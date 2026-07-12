ジャンニ・インファンティーノ氏は、2030年にモロッコ、ポルトガル、スペインで開催されるワールドカップに向け、FIFAが64チーム制への拡大を「検討する」と明らかにした。

インファンティーノ氏は、大会規模を拡大すればサッカー発展途上国が投資する動機になると主張する。

「すべての国がワールドカップ出場を夢見られるべきだ。チームのレベルは極めて高く、世界中でさらに向上している」とインファンティーノ氏は付け加えた。

また、小規模協会へのインセンティブとして「小国に出場の機会を与えなければ、向上する動機を失う」と強調した。

その好例が2026年大会で、出場枠を48チームに増やしたことは「100％成功」であり、低ランクチームが健闘したことが拡大の妥当性を示していると述べた。