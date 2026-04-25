ジュリアン・アルバレスの代理人が「バルセロナでの住宅探し」の噂に反応

アルバレスの代理人は、同選手がカタルーニャ生活へ準備中というネット報道を即座に否定した。今夏バルセロナへの高額移籍が報じられ、26歳の兄弟がバルセロナで物件探しをしていたとも伝えられていた。

代理人のイダルゴ氏は「すべてでっち上げだ」と否定。家族がバルセロナに行ったのはアトレティコがフリック監督率いるチームと対戦した試合のときだけで、同選手は今もマドリードで問題なく生活していると説明した。