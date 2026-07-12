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ジャンニ・インファンティーノ氏は、2030年にモロッコ、ポルトガル、スペインで開催されるワールドカップに向け、FIFAが64チーム制への拡大を「検討する」と明らかにした。
インファンティーノ氏が世界的な包摂を推進
2026年の米国・カナダ・メキシコ大会から48チーム制へ移行したばかりのワールドカップだが、インファンティーノ氏は早くも次を見据えている。
2030年大会は現在、48チーム制でモロッコ、ポルトガル、スペインが主要開催国となり、100周年記念としてウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイが開幕戦を主催する予定だ。しかし南米からの正式提案を受け、FIFAは大会規模を見直すことになった。
インファンティーノ会長はスイスのメディア『Bluewin』のインタビューで「64チーム制は今回のワールドカップ後に各委員会で検討される」と語った。さらに「ワールドカップはヨーロッパや南米だけでなく全世界のためのものであり、より多くの国が参加できる大会でなければならない」と強調した。
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小国の夢
インファンティーノ氏は、大会規模を拡大すればサッカー発展途上国が投資する動機になると主張する。
「すべての国がワールドカップ出場を夢見られるべきだ。チームのレベルは極めて高く、世界中でさらに向上している」とインファンティーノ氏は付け加えた。
また、小規模協会へのインセンティブとして「小国に出場の機会を与えなければ、向上する動機を失う」と強調した。
その好例が2026年大会で、出場枠を48チームに増やしたことは「100％成功」であり、低ランクチームが健闘したことが拡大の妥当性を示していると述べた。
南米の影響と開催運営
ウルグアイのイグナシオ・アロンソ氏が64チーム制を提案し、CONMEBOLのアレハンドロ・ドミンゲス会長も支持を表明した。ドミンゲス会長は2030年大会を拡大し、「世界を一つに結びつけたい」と語っている。 現在の48チーム案では南米3カ国は各1試合のみの開催だが、64チーム案ならグループステージ全体を主催できる可能性がある。
FIFAのローテーションルールで次回開催まで長い空白が生まれる南米にとって、この変更は大きな意味を持つ。2030年大会が南米で開催されるため、同大陸は2042年まで主開催地の立候補資格を失うからだ。
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批判と「低俗な」サッカーの脅威
FIFA本部は楽観視しているが、64チーム制W杯案には複数の要人が強く反発している。批判派は「予選の価値が下がり、大会の質が薄れる」と主張。ガーナ代表のケイロス監督は「大会が下品で平凡になった」と指摘した。
UEFAのチェフェリン会長とCONCACAFのモンタリアーニ氏も懸念を表明。チェフェリン会長は64チーム制を「悪いアイデア」と一蹴し、国際サッカーの威信低下を警戒している。
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