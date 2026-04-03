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ジャーメイン・デフォー率いるウォーキングが到着した！元トッテナム監督が見守る中、この名ストライカーの監督デビュー戦は劇的な終盤の逆転劇で幕を閉じた
デフォーのデビュー戦、劇的な展開
デフォーの監督としてのスタートは、これ以上ないほど混沌としたものだった。月曜日に就任したばかりの43歳の彼は、試合前にファンに紹介され、その場にはかつてトッテナムで指導を受けたクリス・ヒューストンも姿を見せていた。
16分、アーロン・ドリューのクロスをハリー・ビューティマンが見事なヘディングで決めたことで、カーディフは当初、夢のようなスタートを切るかに見えた。デフォーは就任後初ゴールを大いに祝ったが、アウェイチームが守備陣の相次ぐミスを突いて試合の流れを一変させると、その雰囲気はたちまち一変した。
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ウォキングを襲うドタバタ劇
4連敗中のイーストリーは、前半終了間際に試合の流れを引き戻す好機を掴んだ。トゥンジ・アキノラと、元ボルトンの名選手ユッシの息子であるゴールキーパーのウィル・ヤスケライネンとの間で起きた致命的な連携ミスにより、奇妙なオウンゴールが生まれた。アキノラがキーパーへヘディングでボールを戻そうとしたが、ボールはネットに吸い込まれ、同点となった。
後半早々、ジェイク・ヴォキンズがヤスケライネンをかわしてゴールを決め、イーストリーがリードを奪ったことで、新監督の状況はさらに悪化した。 試合終了20分前、テミ・エウェカがボレーシュートをコースを変えてネットに突き刺し、3-1とすると、アウェイチームは勝利を確実なものにしたかに見えた。ウォキングの守備陣が崩れる中、アウェイサポーターたちは「明日の朝にはクビだ」とチャントを飛ばし、プレミアリーグのレジェンドを嘲り始めた。
ペナントに刺激された逆転劇
デフォーは試合の流れを変えるため、必死でベンチに目を向けた。そして、元リヴァプールのウインガー、ジャーメイン・ペナントの甥がヒーローとして登場した。キアン・ペナントは、まず自身のシュートがセーブされたものの、そのリバウンドをオリー・サンダーソンがヘディングで押し込み、ウォーキングに再び勢いを取り戻させた。ホームチームが同点ゴールを求めて猛攻を仕掛けると、試合の流れは瞬く間に変わった
試合終了5分前、ペナントは最初のシュートがブロックされた後のリバウンドを押し込み、逆転劇を完成させた。わずか数分の間に、チームが屈辱的な敗北の瀬戸際から、辛うじて勝ち点1を手にした姿を見守っていたデフォーにとって、それは純粋な安堵の瞬間だった。
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ウォーキングで未来を築く
この引き分けにより、残り5試合でプレーオフ圏内まで11ポイント差と、ウォーキングは事実上昇格争いから脱落することになったが、逆転劇で見せた闘志は、クラブ関係者がデフォーに期待する理想的なサッカー哲学の一端を垣間見せてくれた。元ストライカーであるデフォーは、ウォーキングが歴史あるクラブであり、大きな可能性を秘めているとの確信を表明している。
デフォーは今後、アシスタントコーチのポール・ブレスウェルと共に、ナショナルリーグのシーズン終盤を乗り切るべく、チームの体制を安定させることに注力するだろう。