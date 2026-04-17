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ジャンニ・インファンティーノ氏、2026年ワールドカップの高額チケット批判に反論
ワールドカップのチケット価格への主な批判
2026年ワールドカップがカナダ、メキシコ、米国で開催されるまであとわずか。チケットの入手しやすさを巡る議論が加熱している。サポーターは「法外」な価格に怒りを示し、メットライフ・スタジアムでの決勝戦チケットの一部は数千ポンドで販売されていると報じられている。
それでもFIFA会長は現行の価格体系を維持する理由を説明。39日間の大会で得られる収益が、大会間の数年間、組織運営を支えていると主張した。
- AFP
インファンティーノ氏がFIFAの財務モデルを説明する
一般ファンにとっての参入障壁に批判が集まっている。特に注目度の高い試合の「カテゴリー1」席は、第1次販売開始以来80％以上値上がりしたと報じられた。しかしインファンティーノ氏は、48チームに拡大した大会への世界的な関心が過去最高だとして高価格を正当化した。
インファンティーノ氏は「FIFAの収入源はワールドカップだけだ。収益は1か月で上げ、残る47か月は支出に充てる」と『レキップ』に語った。
需要の高まりで価格は過去最高水準に達している。
年間リーグ戦のような安定的な収益源がない中、世界サッカーの発展資金を確保するのはFIFAの課題だ。
インファンティーノ会長は「短期間で多額の支出を回収する機会」と位置づけ、企業利益優先との批判を回避しようとしている。それでもファングループは「人々のスポーツ」が従来のサポーターには高すぎると不満を訴えている。
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ファンはかつてない負担を負っている。
6月11日から7月19日にかけて開催される大会が迫る中、サポーターたちはチケット代や公共交通機関の「恥ずべき」値上げなど、深刻な経済的負担に直面している。米国では試合当日の往復列車運賃が7倍になったとの報告もある。
チケット販売の最終フェーズが始まった今も、インファンティーノ会長への圧力は収まらない。同会長は48か月の予算事情を強調するが、FIFAは財政的な必然性と、疎外感が高まる世界中のファンとの期待との折り合いという難題に直面している。