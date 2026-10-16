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ジャンニ・インファンティーノ氏が公に謝罪。FIFAはワールドカップの成功を受け、63億5000万ドルの巨額投資計画を発表
巨額の資金パッケージが発表
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、チューリヒの「ホーム・オブ・FIFA」で開かれた最新のFIFA理事会後、公に謝罪した。インファンティーノ会長は、物議を醸し、現在は完全に撤回されたFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）案を巡る過去の過ちについて語った。
ガバナンス面での後退にもかかわらず、FIFAは「FIFA余剰金連帯プログラム」と呼ばれる画期的な財政施策を発表した。2026年の48チーム制ワールドカップによる好調な商業収益を背景に、この計画では2027年から2030年までの開発資金を2倍超に増やす。
支援総額は63億5000万ドルに達する見通しで、対象期間の余剰金は52億ドルから56億ドルと推定されている。新たな提案では、17億ドルの準備金を維持しながら、FIFA加盟協会当たりの配分額を2500万ドルに引き上げる。
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インファンティーノ、過去について語る
会議の主な焦点は、撤回されたFFE構想だった。この構想はここ数カ月、主要な関係者から厳しい批判を受けていた。インファンティーノは、計画の進め方と世界のサッカー界への伝え方について責任を認めた。
インファンティーノは「2016年以降、繰り返し述べてきたように、準備金を含むFIFAの資金は、211のFIFA加盟協会のものだ。2026年FIFAワールドカップの素晴らしい財務成果を受け、すべてのFIFA加盟協会、大陸連盟、その他の関係者に対する投資を63億5000万米ドルに増やす提案は、世界中でサッカーの発展とサッカーに触れる機会をさらに支援するという、我々の揺るぎない決意を強めることを目的としている」と述べた。
「私がFIFA会長に就任してからの10年間で、FIFA加盟協会への支援額は、世界中で各協会100万米ドルから2500万米ドルになった。同時に、ここ数カ月、我々の211のFIFA加盟協会へのFIFA資金の配分について提案を寄せてくれたすべての人に感謝したい。我々は団結の精神を持ち、サッカーにとって何が最善かを考えながら、前を向く必要がある」
ガバナンスに厳しい目が向けられる
FIFA理事会は、FFE構想がいかなる形でも再び実施されることはないと確認した。また、外部から任命された弁護士が、米国で進む非公開の法的手続きについて理事会メンバーに報告した。今後は各大陸連盟の代表者で構成する新たな作業部会が、FIFAのガバナンス体制全体を検証する。
透明性を確保するため、63億5000万ドルの資金配分は、女子サッカー、育成年代の強化、長期的なプロジェクト、インフラ整備に直接結びつけられる。この計画には引き続き、厳格な管理・監査基準を確保するための最終承認手続きが必要となる。
インファンティーノ会長は「FIFAフォワード・エンタープライズ・プロジェクトについて協議し、全員が質問し、意見を述べる機会を得た」と語った。
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重要な決断が迫る
FIFA事務局は今後、関係委員会と協力し、余剰分連帯プログラムの対象資格、申請、資金交付に関する規則を最終決定する。制度の枠組み全体は、2026年12月に開かれる次回のFIFA評議会に提出される。
チューリヒでのサミットでは、ほかにも複数の運営上の案件が進展した。サッカー社会的責任委員会がFIFA平和賞を評価する一方、法務委員会はフォラリン・バログンに対する執行猶予付きの処分を受け、懲戒手続きの見直しを行う。
資金配分の拡大案を含むすべての主要提案は、最終的に2027年3月の第77回FIFA総会に正式な承認を求めて提出される。
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