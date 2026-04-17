ジャンニ・インファンティーノ氏、2026年ワールドカップの高額チケット批判に反論

2026年ワールドカップがカナダ、メキシコ、米国で開催されるまであとわずか。チケットの入手しやすさを巡る議論が加熱している。サポーターは「法外」な価格に怒りを示し、メットライフ・スタジアムでの決勝戦チケットの一部は数千ポンドで販売されていると報じられている。

それでもFIFA会長は現行の価格体系を維持する理由を説明。39日間の大会で得られる収益が、大会間の数年間、組織運営を支えていると主張した。