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ジャンニ・インファンティーノ氏は、イランが2026年ワールドカップに出場すると断言している
インファンティーノ氏が大会の開催を正式に確認
インファンティーノ氏は、2026年ワールドカップへのイランの参加をめぐる憶測を払拭すべく動き出し、同国代表が確実に大会に出場すると断言した。トルコで行われたイラン対コスタリカの親善試合のハーフタイムに発言したFIFA会長は、米国やイスラエルとの継続中の紛争が計画の変更を余儀なくさせるという見方を一蹴した。
「イランはワールドカップに出場する」とインファンティーノ氏は語った。「だからこそ我々はここにいるのだ。彼らは非常に、非常に強力なチームであり、我々は喜んでいる。私はチームを見て、選手や監督とも話をした。だから、すべて順調だ」。激しい政治的圧力がかかる中、試合への予告なしの来場は、チーム・メッリに対する公的な支援の表明となった。
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グループGのスタジアム移転はなし
イランサッカー連盟は以前、自国のワールドカップの試合を米国からメキシコへ移すようFIFAと「交渉中」であることを示唆していた。これは、代表チームの安全や、自国と現在軍事衝突中の国で試合を行うことの妥当性に対する懸念を受けたものだった。メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、移転が承認されれば試合の開催に前向きであるとも表明していた。
しかし、インファンティーノ会長は今回、こうした議論を打ち切り、当初の大会抽選結果に基づき、日程は変更できないと断言した。開催地に関する懸念に直接言及し、FIFA会長は「イランの試合は抽選結果に従い、予定されている場所で行われる」と強調した。つまり、チーム・メッリはロサンゼルスとシアトルでの予定通りの日程で試合を進めることになる。
国際的な紛争に対するFIFAの姿勢
この統括団体は、しばしばスポーツと政治の交差点に立たされてきたが、インファンティーノ氏は、世界的な緊張情勢に関するFIFAの理念を早々に改めて強調した。
チューリッヒから行われた最近のFIFA理事会オンライン会議で、彼は現在の状況の深刻さを認めつつも、サッカーは世界の指導者たちの行動に左右されるのではなく、人々を結びつける力となるべきだと述べた。
「FIFAは、ワールドカップに参加するすべてのチームが、フェアプレーと相互尊重の精神で競い合うことを期待しています」とインファンティーノ氏は述べた。「FIFAには地政学的紛争を解決する力はありませんが、私たちはサッカーとワールドカップの力を活用して架け橋を築き、平和を促進することに尽力しています。現在進行中の戦争によって苦しんでいる人々のことを、私たちは心に留めています。」
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物流と大会日程
イランは、2026年大会への出場権をAFC加盟国の中でいち早く確保した国の一つであり、これで4大会連続の出場が決まった。こうした実績があるにもかかわらず、同国はノックアウトステージへの初進出という歴史的な快挙をまだ成し遂げていない。
現在のスケジュールでは、6月15日にロサンゼルスでニュージーランドとのグループG初戦を控え、続いて6月21日にベルギーと対戦し、6月26日にはシアトルでエジプトとのグループ最終戦を戦う予定となっている。