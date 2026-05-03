スペイン紙『マルカ』によると、レヴァンドフスキが今夏退団する可能性が高まっている。彼の契約は今シーズンで満了となり、延長は依然として不透明だ。
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ジュリアン・アルバレスの代役候補か。バルサはレヴァンドフスキの後継者として、プレミアリーグの6300万ユーロの選手を狙っているようだ。
ジュリアン・アルバレスは、バルセロナでレヴァンドフスキの後継者と目されてきた。だが多額の負債を抱えるバルサにとって、彼の獲得には巨費がかかる。2030年までの契約があり、スペインの契約解除条項は5億ユーロに及ぶからだ。
それでも、48試合で20得点9アシストを記録する技術の高いストライカーには大きな市場がある。ディエゴ・シメオネ監督もこれを認め、今夏のバルセロナ移籍報道に苛立ちを露わにした。
「多くの噂があるが、彼は優れた選手なので当然だ。アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなど多くのクラブが興味を示しているが、それは我々の心配事ではない」と語った。
一方、バルサはチェルシーのジョアン・ペドロも候補に挙げ、スポーツディレクターのデコが獲得を検討している。
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ジョアン・ペドロは移籍しない。だがチェルシーには問題がある。
ESPNブラジル版によると、チェルシーはペドロの代役が見つかっていないため売却不可としている。24歳のペドロは今季19ゴール9アシストを記録している。
2025年にブライトンから6300万ユーロ超で加入し2033年まで契約が残るペドロは、今はシーズン終盤とW杯に集中しており、移籍は考えていないという。
ただしチェルシーは現在リーグ9位で、国際大会出場はFAカップ制覇が唯一の道。5月16日の決勝ではマンチェスター・シティが待つ。