ジュリアン・アルバレス、エリオット・アンダーソン、そして2026年夏の移籍市場を左右する30人の選手たち

アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが集まり、ワールドカップへの注目が高まる。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加する選手の一部は帰国後に移籍するだろうが、今夏の移籍市場は活況が続く見込みだ。
今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この移籍市場の中心となるのは一体誰だろうか？GOALは、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を分析する。
アメリカ、メキシコ、カナダに代表チームが集まり、ワールドカップへの注目が高まる。それでもクラブは新シーズン準備を止めない。大会に参加する選手の一部は帰国後に移籍するだろうが、今夏の移籍市場は活況が続く見込みだ。
今年もまた、大物選手の移籍が相次ぐ夏になりそうだ。では、この移籍市場の中心となるのは一体誰だろうか？GOALは、2026年の夏を左右するであろう30人の選手を分析する。
8月に代理人をホルヘ・メンデスに変更したカリム・アデイエミは、ボルシア・ドルトムントを去る意向だ。ドイツ代表FWには、マンチェスターU、アーセナル、レアル・マドリードなど欧州トップクラブが興味を示している。
マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、レアル・マドリード、チェルシー、トッテナム、ナポリなどが関心を示している。契約は残り1年となり、BVBが放出を検討しているため、この24歳を割安で獲得できる可能性がある。
ジュリアン・アルバレスにとって今夏の最大課題は、ワールドカップ連覇を目指すアルゼンチン代表の攻撃をリードすることだ。しかしスペインリーグ終了直後、バルセロナがアトレティコ・マドリード所属のアルバレスに1億ユーロ（8700万ポンド／1億1650万ドル）のオファーを提示したことで、彼のクラブ将来を巡る議論は沸点に達している。
バルサはアルバレスをレヴァンドフスキの後継「No.9」と見る。だがアーセナル、チェルシー、PSGも関心を示しており、アトレティコは入札合戦を期待。売却を検討する条件は1億2000万ユーロ（1億400万ポンド／1億4000万ドル）だ。
エリオット・アンダーソンにとって、今夏は人生を変える転機になるかもしれない。イングランド代表でデクラン・ライスと中盤のレギュラーを奪ったノッティンガム・フォレストの23歳は、ワールドカップで脚光を浴びるだろう。移籍市場での評価は高まるばかりで、2026年には想像を超えるレベルに達する可能性もある。
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは来季の中盤補強候補として彼に強い関心を示している。移籍金は1億ポンド（約1億3450万ドル）に達する見込みだが、そのポテンシャルを考慮すれば十分に価値のある投資だ。
カルロス・バレバは昨夏、マンチェスター・ユナイテッドが獲得に興味を示し、ブライトンを去る寸前だった。注目度の高まりがピッチ上のパフォーマンスに影響を与えたようだ。2024-25シーズンほどの活躍はないものの、22歳の彼は今後数週間以内に移籍すると見込まれている。
ユナイテッドはカゼミーロの移籍で中盤補強が必要ながら、バルエバへの関心をいったん取り下げた。これにより、トッテナム移籍の可能性が開けた。デ・ゼルビ監督は南海岸で共に過ごしたバルエバとの再会を望んでいる。
フランスサッカー界の注目株、アユーブ・ブアディは昨季17歳でチャンピオンズリーグに登場。レアル・マドリードやユヴェントスを相手にリールで存在感を示した。長身で守備的MFの彼は現代欧州サッカーに最適とされ、今夏多くの強豪クラブが興味を示している。
現在18歳の彼はPSGが本命だが、アーセナル、リヴァプール、チェルシーも関心を持つ。リールは昨年12月に新契約を結ばせたものの、高値転売を狙った戦略だ。今夏、フランス代表からモロッコ代表にスイッチしてW杯に出場する彼に、クラブはさらに価値が上がることを期待している。
プレミアリーグから降格したウェストハムは、ロンドン・スタジアムで大規模な選手放出が予想される。ヌノ・エスピリト・サント監督が残留し早期昇格が期待されるが、状況は変わらない。退団が噂される選手の一人がキャプテンのジャロッド・ボウエンだ。イングランド代表FWは需要が高く、11アシストはリーグ3位、20得点関与は4位以内だった。29歳とまだ全盛期であり、ワールドカップ落選を払拭しトーマス・トゥヘルに実力を示したい。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、エバートンが新天地候補に挙げられる。
昨季プレミアリーグではアシスト11で2位タイ、ゴールとアシストの合計20は5位以内だった。29歳とまだ全盛期であり、ワールドカップ代表落選の雪辱を最高レベルで晴らしたいはずだ。移籍先候補にはマンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、エバートンが挙げられている。
1年前、ヤン・ディオマンデはラ・リーガのレガネスでトップチーム10試合出場にとどまっていた。 しかし、彗星のごとく成長したコートジボワール代表は今夏、欧州トップクラブからオファーが殺到する見込みだ。一方、RBライプツィヒは昨夏2000万ユーロで獲得したこのウインガーを売却し、約1億ユーロ（8700万ポンド／1億1650万ドル）の資金調達を狙う。
今季ブンデスリーガで13得点10アシストをマークし、最優秀新人賞に選ばれた。幼少期から支持するリヴァプールとPSGが争奪戦の有力候補だが、他クラブも注目している。
2024年のヨーロッパリーグ決勝で好パフォーマンスを見せたエデルソンは、アタランタを去る運命にある。2026年夏、26歳の彼は次のステップへ踏み出すだろう。
1月にはアトレティコ・マドリードが獲得目前とされたが、現在はマンチェスター・ユナイテッドが先行。移籍金は約3500万ポンド（4700万ドル）で、マイケル・キャリック体制下の初補強となる見込みだ。
プレミアリーグから2年連続降格したものの、マテウス・フェルナンデスはサウサンプトンとウェストハムで注目された。今夏、ウェストハム最高移籍金で売却される見込みの21歳は、創造性と粘り強さを買われ、チャンピオンズリーグ出場クラブでも即戦力となる。
マンチェスター・ユナイテッドはブルーノの後継者と目され、フェルナンデスとの噂が最も多い。アーセナルとPSGも東ロンドンを去ろうとするこのポルトガル人プレイメーカーを注視している。
エンツォ・フェルナンデスはチェルシーを今夏退団する見込みだ。露骨な移籍アピールが問題となり、4月には2週間の謹慎処分を受けた。 4月にはその態度が露呈し、チェルシーは彼を2週間出場停止とした。シャビ・アロンソ監督の就任で一度は落ち着きかけたが、来季のヨーロッパ大会出場がないことが移籍を決意させる決定打となった。
レアル・マドリードが獲得に動いているが、移籍金1億2000万ポンド（約1億6100万ドル）を支払うかは不透明だ。マンチェスター・シティも中盤強化のため関心を示しており、新監督候補のエンツォ・マレスカは彼のプレースタイルを熟知している。
ヨスコ・グヴァルディオルのマンチェスター・シティでのキャリアは、今夏で終わる可能性が出てきた。シーズン後半は怪我で欠場し、その間にマーク・ゲヒとニコ・オライリーが左サイドの定位置を確保した。
24歳にしてセンターバックと左サイドバックをこなす彼は、欧州屈指のディフェンダーとして注目されるはずだ。そのため、バイエルン・ミュンヘンやバルセロナが関心を示すのも当然である。
移籍市場が始まったばかりだが、カーティス・ジョーンズはアンフィールドを去りそうだ。来季のリヴァプールは、クラブ出身選手なしで開幕する可能性がある。この多才なMFは昨季、プレミアとCLで先発22試合のみ。契約最終年に入り、リヴァプールは移籍金を求め、ジョーンズを放出しようとしている。
25歳のイングランド代表にはセリエA王者のインテルが興味を示しているが、移籍金で双方の主張は依然として隔たりが大きく、リヴァプールは3000万ポンド（約4030万ドル）超を要求している。
今夏、リヴァプールを退団する選手が一人、イブラヒマ・コナテだ。契約延長交渉が再び難航し、6月に契約満了となるため、彼はフリーエージェントで去る。
昨季のミスが目立ったことで、かつて関心を示したレアル・マドリードも熱が冷めたとされ、現時点で獲得に動くクラブは少ない。だが、ベストコンディションのコナテは依然として高水準の選手であり、今後数日～数週間で状況は変わるだろう。
今シーズン、プレミアリーグで注目されたジュニア・クロウピは、ボーンマスに加入した際ほとんど注目されなかったが、デビューシーズンに10代選手最多となる13得点をマーク。マンチェスター・シティ戦でのゴールはアーセナルの優勝を決め、その活躍を印象付けた。
しかし、チェリーズ（ボーンマス）のサポーターは、2025-26シーズンがクロウピにとってバイタリティ・スタジアムでの唯一のシーズンになるのではないかと懸念している。アーセナルやチェルシーなど、多くのクラブが確かな決定力を持つ19歳の選手に注目しているからだ。 クラブは欧州カップ戦での出場機会を武器に残留を説得する方針だが、現時点では去就は不透明だ。
5月初め、バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの退団を正式発表した。契約は今夏満了で、かねてからカンプ・ノウを去ると噂されていた。多くの関係者はサウジ・プロリーグやMLSへの移籍を予想していた。しかし、欧州でのキャリアは終わっていないかもしれない。
ユヴェントスとチェルシーが候補に挙げられているが、CL出場権がないため年俸負担が課題だ。
チャンピオンズリーグ出場を逃したニューカッスルは、財務規定違反を避けるため今夏複数選手の売却が必要だ。アンソニー・ゴードンがまず移籍し、続いてティノ・リヴラメントも去る可能性が高い。
マンチェスター・シティとアーセナルが関心を示しているとされるが、彼の怪我歴が交渉にどう影響するかは不明だ。
今シーズン、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナ完全移籍は既定路線と思われた。レンタル先カンプ・ノウで好結果を残し、移籍金3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）も妥当とされた。しかし、バルサの早期補強で残留か復帰か不透明に。
アンソニー・ゴードン加入やジュリアン・アルバレスへのオファーで、放出がなければハンス・フリック体制の攻撃陣にラッシュフォードの居場所はほとんどない。マイケル・キャリックがルーベン・アモリムと同様にマンチェスターでの彼の将来に疑問を持っているなら、このイングランド代表は再び行き場を失うかもしれない。
ペップ・グアルディオラ監督の退任後、マンチェスター・シティは今夏MF補強に巨費を投じる見込みで、契約残り1年のロドリは放出候補に挙げられている。シティは近年、象徴的な選手でも安易な売却は避けて契約満了まで起用する方針だったが、今回は資金確保のため売却も検討。すでに獲得に興味を示すクラブがある。
レアル・マドリードの関心は公然の秘密だ。近年はフリーエージェントを優先してきたが、2年連続無冠とジョゼ・モウリーニョ監督の就任で、フロレンティーノ・ペレス会長の戦略変更が迫られる可能性もある。 2024年のバロンドール受賞者をベルナベウへ迎えれば、ロドリが約18か月前に前十字靭帯を断裂して以降、以前ほどの安定感を欠いていても、大型補強として十分なインパクトがある。
アストン・ヴィラのMFモーガン・ロジャースは2025-26シーズン、何度見ても飽きない美しいゴールを決め続けた。ヨーロッパリーグ決勝でも得点を挙げ、14ゴール11アシストの活躍でシーズンを締めくくった。 14ゴール11アシストの活躍で、ジュード・ベリンガムを押しのけW杯イングランド代表のスタメンを射止める可能性もある。この大活躍が他クラブの注目を集めるのは当然だ。
アーセナルは高額移籍金を検討しているが、CL復帰で収入増を見込むヴィラは容易に放さないだろう。
クリスティアン・ロメロは昨夏トッテナムと4年契約を結んだばかりだが、北ロンドンでのキャリアは12カ月で終わろうとしている。シーズン終盤、ケビン・ダンソとミッキー・ファン・デ・ヴェンが好パフォーマンスを発揮し、マルコス・セネシのボーンマスからの加入も濃厚。さらにルカ・ヴスコヴィッチがハンブルクでのレンタルから復帰するため、ロベルト・デ・ゼルビ監督はセンターバック過剰という状況に直面している。
ロメロは昨季2度首脳陣を公然と批判し、降格決定戦の出場を拒否して帰国しようとしたため関係は悪化。ファンもキャプテンの規律違反に愛想を尽かし、退団を惜しむ声は少ない。アトレティコ・マドリードは依然として関心を寄せている。
1月の移籍市場が開く前、モハメド・サラーのリヴァプールでのキャリアは終わりに近づいているように見えた。3試合連続でベンチに留められたことで「クラブから追い出されようとしている」と激昂した彼は、アーネ・スロット監督と和解したものの、エジプトの王」がシーズン終了後にアンフィールドを去るのは避けられないと思われた。実際、リヴァプールは契約満了1年前にクラブ史上最高の選手の一人を放出した。
サウジ・プロリーグのクラブは、世界屈指のアラブ人選手を獲得しようと争っており、来季開始前に合意に至る見込みだ。
昨夏、マンチェスター・シティがレアル・マドリードのFWロドリゴに関心を持った際、サヴィーニョはトッテナムへの移籍が噂され放出候補とされていた。しかし移籍は成立せず、彼はシーズン中もエティハド・スタジアムで定位置を確保できなかった。1月に加入したアントワーヌ・セメニョとも出場時間を争った。
22歳のブラジル代表は、スタメン確保のため移籍を選ぶ可能性が高い。攻撃力強化を目指すトッテナムは、いまだサヴィーニョの獲得に強い関心を抱いている。
31歳のベルナルド・シルバは、マンチェスター・シティでの最後の数週間で見せたように、今も衰えを知らない走力と卓越した技術を誇る。当初はサウジアラビア移籍も噂されたが、ヨーロッパでまだ十分に活躍できる。
アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、中盤に彼の経験を求めている。だが、長年バルセロナ移籍の噂があるベルナルド本人は、ついにカンプ・ノウへの移籍を実現したいと考えている。
AZアルクマールに昇格したキース・スミットは、ケヴィン・デ・ブライネとよく比較される。卓越したパスとボールコントロールを持つ創造的なMFで、エールディヴィジでの活躍でオランダ代表入りした。
過去12か月で欧州のほぼすべての強豪クラブが関心を示し、特にレアル・マドリード、チェルシー、ニューカッスルが獲得に動いていると報じられている。
今夏のレアル・マドリードはMF補強が最優先だが、適切な価格が提示されれば主軸でも放出する。現時点で最も可能性が高いのはオーレリアン・チュアメニだ。5月初めのフェデ・バルベルデとの騒動以来、彼のチーム内評価は依然として不透明だ。
ジョゼ・モウリーニョ監督はベルナベウ復帰にあたり、チーム内に緊張をもたらすリスクは避けたいと考えており、チュアメニが犠牲になる可能性もある。マンチェスター・ユナイテッドが26歳の獲得に興味を示しているとされる。
1月の移籍市場最終日、アーセナルがサンドロ・トナリの獲得を検討していると報じられた。契約には至らなかったが、この報道をきっかけに、トナリが今夏ニューカッスルを離れる見通しとなった。
ニューカッスルが欧州カップ戦出場を逃したため売却の必要性は高まり、マンチェスター・ユナイテッドもアーセナルに続き26歳の元ACミランのスター獲得競争に加わった。
ジェームズ・トラフォードは昨夏、幼少期から馴染みのあるマンチェスター・シティに復帰し、正ゴールキーパーの座を狙った。しかしシーズン開始から3試合でジジ・ドンナルンマにその座を奪われた。トラフォードはその後立ち直り、シティの国内カップ2冠に 기여したが、イングランド代表正GK候補として毎週試合に出場し続ける必要がある。
ニューカッスルは1年前、シティが急遽獲得に動いたことでバーンリーからトラフォードを獲得する寸前までいったが、今回もまた争奪戦に加わる可能性がある。しかし、アストン・ヴィラやトッテナムもこの23歳のゴールキーパー獲得に意欲を示しており、競争が激化する見込みだ。
ビニシウス・ジュニアはここ1年半近く、サウジアラビアへの巨額移籍が噂されている。特にシャビ・アロンソ監督との不和が報じられた際は、レアル・マドリード退団が現実味を帯びた。11月の報道では、2027年夏までの契約があるにもかかわらず交渉に応じなかったという。
新契約は未締結で、マドリードは売却か12カ月後の自由移籍というリスクに直面している。 むしろ放出が得策との声もある。キリアン・エムバペとの共存が難しいとされ、2月のベンフィカ戦で起きた人種差別騒動へのジョゼ・モウリーニョ監督の対応を考慮すると、ビニシウスが新体制をどう受け止めるかは不透明だ。
今夏フリーエージェントとなるドゥシャン・ヴラホヴィッチは、2022年1月に7000万ユーロでユヴェントスに移籍したが、期待に応えられなかった。セルビア代表は168試合68得点を記録しながらも、4年間で序列が低下。今夏の退団が濃厚だ。
それでもバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、トッテナムなどが関心を示しており、26歳の彼は新天地で再起を図るだろう。
クリスタル・パレスのファンは、クラブの立場上、スター選手の流出には慣れている。しかし、過去12か月でエベレチ・エゼとマルク・ゲヒが去り、今夏にはスターMFアダム・ウォートンまで失う可能性があるとすれば、ファンはそれを何としても避けたいと願うだろう。
しかし、イングランド代表のウォートンにはレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールなど多くの求愛者がおり、獲得競争は激しい。契約は残り3年あるためパレスは厳しい条件を提示するだろう。それでも今シーズンが終わる前に、セルハースト・パークからまた大物が去る可能性は残っている。