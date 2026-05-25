メトロポリターノに衝撃が走った。アルバレスはアトレティコ・マドリードの高額な新契約オファーを断った。

契約が成立していれば、ワールドカップ優勝経験のある彼は、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームで最高年俸となり、1シーズンあたり1,000万ユーロを稼ぐはずだった。クラブは長期残留を目指したが、このストライカーは移籍の覚悟を決めたようだ。

2030年まで契約が残り、違約金は5億ユーロだが、新契約にサインしなかったことで移籍志向が明確になった。

『マルカ』紙は、アルバレスがクラブの競争力に疑問を抱き、よりタイトル獲得の見込みが高いプロジェクトで力を試したいと伝えている。