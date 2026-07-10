ジュリアン・アルバレスの獲得が間近か？ バルセロナは夏の3選手補強のため、2億1000万ユーロの融資を要請した。

バルセロナが最優先で獲得を狙うのは、アトレティコ・マドリードのFWアルバレスだ。彼はシカゴ・ファイアーに移籍したレヴァンドフスキの後継者とされ、攻撃陣を一新する期待される。クラブはワールドカップ後に交渉を本格化する方針で、まだ決定的な動きはない。

さらにバルサはカンセロとアデイエミの獲得も目指す。アデイエミの移籍は間近と報じられる一方、カンセロの完全移籍には未解決の税務問題が障害となっている。