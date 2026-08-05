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ジャンフランコ・ゾラがイタリア代表首脳陣の全面刷新の中で復帰
レジェンドがコヴェルチャーノに帰還
イタリアサッカー連盟（FIGC）は、ゾラが代表チームの新たな育成コーディネーターに就任したことを正式に発表した。チェルシーとパルマの元アイコンは、イタリアサッカーを土台から再活性化させるために進められている大規模な行政面・技術面の刷新における最後のピースとなる見通しだ。この人事により、ゾラはイタリアサッカー界で最も敬意を集める人物たちの一部と再びタッグを組むことになり、FIGCの新たなスポーツプロジェクトの中核に強力なリーダーシップグループが形成される。
FIGC会長ジョバンニ・マラゴは今週、この人事を認めた。これは、ロベルト・マンチーニの監督就任とクラウディオ・ラニエリのテクニカルディレクター就任が最近発表された際に、同会長が最初に示していた構想の完成を意味する。ゾラの加入は、ユース年代とトップチームの間のギャップを埋め、アズーリの体制全体で一貫した哲学を確立するための戦略的な一手と見られている。
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マラゴが構想を確認
マラゴは通信社『ANSA』の取材に対し、代表プロジェクトのためにゾラを確保できたことへの非常に大きな満足感を示した。FIGC会長は、この決定が連盟上層部と国内リーグを巻き込んだ共同の取り組みによるものだと強調した。「ラニエリと私はゾラを強く望んでいた。レガ・プロ会長のマッテオ・マラーニともこの人選で合意しており、彼は今後もレガ・プロの副会長を兼任する」とマラゴは語った。
会長は続けて、ゾラがもたらす具体的な資質にも言及し、フットボール界の紳士としての評判が、その戦術眼と同じくらい重要だと指摘した。「ゾラのカリスマ性、準備の確かさ、そしてレガ・プロでこの数年にわたって明確に示してきた若手選手を助けるための取り組みは、我々の未来を築く上で最高の土台となる」とマラゴは付け加えた。
ラニエリの焦点はアクセシビリティにある
ラニエリはすでに、この新時代に向けたより大きな目標を示しており、とりわけ現在イタリアの若いサッカー選手たちが直面している社会経済的な障壁に焦点を当てている。就任会見では、育成アカデミーがなぜ家族にとってこれほど高額になっているのかを調べたいともラニエリはすでに述べており、かつてであればキャリアをさらに前に進められたはずの選手たちの機会が、それによって制限されていると指摘していた。ラニエリの技術面での統括とゾラのユース部門のコーディネートによる相乗効果によって、イタリア半島全土でより効率的なスカウティングと育成のネットワークが構築され、近年苦戦してきたシステムの再活性化につながることが期待されている。
「彼に感謝している。熱意と意欲、そして責任感を持って引き受けてくれたからだ。ラニエリ、マンチーニ、ゾラとともに、イタリアサッカーの新たなビジョンを築きたい」とマラゴは述べた。
- AFP
イングランドのベンチから古巣復帰へ
ゾラがこのエグゼクティブ職に至るまでの道のりは、幅広い国際的な指導経験によってより豊かなものとなった。現役引退後、ゾラは指導者の道に進み、イングランドではウェストハム、ワトフォード、バーミンガム・シティを率いたほか、カリアリやアル・アラビでも指揮を執った。直近で重要な指導歴となったのは2018-19シーズンで、チェルシーでマウリツィオ・サッリのアシスタントを務めた。
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