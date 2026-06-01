ジュリアン・アルバレス、エリオット・アンダーソン、そして2026年夏の移籍市場を左右する30人の選手たち

アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが集まり、ワールドカップへの注目が高まる。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加する選手の一部は帰国後に移籍するだろうが、今夏の移籍市場は活況が続く見込みだ。

今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この移籍市場の中心となるのは一体誰だろうか？GOALは、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を分析する。