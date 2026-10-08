ISI Photos
翻訳者：
ジャンルカ・プレスティアンニ、モヌメンタルでの感動的なアルゼンチン別れの試合でリオネル・メッシに伝えた言葉を明かす
ベンフィカの神童がモヌメンタルでのトリビュートを振り返る
ベンフィカのウインガー、プレスティアニは、ピッチ脇で自らのキャプテンに直接感謝を伝えられた瞬間について語った。アルゼンチンがベナンに3-0で勝利した試合では出番がなくベンチにとどまったものの、20歳の同選手はモヌメンタルでその夜の感情をしっかりと味わった。そして、その特別な出来事を本当に実感したのは、試合が終わって自宅に戻ってからだったと認めた。
- ISI Photos
若手選手がピッチサイドでの心温まるやり取りを振り返る
子どもの頃から見て育った選手と同じチームでプレーしたことの意味について口を開いたプレスティアニは、『ESPNアルゼンチン』に対し、次のように語った。「どんなファンと同じように、すべてを全力で味わった。テレビで彼を見る時間のほうがずっと長く、それを本当に楽しんできた。でも、彼と一緒に過ごせたこの短い時間も、すべてを全力で味わった。
「家に帰ってから、ようやく実感が湧いた。自分は史上最高の選手の別れの場にいたんだと。彼は僕のアイドルで、代表でもバルセロナでも、彼を見て育った。10番の別れの一員でいられたことは、名誉であり特権だった」
また、ベンフィカのFWは、ベンチ付近で2人が抱擁を交わした際に何を伝えたかについても明かした。「邪魔はしたくなかった。あれは彼の時間だから。ハグした時に、『これまでのすべてをありがとう』、そして『本当に大好きです』と伝えた」
退団する功労者たちが消えることのない足跡を残す
この試合は、ニコラス・オタメンディにとっての最後の花道にもなった。17年間にわたる代表キャリアを、先制点を決めて締めくくった。キックオフ前にこのDFと交わした会話を振り返り、プレシアーニは「試合前に彼と話した。得点してほしいと伝えたんだ。幸い、彼はゴールを決めて最高の形で最後を飾ることができた」と語った。
次世代にかかる期待と、空くことになる10番のユニフォームを誰が引き継ぐべきかについて問われると、こう付け加えた。「僕もチームメートもプレッシャーは感じていない。でも、それを心から楽しんでいる。世界で最も美しいユニフォームを着るのは、素晴らしい責任だ。
「誰がそれを手にするかを僕が言うことではない。そのことは、いずれ代表で分かるはずだ。誰に決まったとしても、みんなが彼を支えると信じている」
- Getty Images Sport
アルゼンチン代表、大きな戦術的移行期を乗り切る
長くチームを支えてきたロッカールームのリーダー2人を失ったことで、リオネル・スカローニ率いるアルゼンチン代表は、次の国際試合に向けて新たな局面に入る。アルゼンチン代表指揮官は今後、新たなチームの土台を築く中で、ニコ・パスやアグスティン・ジアイといった若手タレントにより大きな責任を託す必要がある。真の試練はここからであり、チームは長年頼ってきたベテランたちがいなくても、安定した戦いを続けられることを証明しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。