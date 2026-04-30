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ジュリアン・アルバレスの負傷状況：アトレティコ・マドリードのスター選手がアーセナル戦で途中交代した後、ディエゴ・シメオネ監督が最新情報を明かす
シメオネ監督、アルバレスの出場に自信
水曜日の試合終了13分前、アトレティコのエースストライカーが足首を痛め、ピッチを去った。ワールドカップ優勝経験のあるこの選手は、アーセナルのMFエベレチ・エゼとの競り合いで負傷し、苦痛の表情を浮かべながら交代した。
しかしシメオネ監督は試合後、「火曜日には問題ない」と負傷者リストの懸念を否定した。
- AFP
アトレティコのスター選手たちが時間との戦いに直面している
スペインの首都での激しい試合で、負傷したのはアルバレスだけではなかった。ホームチームは、この肉弾戦の代償を払った。ジュリアーノ・シメオネは打撲で途中交代し、アレクサンダー・ソルロットは怪我の回復中で出場しなかった。
シメオネ監督は「ジュリアーノは打撲、フリアンは転倒、ソルロスはハムストリングの肉離れだが、3人とも必ず戻ってくる」と説明した。
準決勝を巡り、ピッチ外で騒動が起きている。
試合前、ピッチ状態を巡り両陣営の間に緊張が走った。アーセナルはキックオフ直前、シメオネ率いる相手がパスワークを遅らせる目的で芝を調整していると懸念し、UEFAに正式検査を要請したと報じられた。
試合でも攻防は続き、ヴィクトル・ジョケレスがPKでアーセナルに先制。アルヴァレスもPKで同点にしたが、エゼとの接触で早期に退場した。
- AFP
ロンドンでの第2戦は接戦となる見込み
1－1の接戦後、アトレティコは短期間で試合をこなし、北ロンドンへ向かう。土曜のラ・リーガではバレンシア戦が予定され、シメオネ監督は負傷者がいるためメンバーをローテーションする見込みだ。第2戦へ向け、アルヴァレス、ジュリアーノ、ソルロスが100％のコンディションを整えることが最優先だ。
ミケル・アルテタ監督は自チームのスタイルに合うピッチを期待し、アトレティコを迎え撃つ準備を進める。その一方で、アルバレスのコンディションが最大の注目点だ。シメオネ監督の予想通り、この26歳が先発できれば、2006年以来のチャンピオンズリーグ決勝進出を狙うアーセナルにとって、彼は依然として最大の脅威となる。