル、リヴァプール、チェルシーも関心を示す。リールは昨年12月に新契約を結ばせ、移籍金アップを図った。今夏、フランス代表からモロッコ代表にスイッチしてW杯に出場する彼は、そこで価値をさらに高めることが期待されている。
プレミアリーグから降格したウェストハムは、ロンドン・スタジアムで大規模な選手放出が予想される。ヌーノ・エスピリト・サント監督が残留を決断し、チャンピオンシップからの早期復帰が期待されるが、放出方針は変わらない。退団が濃厚な選手の一人がキャプテンのジャロッド・ボーウェンだ。イングランド代表FWは高い需要が見込まれる。
昨季プレミアリーグではアシスト11で2位タイ、ゴールとアシストの合計20は4人しか上回らなかった。29歳とまだ全盛期であり、ワールドカップ代表落選を悔やむ彼は、最高峰の舞台でトーマス・トゥヘル監督に実力を示したいはず。移籍先候補にはマンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンが挙げられている。
1年前、ヤン・ディオマンデはラ・リーガのレガネスでトップチーム10試合出場にとどまっていた。 しかし、彗星のごとく成長したコートジボワール代表は今夏、欧州トップクラブからオファーが殺到する見込みだ。一方、RBライプツィヒは昨夏2000万ユーロで獲得したこのウインガーを売却し、約1億ユーロの資金調達を狙う。
今季ブンデスリーガで13得点10アシストをマークし、最優秀新人賞に選ばれた。幼少期から支持するリヴァプールとPSGが争奪戦の有力候補だが、他クラブも注目している。
2024年のヨーロッパリーグ決勝で好パフォーマンスを見せたエデルソンは、アタランタを去る可能性が過去最高に高まっている。2026年夏、26歳の彼は次のステップへ踏み出すだろう。
1月にはアトレティコ・マドリーが獲得目前とされたが、現在はマンチェスター・ユナイテッドが先行。移籍金は約3500万ポンドで、マイケル・キャリック体制下の初補強となる見込みだ。
プレミアリーグから2年連続降格したものの、マテウス・フェルナンデスはサウサンプトンとウェストハムで注目された。今夏、ウェストハム最高移籍金で売却される見込みの21歳は、創造性と粘り強さを買われ、チャンピオンズリーグ出場チームでも即戦力となる。
マンチェスター・ユナイテッドはブルーノの後継候補として最も強くリンクされている。一方、アーセナルとPSGも東ロンドンを去ろうとするこのポルトガル人プレーメーカーを注視している。
エンソ・フェルナンデスはチェルシーを今夏退団するのか。露骨な移籍アピールが問題となり、4月には2週間の謹慎処分を受けた。シャビ・アロンソ監督の就任で一度は収まったものの、来季のヨーロッパ大会出場がないことが移籍を決意させる決め手となるかもしれない。
レアル・マドリーが獲得に動いているが、移籍金1億2000万ポンドを支払うかは不透明だ。マンチェスター・シティも中盤強化のため関心を示しており、新監督候補のエンツォ・マレスカは彼のプレースタイルを熟知している。
ヨシュコ・グヴァルディオルのマンチェスター・シティでのキャリアは、今夏で終わる可能性が出てきた。シーズン後半はケガで欠場し、その間にマーク・グエイとニコ・オライリーが左サイドバックの定位置を確保した。
24歳にしてセンターバックと左サイドバックをこなす彼は、欧州屈指のディフェンダーとして注目されるはずだ。そのため、バイエルン・ミュンヘンやバルセロナが興味を示しても何ら不思議ではない。
移籍市場が始まったばかりだが、カーティス・ジョーンズのアンフィールド退団が濃厚となり、来季のリヴァプールがクラブ史上初めて地元出身選手ゼロで開幕する可能性が出てきた。ジョーンズは昨季プレミアとCLで先発22試合にとどまり、契約最終年を迎えるため、リヴァプールは移籍金を確保したい考えだ。
25歳のイングランド代表にはセリエA王者インテルが興味を示しているが、移籍金で両クラブの主張は依然として隔たり、リヴァプールは3000万ポンド超を要求している。
イブラヒマ・コナテは契約延長交渉が再び難航し、フリーエージェントで去ることが発表された。
昨季のミスが目立ったことで、かつて関心を示したレアル・マドリーも熱が冷めたとされ、現時点で獲得に動くクラブはほとんどない。だが、ベストコンディションのコナテは依然として高水準の選手であり、今後数日～数週間で状況は変わるだろう。
今シーズン、プレミアリーグで注目されたジュニア・クルピは、ボーンマスに加入した際はあまり注目されなかった。しかしデビューシーズンに10代選手最多となる13得点を記録。マンチェスター・シティ戦でのゴールはアーセナルの優勝を決め、南海岸での活躍を印象付けた。
しかし、チェリーズ（ボーンマス）のサポーターは、2025-26シーズンがクルピにとってバイタリティ・スタジアムでの唯一のシーズンになるのではないかと懸念している。アーセナルやチェルシーなど、多くのクラブが確かな決定力を持つ19歳の選手に注目しているからだ。 クラブは欧州カップ戦での出場機会を武器に残留交渉に臨むが、彼の去就は依然として不透明だ。
5月初め、バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの退団を正式発表した。契約は今夏満了で、かねてからカンプ・ノウを去ると噂されていた。多くの関係者はサウジ・プロリーグやMLSへの移籍を予想しているが、欧州でのキャリアは終わっていないかもしれない。
ユヴェントスとチェルシーが新天地として浮上しているが、CL出場がないため年俸負担が壁となるかもしれない。
チャンピオンズリーグ出場を逃したニューカッスルは、財務規定違反を避けるため今夏複数選手の売却が必要だ。アンソニー・ゴードンがまず移籍し、続いてティノ・リヴラメントも去る可能性が高い。
マンチェスター・シティとアーセナルが関心を示しているとされるが、彼の負傷歴が交渉にどう影響するかは不明だ。
今シーズン、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ完全移籍は既定路線とされていた。レンタル期間中に好成績を残し、移籍金3000万ユーロも妥当とされたためだ。しかし、バルサの初夏の補強方針により、残留かマンチェスター・ユナイテッド復帰か不透明になった。
アンソニー・ゴードンの加入やフリアン・アルバレスへのオファーが続き、放出がなければハンジ・フリック体制の攻撃陣にラッシュフォードの居場所はなさそうだ。マイケル・キャリックがルベン・アモリムと同様にマンチェスターでの彼の将来に疑問を持っているとすれば、イングランド代表は再び行き場を失うかもしれない。
ペップ・グアルディオラ監督の退任後、マンチェスター・シティは今夏MF補強に巨費を投じる見込みで、契約残り1年のロドリは放出候補に。シティは近年、象徴的な選手でも安易な売却は避けて契約満了まで起用する方針だったが、今回は資金確保のため売却も検討。プレミアリーグ準優勝チームにとって、スペイン代表MFには買い手がいる。
レアル・マドリーの関心は公然の秘密だ。近年はフリーエージェントを優先してきたが、2年連続無冠とジョゼ・モウリーニョ監督の就任で、フロレンティーノ・ペレス会長の戦略変更が迫られる可能性もある。 2024年のバロンドール受賞者をベルナベウへ迎えれば、ロドリが約18カ月前に前十字靭帯を断裂して以降、以前ほどの安定感を欠いていても、大きな成果となる。
アストン・ヴィラのMFモーガン・ロジャーズは、2025-26シーズンに数多くの鮮やかな得点を挙げ、ヨーロッパリーグ決勝でも圧巻のゴールでシーズンを締めくくった。 14得点11アシストの活躍で、彼はワールドカップのイングランド代表でもジュード・ベリンガムを押しのけてスタメンを勝ち取る可能性がある。この活躍が他クラブの注目を集めるのは当然だ。
アーセナルは高額移籍金を検討しているが、CL復帰で収入増を見込むヴィラは容易に放さないだろう。
クリスティアン・ロメロは昨夏トッテナムと4年契約を結んだばかりだが、北ロンドンでのキャリアは12カ月で終わろうとしている。シーズン終盤にミッキー・ファン・デ・フェンと組んで好印象を与えたケビン・ダンソ、ボーンマスから加入するマルコス・セネシ、ハンブルガーSVでのレンタル移籍で成長したルカ・ヴシュコヴィッチの復帰で、ロベルト・デ・ゼルビ監督はセンターバックが戦力過多になっている。
ロメロは昨季2度クラブを公然と批判し、降格決定戦の出場を拒否してアルゼンチンへ帰国しようとした。最終日に方針転換し、クラブとの関係は悪化した。ファンも規律違反にうんざりしており、退団を惜しむ声は少ない。アトレティコ・マドリーは依然として関心を寄せている。
1月の移籍市場が開く前、モハメド・サラーのリヴァプールでのキャリアはすでに終わりを告げたかのような時期があった。この伝説的なフォワードは、3試合連続でベンチ入りを命じられたことを受け、「クラブから追い出されようとしている」と激昂して告白した後、アルネ・スロット監督と和解することはできたものの、それでも「エジプトの王」がシーズン終了後にアンフィールドを去るのは避けられないと思われた。実際、リヴァプールは契約満了1年前にクラブ史上最高の選手の一人を放出した。
サウジ・プロリーグのクラブはかねてから世界屈指のアラブ人選手を獲得しようと争っており、来季開始前に合意に至る見込みだ。
昨夏、マンチェスター・シティがレアル・マドリーのFWロドリゴ獲得に興味を示した際、サヴィーニョはトッテナムへの移籍が濃厚と報じられた。しかし両移籍は成立せず、彼はシーズンを通じてエティハド・スタジアムでの定位置を確保できなかった。1月に加入したアントワーヌ・セメンヨとも出場時間を争っている。
そのため、22歳のブラジル代表はスタメン確保のため移籍を選ぶ可能性が高い。攻撃力強化を目指すトッテナムは、いまだサヴィーニョの獲得に強い関心を抱いている。
31歳のベルナルド・シウヴァは、マンチェスター・シティでの最後の数週間で見せたように、今も衰えを知らない走力と卓越した技術を誇る。当初はサウジアラビア移籍も噂されたが、ヨーロッパでまだ十分に活躍できる。
アトレティコ・マドリーはディエゴ・シメオネ監督の下、中盤に彼の経験値を加えたいと考えている。だが、長年バルセロナ移籍の噂があるベルナルド本人は、ついにカンプ・ノウへの移籍を現実のものにしたいと考えている。
AZアルクマールに昇格したキース・スミットは、ケヴィン・デ・ブライネとよく比較される。卓越したパスとボールコントロールを持つ創造的なMFで、エールディヴィジでの活躍でオランダ代表入りした。
過去12か月で欧州のほぼすべての強豪クラブが関心を示し、特にレアル・マドリー、チェルシー、ニューカッスルが獲得に動いていると報じられている。
今夏のレアル・マドリーはMF補強が最優先だが、適切な価格が提示されれば主軸でも放出する。現時点で最も可能性が高いのはオーレリアン・チュアメニだ。5月初めのフェデ・バルベルデとの騒動以来、彼のチーム内評価は依然として不透明だ。
ジョゼ・モウリーニョ監督はベルナベウ復帰にあたり、チーム内に緊張をもたらすリスクは避けたいと考えるはずで、チュアメニが犠牲になる可能性もある。マンチェスター・ユナイテッドが26歳の獲得に興味を示しているとされる。
1月の移籍市場最終日、アーセナルがサンドロ・トナーリ獲得を検討していると報じられた。実現はしなかったが、この報道をきっかけに、トナーリは今夏ニューカッスルを去る見通しとなった。
ニューカッスルが欧州カップ戦出場を逃したため放出圧力は強まり、マンチェスター・ユナイテッドもアーセナルに続き26歳の元ACミランのスター争奪戦に参入している。
ジェームズ・トラフォードは昨夏、幼少期から過ごしたマンチェスター・シティに復帰し、正ゴールキーパーの座を狙った。しかしシーズン開始から3試合でジジ・ドンナルンマにその座を奪われた。その後、トラフォードは立ち直りシティの国内カップ2冠に貢献したが、イングランド代表の将来を担う候補として毎週試合に出場し続ける必要がある。
ニューカッスルは1年前、シティが急遽獲得に動いたことでバーンリーからトラフォードを獲得する寸前までいったが、今回もまた争奪戦に加わる可能性がある。しかし、アストン・ヴィラやトッテナムもこの23歳のゴールキーパー獲得に熱心であるため、競争を強いられる見込みだ。
ヴィニシウスはここ1年半近く、サウジアラビアへの巨額移籍が噂されている。特にシャビ・アロンソ監督と対立した際には、レアル・マドリー退団が現実味を帯びた。11月の報道では、2027年夏までの契約があるにもかかわらず交渉に応じなかったという。
新契約は未締結で、マドリーは売却か12カ月後の自由移籍というリスクに直面している。 むしろ放出が得策との声もある。彼はキリアン・エンバペと共存しにくいとされ、2月のベンフィカ戦で人種差別を受けた際、ジョゼ・モウリーニョ新監督の対応に疑問の声も上がった。ヴィニシウスが新体制をどう受け止めるかはまだ不透明だ。
今夏フリーエージェントとなるドゥシャン・ヴラホヴィッチは、2022年1月に7000万ユーロでユヴェントスに移籍したが、期待に応えられなかった。セルビア代表は168試合68得点を記録しながらも、4年間で序列が低下。今夏の退団が濃厚だ。
それでもバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、トッテナムなどが関心を示しており、26歳の彼は新天地で再起を図れるだろう。
クリスタル・パレスのファンは、クラブの立場上、スター流出に慣れている。しかし、過去12か月でエゼとグエイが去ったばかりなのに、今夏は22歳のスターMFウォートンまで引き抜かれる可能性があり、ファンは強く残留を望んでいる。
しかし、イングランド代表のウォートンにはレアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールなど多くの求婚者がおり、獲得競争は激しい。契約は残り3年あるため、パレスは厳しい条件を提示するだろう。それでも今夏、セルハースト・パークからまた大物が去る可能性は残っている。