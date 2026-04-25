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ジュリアン・アルバレスの代理人が「バルセロナでの住宅探し」の噂に反応
エージェント、バルセロナ住宅探しに関する「でたらめ」な主張を痛烈批判
アルバレスの代理人は、同選手がカタルーニャ生活へ準備中というネット報道を即座に否定した。今夏バルセロナへの高額移籍が報じられ、26歳の兄弟がバルセロナで物件探しをしていたとも伝えられていた。
代理人のイダルゴ氏は「すべてでっち上げだ」と否定。家族がバルセロナに行ったのはアトレティコがフリック監督率いるチームと対戦した試合のときだけで、同選手は今もマドリードで問題なく生活していると説明した。
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イダルゴが事実を明らかにする
『ムンド・デポルティーボ』の取材にヒダルゴ氏は、スカウト報告の信憑性を問われ、率直に語った。家族は直近の試合後すぐにマドリードへ帰り、それ以来バルセロナには戻っていないと強調した。
「1000％の嘘だ。家族でバルセロナに行った者はいない。アトレティコ戦の後にマドリードへ戻ったのが最後だ」と語った。
アルバレスは長期的な将来について依然として曖昧な態度を崩さない
代理人は移籍を否定したが、メトロポリターノの将来を問われたアルバレスは明言を避けた。シメオネ監督の下で「幸せだ」と語ったものの、3月の取材では移籍の可能性を否定しなかった。
「どうなるかは分からない。あるかもしれないし、ないかもしれない」と彼は語った。「僕は幸せだ。どこに行っても聞かれる質問だけど、僕は幸せだし、日々のことに集中して、ここでベストを尽くすために頑張っている。」
- AFP
メトロポリターノで夏の移籍争奪戦が迫っている
「移籍先探し」の噂は収まったが、バルセロナ移籍を巡る憶測は消えない。クラブはロベルト・レヴァンドフスキの後継となる世界クラス長距離砲を求めており、アルバレスは依然として筆頭候補だ。
リーガ終盤は両クラブにとって重要だ。バルセロナが資金を確保できれば、6月にアトレティコの意思を試すかもしれない。現時点ではアルバレスはマドリードでのプレーに集中しているが、夏の移籍市場が彼の将来に影を落としている。