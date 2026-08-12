報道によれば、自身の会長職が危機にさらされる中、インファンティーノ会長は政治的支持を取り戻す手段として2030年大会に目を向けているという。ワールドカップを64チームに拡大するという野心的な提案は、もともと南米サッカー連盟（CONMEBOL）によって提示されたものだった。インファンティーノ会長は現在、その計画を全面的に後押しする構えだ。大会の大規模拡大を推進することで、より多くの国に世界の舞台への利益の大きい切符を提供し、会長職維持に必要な票を確保するため、より幅広い国々の連合から支持を戦略的に取り付けることを期待している。

この動きは、北米で開催される2026年大会に向けて、すでに出場チーム数が32から48に拡大されているにもかかわらず進められている。報道によれば、インファンティーノ会長は最近、アベラルド・デ・ラ・エスプリエラ大統領の就任式に出席するためコロンビアを訪れ、その場で64チーム制をめぐる協議が行われたという。2030年ワールドカップでこのフォーマットを実現すれば、すでに運営面で極めて複雑な大会にさらに大きな負担を加えることになる。現時点では同大会は主にスペイン、ポルトガル、モロッコで開催される予定で、追加の試合はアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイでも実施されることになっている。