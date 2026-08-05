イタリアサッカー連盟（FIGC）は、ゾラが代表チームの新たな育成コーディネーターに就任したことを正式に発表した。チェルシーとパルマの元アイコンは、イタリアサッカーを土台から再活性化させるために進められている大規模な行政面・技術面の刷新における最後のピースとなる見通しだ。この人事により、ゾラはイタリアサッカー界で最も敬意を集める人物たちの一部と再びタッグを組むことになり、FIGCの新たなスポーツプロジェクトの中核に強力なリーダーシップグループが形成される。

FIGC会長ジョバンニ・マラゴは今週、この人事を認めた。これは、ロベルト・マンチーニの監督就任とクラウディオ・ラニエリのテクニカルディレクター就任が最近発表された際に、同会長が最初に示していた構想の完成を意味する。ゾラの加入は、ユース年代とトップチームの間のギャップを埋め、アズーリの体制全体で一貫した哲学を確立するための戦略的な一手と見られている。