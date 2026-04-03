ジャーメイン・デフォー率いるウォーキングが到着した！元トッテナム監督が見守る中、この名ストライカーの監督デビュー戦は劇的な終盤の逆転劇で幕を閉じた

デフォーの監督としてのスタートは、これ以上ないほど混沌としたものだった。月曜日に就任したばかりの43歳の彼は、試合前にファンに紹介され、その場にはかつてトッテナムで指導を受けたクリス・ヒューストンも姿を見せていた。

16分、アーロン・ドリューのクロスをハリー・ビューティマンが見事なヘディングで決めたことで、カーディフは当初、夢のようなスタートを切るかに見えた。デフォーは就任後初ゴールを大いに祝ったが、アウェイチームが守備陣の相次ぐミスを突いて試合の流れを一変させると、その雰囲気はたちまち一変した。