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ジャンルイジ・ブッフォン、感動的な声明でイタリア代表の役職からの退任を表明
ワールドカップでの敗退がもたらした余波
ワールドカップ予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに惨敗し、3大会連続の大会欠場が決まったイタリア代表チームにおいて、指導体制が崩壊した。2023年夏に代表団長に就任したブッフォンが正式に辞任した。この動きはイタリアサッカー連盟（FIGC）会長の辞任直後に公表され、4度のワールドカップ優勝を誇る同チームの指導体制が全面的に刷新されることを示唆している。
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胸を打つ別れのメッセージ
インスタグラムで公開された長文かつ心からの声明の中で、ブッフォンは最近の敗戦による苦しみと、自ら身を引くべき責任について語った。「ボスニア戦終了直後に辞任したのは、私の心の奥底から湧き上がった切実な決断だった。それは、私の胸を締め付ける涙と同じくらい自然発的なものであり、その痛みは皆さんと共有していることを私は知っている」と、48歳の彼は綴った。 「皆が振り返る時間ができるまで、時間を稼ぐよう求められていました。グラヴィーナ会長が退くことを選んだ今、私は責任ある行動だと感じることを自由に行えるようになりました。代表チームに与えられた非常に短い期間の中で、リノ・ガットゥーゾやすべての協力者と共にチームスピリットを築き上げてきたと心から信じてはいますが、最大の目標はイタリアをワールドカップに戻すことでした。そして、私たちは成功しませんでした。」
コヴェルチャーノにおける伝統と実力主義
在任中、ブッフォンは単なる名目上の代表にとどまらず、イタリアの若手選手たちの育成ルートを近代化し、各年代の選手たちの間の溝を埋めることに尽力した。 「私は全力を注いで自分の役割を果たそうと努めてきました。すべての部門が連携し、各ユースチーム間の対話と相乗効果を生み出す架け橋となることを望み、ごく幼い少年たちからU-21代表チームに至るまでを網羅するプロジェクトの構築を目指してきたのです」と彼は説明した。
またブッフォンは、実力主義の文化を育むために経験豊富な人材を体制に迎え入れることに注力してきたと強調し、このプロジェクトが新たな指導体制の下でも継続されることを望んでいる。彼は次のように続けた。「私は、中長期的な視野を持って必要な機会を創出してくれる、数名の極めて経験豊富な重要人物の参加を要請し、実現させました。これは私が実力主義の方針を信じているからです。これらの選択が賢明だったかどうかは、今後の責任者たちが判断することになるでしょう。 たとえ痛ましい結末となったとしても、この特権と得られた教訓に感謝しつつ、すべてを胸に刻んでいる。フォルツァ・アズーリ、永遠に。」
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ガットゥーゾと今後の行方に関する不透明感
グラヴィーナとブッフォンの退任を受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）が全面的な刷新に備える中、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の去就は依然として不透明なままである。ブッフォンの引退は、アズーリでの176試合という伝説的なキャリアに感傷的な幕を閉じるものであり、2030年のワールドカップでイタリアが4大会連続の出場逃しを避けるためには、トップレベルでの新たなスタートが急務であることを示している。