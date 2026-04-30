ジュリアン・アルバレスの負傷状況：アトレティコ・マドリードのスター選手がアーセナル戦で途中交代した後、ディエゴ・シメオネ監督が最新情報を明かす

水曜日の試合終了13分前、アトレティコのエースストライカーが足首を痛め、ピッチを去った。ワールドカップ優勝経験のあるこの選手は、アーセナルのMFエベレチ・エゼとの競り合いで負傷し、苦痛の表情を浮かべながら交代した。

しかしシメオネ監督は試合後、「火曜日には問題ない」と負傷者リストの懸念を否定した。