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ジュリアン・アルバレスの獲得が間近か？ バルセロナは夏の3選手補強のため、2億1000万ユーロの融資を要請した。
バルセロナ、夏の大型補強を計画
バルセロナはフリック監督の下、夏の移籍市場で大規模投資を計画している。主要タイトル獲得とチャンピオンズリーグでの巻き返しには、戦力補強が不可欠だと判断した。
『マルカ』紙によると、バルサはこの計画の資金調達のため、2億1000万ユーロの融資枠を申請した。この融資は来シーズンの予想収入を担保としており、クラブが依然として資金繰りの逼迫に直面している状況下で実施されるものだ。また、新加入選手の登録を確実にするため、リーガの「1対1」支出ルールを満たすことも引き続き優先課題となっている。この資金調達により、バルサは主要ターゲットの獲得に向けて、選手の売却を待つことなく、競争の激しい市場で迅速に動けるようになるものと期待されている。
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バルセロナが移籍の優先事項を明らかにした
バルセロナが最優先で獲得を狙うのは、アトレティコ・マドリードのFWアルバレスだ。彼はシカゴ・ファイアーに移籍したレヴァンドフスキの後継者とされ、攻撃陣を一新する期待される。クラブはワールドカップ後に交渉を本格化する方針で、まだ決定的な動きはない。
さらにバルサはカンセロとアデイエミの獲得も目指す。アデイエミの移籍は間近と報じられる一方、カンセロの完全移籍には未解決の税務問題が障害となっている。
この融資は、選手の移籍やクラブの運営を支援することが目的です。
2億1000万ユーロの融資の大半は移籍資金に充てられるが、一部は給与や運営費にも使う予定だ。この方針は、補強戦略を支えつつ財務の安定を維持するのが目的。バルセロナはすでにアンソニー・ゴードンを7000万ユーロ＋成績連動1000万ユーロで獲得し、その意向を示している。
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注目は主要な取引の成立へと移っている
ゴードン獲得が決まり、バルセロナは次にアルヴァレス、アデイエミ、カンセロの獲得に注目している。ワールドカップ後は、レンタル移籍の最終調整など残る移籍業務を完了させる重要な期間となる。計画が順調に進めば、フリック監督は新シーズンに向け層が厚く経験豊富な陣容を得て、バルセロナはタイトル争いを続けるだろう。
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