バルセロナがアルバレス獲得の最有力候補だが、彼の契約は2030年6月まで残り、本人が移籍を希望しても所属クラブが交渉で有利だ。ESPNによると、パリ・サンジェルマンとアーセナルも関心を示し、レアル・マドリードは1億5000万ユーロのオファーを拒否された。

この事態は舞台裏で摩擦を生んでおり、アトレティコはバルセロナの意図的なメディアリークや無礼な態度を非難する声明をSNSで発表した。