子どもの頃から見て育った選手と同じチームでプレーしたことの意味について口を開いたプレスティアニは、『ESPNアルゼンチン』に対し、次のように語った。「どんなファンと同じように、すべてを全力で味わった。テレビで彼を見る時間のほうがずっと長く、それを本当に楽しんできた。でも、彼と一緒に過ごせたこの短い時間も、すべてを全力で味わった。

「家に帰ってから、ようやく実感が湧いた。自分は史上最高の選手の別れの場にいたんだと。彼は僕のアイドルで、代表でもバルセロナでも、彼を見て育った。10番の別れの一員でいられたことは、名誉であり特権だった」

また、ベンフィカのFWは、ベンチ付近で2人が抱擁を交わした際に何を伝えたかについても明かした。「邪魔はしたくなかった。あれは彼の時間だから。ハグした時に、『これまでのすべてをありがとう』、そして『本当に大好きです』と伝えた」