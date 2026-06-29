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ジュリアン・アルバレスに後戻りはできない！ バルセロナ移籍を公に希望したため、ディエゴ・シメオネ監督はアトレティコ・マドリードのストライカー放出を決意。
シメオネ、アルバレスに苛立ちを隠せない
アトレティコでアルバレスの復帰は絶望的だ。シメオネ監督が彼の移籍志向に怒り、限界に達したと報じられている。忠誠心を重んじるアルゼンチン人監督は、バルセロナ移籍を公然と望むストライカーに愛想を尽かした。
『SPORT』紙によると、メトロポリターノの雰囲気は一変。シメオネはW杯優勝経験のあるこの選手を放出することが、ロッカールームの調和を保つ唯一の手段だと判断した。彼の心がすでに他クラブにあるなら、残留を説得するつもりはないという。
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バルセロナへの移籍が依然として最優先事項である
アルバレスは、カンプ・ノウのスカウトが注目してきた選手だ。バルセロナSDデコは、このアルゼンチン代表を高く評価し、攻撃陣補強の最優先ターゲットと見なしている。バルサでプレーしたいという思いは、元マンチェスター・シティの彼にも強いようだ。
アトレティコ・マドリード内では、彼の移籍希望に驚きはない。クラブは、彼が新たな挑戦を求めており、バルセロナを望んでいることを把握していた。彼は発言を慎重に選んでいるが、最近の発言はバルセロナへの「獲りに来い」という明確なアピールと受け止められている。
アトレティコが退団条件を提示
監督と選手の関係は悪化しているが、アトレティコはバルセロナに譲歩しない。スポーツ部門責任者マテウ・アレマニーら首脳陣は、アルヴァレスを海外クラブに売却する方針だ。
金銭面も依然として大きな壁だ。アトレティコは厳しい条件を提示しており、注目度の高い選手をライバルに奪われる補償として高額な移籍金を要求するとされる。アトレティコの要求とバルサの予算を両立させる合意に達することが、この夏の最大の課題となる。
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メトロポリターノでの旅の終わり
事態は和解の段階を過ぎ、シメオネ監督は早期決着を最優先している。 プレシーズンに混乱が生じるのを避けたいアトレティコ指揮官は、早期解決を望んでいる。新ユニフォーム発表など最近のクラブプロモーションからアルバレスが外されたことで、事態はさらに加速した。ストライカーのマドリードでの日々は、もはや長くはなさそうだ。この切迫感は、バルセロナが資金を工面できれば有利に働く可能性がある。