ジャンルイジ・ブッフォン、感動的な声明でイタリア代表の役職からの退任を表明

在任中、ブッフォンは単なる名目上の代表にとどまらず、イタリアの若手選手たちの育成ルートを近代化し、各年代の選手たちの間の溝を埋めることに尽力した。 「私は全力を注いで自分の役割を果たそうと努めてきました。すべての部門が連携し、各ユースチーム間の対話と相乗効果を生み出す架け橋となることを望み、ごく幼い少年たちからU-21代表チームに至るまでを網羅するプロジェクトの構築を目指してきたのです」と彼は説明した。

またブッフォンは、実力主義の文化を育むために経験豊富な人材を体制に迎え入れることに注力してきたと強調し、このプロジェクトが新たな指導体制の下でも継続されることを望んでいる。彼は次のように続けた。「私は、中長期的な視野を持って必要な機会を創出してくれる、数名の極めて経験豊富な重要人物の参加を要請し、実現させました。これは私が実力主義の方針を信じているからです。これらの選択が賢明だったかどうかは、今後の責任者たちが判断することになるでしょう。 たとえ痛ましい結末となったとしても、この特権と得られた教訓に感謝しつつ、すべてを胸に刻んでいる。フォルツァ・アズーリ、永遠に。」