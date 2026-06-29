アルバレスは、カンプ・ノウのスカウトが注目してきた選手だ。バルセロナSDデコは、このアルゼンチン代表を高く評価し、攻撃陣補強の最優先ターゲットと見なしている。バルサでプレーしたいという思いは、元マンチェスター・シティの彼にも強いようだ。

アトレティコ・マドリード内では、彼の移籍希望に驚きはない。クラブは、彼が新たな挑戦を求めており、バルセロナを望んでいることを把握していた。彼は発言を慎重に選んでいるが、最近の発言はバルセロナへの「獲りに来い」という明確なアピールと受け止められている。