ジャンニ・インファンティーノ氏は、イランが2026年ワールドカップに出場すると断言している

この統括団体は、しばしばスポーツと政治の交差点に立たされてきたが、インファンティーノ氏は、世界的な緊張情勢に関するFIFAの理念を早々に改めて強調した。

チューリッヒから行われた最近のFIFA理事会オンライン会議で、彼は現在の状況の深刻さを認めつつも、サッカーは世界の指導者たちの行動に左右されるのではなく、人々を結びつける力となるべきだと述べた。

「FIFAは、ワールドカップに参加するすべてのチームが、フェアプレーと相互尊重の精神で競い合うことを期待しています」とインファンティーノ氏は述べた。「FIFAには地政学的紛争を解決する力はありませんが、私たちはサッカーとワールドカップの力を活用して架け橋を築き、平和を促進することに尽力しています。現在進行中の戦争によって苦しんでいる人々のことを、私たちは心に留めています。」