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Julian AlvarezGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ジュリアン・アルバレスが移籍を希望。アトレティコ・マドリードのスターは、「夢」であるバルセロナ移籍が「関係者全員にとって最善」と訴えた。

移籍情報
フリアン・アルバレス
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
アルゼンチン

アルゼンチン代表のジュリアン・アルバレスが今夏、メトロポリターノ・スタジアムからの移籍を公に要求し、アトレティコ・マドリードに衝撃を与えた。得点力に優れたこのフォワードは移籍の意向を表明。一方、カタルーニャの名門バルセロナは、他の欧州有力クラブを抑え、彼の獲得に動いている。

  • ストライカーが夏の移籍を要求

    26歳のフォワードは、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームとの契約解除を希望し、激しい移籍争奪戦を巻き起こしている。2024年にマンチェスター・シティから9500万ユーロで加入し、印象的な活躍を見せたが、彼は自身の将来を別の場所で見据えている。 契約満了でバルセロナを去るロベルト・レヴァンドフスキの後継者として、バルセロナはこの南米出身の選手を最優先移籍候補としている。報道によると、バルサはアルバレスの次なる移籍先として第一候補だという。


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  • Julian Alvarez - ArgentinaGetty

    アルバレスが移籍を懇願

    アルゼンチンがワールドカップでオーストリアを2-0で下した直後、この多才な攻撃的選手は沈黙を破った。

    ESPNの取材に「今が話すタイミングだとは思わないが、隠れるつもりもない。正直でありたい。アトレティコで話すべき人には話した。移籍がみんなにとって最善だ。自分の夢を叶えたい」と語った。

  • 欧州の大手企業が激しい入札合戦を繰り広げている。

    バルセロナがアルバレス獲得の最有力候補だが、彼の契約は2030年6月まで残り、本人が移籍を希望しても所属クラブが交渉で有利だ。ESPNによると、パリ・サンジェルマンとアーセナルも関心を示し、レアル・マドリードは1億5000万ユーロのオファーを拒否された。

    この事態は舞台裏で摩擦を生んでおり、アトレティコはバルセロナの意図的なメディアリークや無礼な態度を非難する声明をSNSで発表した。

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    膠着状態が超大作の舞台を整える

    国内移籍に固執するアトレティコ幹部に対し、活気あるフォワードは希望する移籍を強行しようとしている。バルセロナは欧州強豪が移籍金を吊り上げる前に、この膠着状態を打破し、迅速に行動しなければならない。