ジュリアン・アルバレスは、バルセロナでレヴァンドフスキの後継者と目されてきた。だが多額の負債を抱えるバルサにとって、彼の獲得には巨費がかかる。2030年までの契約があり、スペインの契約解除条項は5億ユーロに及ぶからだ。

それでも、48試合で20得点9アシストを記録する技術の高いストライカーには大きな市場がある。ディエゴ・シメオネ監督もこれを認め、今夏のバルセロナ移籍報道に苛立ちを露わにした。

「多くの噂があるが、彼は優れた選手なので当然だ。アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなど多くのクラブが興味を示しているが、それは我々の心配事ではない」と語った。

一方、バルサはチェルシーのジョアン・ペドロも候補に挙げ、スポーツディレクターのデコが獲得を検討している。