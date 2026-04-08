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ジャンルイジ・ドンナルンマは、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦前のW杯敗退で巨額ボーナスを要求したとの疑惑に「傷ついた」と語った。
ボーナス疑惑の起源
イタリア代表がプレーオフ前に30万ユーロのボーナスを要求したとの報道があった。1人約1万ユーロ相当だ。 PK戦の末に敗れ3大会連続の本大会出場を逃すと、世論の反発は強まった。しかしマンチェスター・シティのドンナルンマはスカイ・スポーツの取材に、選手たちが金銭を要求した事実は一切ないと否定した。
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ドンナルンマ、ボーナス要求を否定
その主張に直接言及し、このゴールキーパーは、自身のチームに向けられた厳しい金銭的な非難について、編集なしの完全な反論を展開した。
「あの発言には傷つきました。キャプテンとして代表チームに1ユーロも要求したことはありません。大会に出場した選手への贈り物でしかありません。誰も連盟に要求していません。私たちへの贈り物はワールドカップ出場でしたが、叶いませんでした。 ボーナスを要求した者はいません。それは代表チームが予選突破時に受け取る報奨金です」と27歳の彼は報道を全面否定した。
ボスニアの悪夢と向き合う
敗戦の痛みはいまだ生々しい。ドンナルンマは試合直後の日々が本当に辛かったと明かした。「ワールドカップ復帰を願うイタリア人全員にとって、ここ数日は辛く疲れる日々でした」と語った。
ジャン・ガットゥーゾ監督と代表団長ジャン・ブッフォンの退任に言及した際には涙を流した。
会長とも良い関係だった。彼らにも申し訳ない。結果が出ないのは当然の責任で、とてもつらい。それでも前へ進まなければならない。皆には感謝している。大きな力をくれた。 失望はあっても、EURO制覇や連勝記録など重要な成果はある。すべてを捨ててはいけない。立ち直り、力強く前進するしかない」
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2030年サイクルに向けて
2030年ワールドカップへは長い道のりだ。まずはチームを一から再建することが最優先だ。大きな失望を乗り越え、チームはアイデンティティを取り戻す必要がある。「次のワールドカップまで4年あるが、その間にも重要な大会がある。それらの大会に集中し、すぐに再出発しなければならない」と彼は締めくくった。