直接的でフィジカルの強い戦い方を見せる粘り強いジェノアに対し、前半を通じて苦戦を強いられ、戦術的にも厳しい試合となった。互角の展開が続く中、サンティアゴ・カストロが個人技で均衡を破ると、その一撃をきっかけにチームは試合のテンポを握り、完全に主導権を掌握した。

「今夜の試合は簡単ではなかった。相手の出方を見極めるのが難しかった。ピッチには若い選手が多かったが、全員がよくやったし、とても重要な試合に勝てた」とガスペリーニは語った。

「選手たちが立て直す力と気概を見せることに疑いはなかったが、難しい試合だった。カストロの素晴らしいプレーで均衡を破り、後半は価値ある内容だった。前半はロングボールへの対応に苦しんだが、その後は持ち直した」