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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ジャンニ・インファンティーノ氏は、2030年にモロッコ、ポルトガル、スペインで開催されるワールドカップに向け、FIFAが64チーム制への拡大を「検討する」と明らかにした。

ワールドカップ
モロッコ
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FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ワールドカップの出場枠を64チームに増やすことを正式に検討すると発表した。2030年大会はモロッコ、ポルトガル、スペインが主開催地となり、出場国をさらに16カ国増やす方針を示した。

  • インファンティーノ氏が世界的な包摂を推進

    2026年の米国・カナダ・メキシコ大会から48チーム制へ移行したばかりのワールドカップだが、インファンティーノ氏は早くも次を見据えている。

    2030年大会は現在、48チーム制でモロッコ、ポルトガル、スペインが主要開催国となり、100周年記念としてウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイが開幕戦を主催する予定だ。しかし南米からの正式提案を受け、FIFAは大会規模を見直すことになった。

    インファンティーノ会長はスイスのメディア『Bluewin』のインタビューで「64チーム制は今回のワールドカップ後に各委員会で検討される」と語った。さらに「ワールドカップはヨーロッパや南米だけでなく全世界のためのものであり、より多くの国が参加できる大会でなければならない」と強調した。

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    小国の夢

    インファンティーノ氏は、大会規模を拡大すればサッカー発展途上国が投資する動機になると主張する。

    「すべての国がワールドカップ出場を夢見られるべきだ。チームのレベルは極めて高く、世界中でさらに向上している」とインファンティーノ氏は付け加えた。

    また、小規模協会へのインセンティブとして「小国に出場の機会を与えなければ、向上する動機を失う」と強調した。

    その好例が2026年大会で、出場枠を48チームに増やしたことは「100％成功」であり、低ランクチームが健闘したことが拡大の妥当性を示していると述べた。

  • 南米の影響と開催運営

    ウルグアイのイグナシオ・アロンソ氏が64チーム制を提案し、CONMEBOLのアレハンドロ・ドミンゲス会長も支持を表明した。ドミンゲス会長は2030年大会を拡大し、「世界を一つに結びつけたい」と語っている。 現在の48チーム案では南米3カ国は各1試合のみの開催だが、64チーム案ならグループステージ全体を主催できる可能性がある。

    FIFAのローテーションルールで次回開催まで長い空白が生まれる南米にとって、この変更は大きな意味を持つ。2030年大会が南米で開催されるため、同大陸は2042年まで主開催地の立候補資格を失うからだ。

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  • Aleksander Ceferin UEFAGetty

    批判と「低俗な」サッカーの脅威

    FIFA本部は楽観視しているが、64チーム制W杯案には複数の要人が強く反発している。批判派は「予選の価値が下がり、大会の質が薄れる」と主張。ガーナ代表のケイロス監督は「大会が下品で平凡になった」と指摘した。

    UEFAのチェフェリン会長とCONCACAFのモンタリアーニ氏も懸念を表明。チェフェリン会長は64チーム制を「悪いアイデア」と一蹴し、国際サッカーの威信低下を警戒している。