会議の主な焦点は、撤回されたFFE構想だった。この構想はここ数カ月、主要な関係者から厳しい批判を受けていた。インファンティーノは、計画の進め方と世界のサッカー界への伝え方について責任を認めた。

インファンティーノは「2016年以降、繰り返し述べてきたように、準備金を含むFIFAの資金は、211のFIFA加盟協会のものだ。2026年FIFAワールドカップの素晴らしい財務成果を受け、すべてのFIFA加盟協会、大陸連盟、その他の関係者に対する投資を63億5000万米ドルに増やす提案は、世界中でサッカーの発展とサッカーに触れる機会をさらに支援するという、我々の揺るぎない決意を強めることを目的としている」と述べた。

「私がFIFA会長に就任してからの10年間で、FIFA加盟協会への支援額は、世界中で各協会100万米ドルから2500万米ドルになった。同時に、ここ数カ月、我々の211のFIFA加盟協会へのFIFA資金の配分について提案を寄せてくれたすべての人に感謝したい。我々は団結の精神を持ち、サッカーにとって何が最善かを考えながら、前を向く必要がある」