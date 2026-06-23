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ジュリアン・アルバレスが移籍を希望。アトレティコ・マドリードのスターは、「夢」であるバルセロナ移籍が「関係者全員にとって最善」と訴えた。
ストライカーが夏の移籍を要求
26歳のフォワードは、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームとの契約解除を希望し、激しい移籍争奪戦を巻き起こしている。2024年にマンチェスター・シティから9500万ユーロで加入し、印象的な活躍を見せたが、彼は自身の将来を別の場所で見据えている。 契約満了でバルセロナを去るロベルト・レヴァンドフスキの後継者として、バルセロナはこの南米出身の選手を最優先移籍候補としている。報道によると、バルサはアルバレスの次なる移籍先として第一候補だという。
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アルバレスが移籍を懇願
アルゼンチンがワールドカップでオーストリアを2-0で下した直後、この多才な攻撃的選手は沈黙を破った。
ESPNの取材に「今が話すタイミングだとは思わないが、隠れるつもりもない。正直でありたい。アトレティコで話すべき人には話した。移籍がみんなにとって最善だ。自分の夢を叶えたい」と語った。
欧州の大手企業が激しい入札合戦を繰り広げている。
バルセロナがアルバレス獲得の最有力候補だが、彼の契約は2030年6月まで残り、本人が移籍を希望しても所属クラブが交渉で有利だ。ESPNによると、パリ・サンジェルマンとアーセナルも関心を示し、レアル・マドリードは1億5000万ユーロのオファーを拒否された。
この事態は舞台裏で摩擦を生んでおり、アトレティコはバルセロナの意図的なメディアリークや無礼な態度を非難する声明をSNSで発表した。
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膠着状態が超大作の舞台を整える
国内移籍に固執するアトレティコ幹部に対し、活気あるフォワードは希望する移籍を強行しようとしている。バルセロナは欧州強豪が移籍金を吊り上げる前に、この膠着状態を打破し、迅速に行動しなければならない。