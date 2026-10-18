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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ、レアル・マドリーの失速がローマのジェノア戦での立て直しの勝利をどう後押ししたか明かす
痛みをセリエAの勝ち点に変える
ガスペリーニ監督は、欧州の舞台で苦しい1週間を過ごした後、チーム内に生じた心理面の変化について語った。レアル・マドリー戦で終盤に崩れ、意気消沈するような敗戦を喫した後、首都のクラブは落ち着いた戦いぶりを見せ、ジェノアに2-0で勝利した。指揮官は、週半ばの敗戦による落胆が選手たちの足かせになるのではなく、国内での戦いに戻る上での原動力になったと強調した。
「レアル・マドリーにあのような形で敗れたのは、非常につらかった。私たちは素晴らしいパフォーマンスを見せていたからだ。苦戦していた相手に対し、何でもないところから生まれた3本のCKによって、6、7分の間に自分たちで苦しい状況を招いてしまった」と、ローマの指揮官は『Sky Sport Italia』に語った。さらに、選手起用についてこう説明した。「あの敗戦は悔しかったが、必ず立て直せると確信していた。あえて多くの選手を入れ替えた。チャンピオンズリーグの試合をベンチで過ごした選手も多く、彼らには大きなエネルギーがあった。その点で失敗することはないと確信していた」
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カストロの妙技がジェノア戦の均衡を破る
直接的でフィジカルの強い戦い方を見せる粘り強いジェノアに対し、前半を通じて苦戦を強いられ、戦術的にも厳しい試合となった。互角の展開が続く中、サンティアゴ・カストロが個人技で均衡を破ると、その一撃をきっかけにチームは試合のテンポを握り、完全に主導権を掌握した。
「今夜の試合は簡単ではなかった。相手の出方を見極めるのが難しかった。ピッチには若い選手が多かったが、全員がよくやったし、とても重要な試合に勝てた」とガスペリーニは語った。
「選手たちが立て直す力と気概を見せることに疑いはなかったが、難しい試合だった。カストロの素晴らしいプレーで均衡を破り、後半は価値ある内容だった。前半はロングボールへの対応に苦しんだが、その後は持ち直した」
ローマの攻撃の進化
マドリード戦の結果に対する当面の反応にとどまらず、ガスペリーニ監督は、ローマの攻撃面での成果が昨季と比べて明らかに向上したことを指摘した。ドニエル・マレンの加入とパウロ・ディバラのコンディション改善により、ローマは決定力を増している。指揮官は、チーム内の戦術理解が深まったことで、連係したプレーから自然とゴールが生まれるようになったと考えている。
「昨年、私は就任したばかりだった。それから我々はある程度前進した。当時はマレンがおらず、ディバラもいなかったか、出場してもごくわずかだった。今は理解が深まり、試合や好パフォーマンス、満足感を積み重ねてきた」と振り返った。ガスペリーニ監督はゴールの仕上がりの美しさにも誇りを示し、「以前にはなかった得点のしやすさがあり、決めているゴールの質も高い。得点に至るためのさまざまな状況や選択肢を身につけてきた」と語った。
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ローマ、ディバラのコンディションに気をもむ
今後の試合を見据えるなか、ローマのサポーターにとってディバラのコンディションは引き続き最大の懸念だ。ガスペリーニ監督はアルゼンチン人スターの状態について、慎重ながらも楽観的な見通しを示し、重要なナポリ戦で起用できることを願っている。ただし、その前にローマは火曜日、スロヴァン・ブラチスラヴァとのチャンピオンズリーグ・グループステージの試合に臨む。
指揮官は「ディバラについては、ナポリ戦で戻ってきてくれると見込んでいるし、そう願っている。自信はある。明日か明後日が決め手になるかもしれない。大事なのは、スロヴァン戦でベンチ入りできることだ」と語った。
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