Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ジュリアン・アルバレスの負傷状況：アトレティコ・マドリードのスター選手がアーセナル戦で途中交代した後、ディエゴ・シメオネ監督が最新情報を明かす

フリアン・アルバレス
アトレティコ・マドリー
アーセナル
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
チャンピオンズ リーグ
ディエゴ・シメオネ

アトレティコ・マドリード対アーセナルのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、試合終盤に負傷したジュリアン・アルバレスについて、ディエゴ・シメオネ監督が最新の状況を報告した。1－1の引き分けとなったこの試合で、アルゼンチン人FWは途中交代し、来週のロンドンでの第2戦を欠場する恐れが出ていた。

  • シメオネ監督、アルバレスの出場に自信

    水曜日の試合終了13分前、アトレティコのエースストライカーが足首を痛め、ピッチを去った。ワールドカップ優勝経験のあるこの選手は、アーセナルのMFエベレチ・エゼとの競り合いで負傷し、苦痛の表情を浮かべながら交代した。

    しかしシメオネ監督は試合後、「火曜日には問題ない」と負傷者リストの懸念を否定した。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    アトレティコのスター選手たちが時間との戦いに直面している

    スペインの首都での激しい試合で、負傷したのはアルバレスだけではなかった。ホームチームは、この肉弾戦の代償を払った。ジュリアーノ・シメオネは打撲で途中交代し、アレクサンダー・ソルロットは怪我の回復中で出場しなかった。

    シメオネ監督は「ジュリアーノは打撲、フリアンは転倒、ソルロスはハムストリングの肉離れだが、3人とも必ず戻ってくる」と説明した。

  • 準決勝を巡り、ピッチ外で騒動が起きている。

    試合前、ピッチ状態を巡り両陣営の間に緊張が走った。アーセナルはキックオフ直前、シメオネ率いる相手がパスワークを遅らせる目的で芝を調整していると懸念し、UEFAに正式検査を要請したと報じられた。

    試合でも攻防は続き、ヴィクトル・ジョケレスがPKでアーセナルに先制。アルヴァレスもPKで同点にしたが、エゼとの接触で早期に退場した。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    ロンドンでの第2戦は接戦となる見込み

    1－1の接戦後、アトレティコは短期間で試合をこなし、北ロンドンへ向かう。土曜のラ・リーガではバレンシア戦が予定され、シメオネ監督は負傷者がいるためメンバーをローテーションする見込みだ。第2戦へ向け、アルヴァレス、ジュリアーノ、ソルロスが100％のコンディションを整えることが最優先だ。

    ミケル・アルテタ監督は自チームのスタイルに合うピッチを期待し、アトレティコを迎え撃つ準備を進める。その一方で、アルバレスのコンディションが最大の注目点だ。シメオネ監督の予想通り、この26歳が先発できれば、2006年以来のチャンピオンズリーグ決勝進出を狙うアーセナルにとって、彼は依然として最大の脅威となる。

ラ・リーガ
バレンシア crest
バレンシア
VAL
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
フラム crest
フラム
FUL