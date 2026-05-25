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ジュリアン・アルバレスの去就は？ PSG、アーセナル、バルセロナが関心。アトレティコ・マドリードのストライカーは移籍に前向き。
アルバレス、史上最高額の契約オファーを断る
メトロポリターノに衝撃が走った。アルバレスはアトレティコ・マドリードの高額な新契約オファーを断った。
契約が成立していれば、ワールドカップ優勝経験のある彼は、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームで最高年俸となり、1シーズンあたり1,000万ユーロを稼ぐはずだった。クラブは長期残留を目指したが、このストライカーは移籍の覚悟を決めたようだ。
2030年まで契約が残り、違約金は5億ユーロだが、新契約にサインしなかったことで移籍志向が明確になった。
『マルカ』紙は、アルバレスがクラブの競争力に疑問を抱き、よりタイトル獲得の見込みが高いプロジェクトで力を試したいと伝えている。
- AFP
バルセロナが人気の目的地として浮上している
プレミアリーグやリーグ・アンからの関心は依然として高いものの、アルバレスはバルセロナへの移籍を検討しているという。
元マンチェスター・シティの彼は、スポティファイ・カンプ・ノウのプロジェクトに魅了されている。ラミネ・ヤマルやラフィーニャとプレーするため、アトレティコでの主力としての地位を捨てても構わないと考えている。
この「より強力なプロジェクト」への参加意欲は、移籍市場が近づくにつれアトレティコの首脳陣を落胆させている。
シーズン終了後、シメオネ監督は「フリアンの将来？ 彼に聞け。もう決断しているだろう」と一歩引いた。
アトレティコが巨額の移籍金を要求
マドリードは主力ストライカーを安価で放出するつもりはなく、特にライバルのバルセロナへの移籍は回避したい。
クラブは代理人のフェルナンド・イダルゴに、1億5000万ユーロ以下のオファーは検討しないと通告した。財政難のバルセロナにとって、この金額を用意するのは依然として高いハードルだ。
また、クラブ首脳は選手周辺の影響力に苛立ちを募らせている。
情報筋は、イダルゴ氏が裏で「干渉」していると指摘。これはマンチェスター・シティへの移籍が頓挫しかけた際を想起させる。クラブ内には強硬派もいるが、スポーツディレクターのマテウ・アレマニー氏らは巨額移籍金を再建の好機と見る。
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シメオネ監督との関係と今後の見通し
移籍騒動が渦巻く中、アルバレスとシメオネの関係は依然としてプロフェッショナルだ。愛称「スパイダー」の彼は、同胞監督の下で20ゴール以上を記録。4か月の得点不振でも信頼は揺らがなかった。
シメオネはアルヴァレスを最も支持する人物の一人で、彼の価値を問われた際には「本気か？」と記者会見で返答したほどだ。
それでもアーセナルやPSGが動向を注視する中、公に退団を示唆する選手をアトレティコが引き留めるのは難しいだろう。