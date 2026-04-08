その主張に直接言及し、このゴールキーパーは、自身のチームに向けられた厳しい金銭的な非難について、編集なしの完全な反論を展開した。

「あの発言には傷つきました。キャプテンとして代表チームに1ユーロも要求したことはありません。大会に出場した選手への贈り物でしかありません。誰も連盟に要求していません。私たちへの贈り物はワールドカップ出場でしたが、叶いませんでした。 ボーナスを要求した者はいません。それは代表チームが予選突破時に受け取る報奨金です」と27歳の彼は報道を全面否定した。