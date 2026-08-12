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ジャンニ・インファンティーノ会長、頓挫した売却計画を受けてFIFA会長職維持へ、ワールドカップのさらなる抜本的変更を検討か
窮地のFIFA会長に高まる圧力
『The Times』によると、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ワールドカップを驚異の64チームに拡大する動きを検討する中で、自身のリーダーシップを左右する重大な局面に直面している。この構想は、民間投資家に商業権を売却しようとした計画が頓挫した余波を受け、インファンティーノ会長の立場に厳しい視線が注がれている時期に浮上したものだ。
事態は、UEFA、CONCACAF、AFCが共同声明で、FIFA執行部が「欺瞞による信頼の侵害」を犯したと厳しく非難したことで、一気に臨界点に達した。
- Getty Images
票の確保に向けた新たな拡大計画
報道によれば、自身の会長職が危機にさらされる中、インファンティーノ会長は政治的支持を取り戻す手段として2030年大会に目を向けているという。ワールドカップを64チームに拡大するという野心的な提案は、もともと南米サッカー連盟（CONMEBOL）によって提示されたものだった。インファンティーノ会長は現在、その計画を全面的に後押しする構えだ。大会の大規模拡大を推進することで、より多くの国に世界の舞台への利益の大きい切符を提供し、会長職維持に必要な票を確保するため、より幅広い国々の連合から支持を戦略的に取り付けることを期待している。
この動きは、北米で開催される2026年大会に向けて、すでに出場チーム数が32から48に拡大されているにもかかわらず進められている。報道によれば、インファンティーノ会長は最近、アベラルド・デ・ラ・エスプリエラ大統領の就任式に出席するためコロンビアを訪れ、その場で64チーム制をめぐる協議が行われたという。2030年ワールドカップでこのフォーマットを実現すれば、すでに運営面で極めて複雑な大会にさらに大きな負担を加えることになる。現時点では同大会は主にスペイン、ポルトガル、モロッコで開催される予定で、追加の試合はアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイでも実施されることになっている。
トランプ氏が公に支持を表明
サッカー界の意見が割れたままである一方、インファンティーノは米国大統領ドナルド・トランプという著名な支持者を得た。トランプはスイス人の同氏を擁護するためにソーシャルメディアに投稿し、統括団体の最近の財政的成功はインファンティーノの手腕の直接的な結果だと主張した。そして、この重要な局面で現職会長の交代に動くなら、FIFAは「ひどい過ちを犯すことになる」と訴えた。
- AFP
分裂型大会創設の脅威が迫る
FIFA内部の緊張は、分離独立型の大会という最後の手段が協議されていると報じられるほど高まっている。UEFAは特に強硬な姿勢を示しており、ガバナンスと商業的透明性をめぐる懸念が解消されなければ、FIFA主催大会を全面的にボイコットすると此前から警告していた。
インファンティーノは最近の提案の扱いについて謝罪しているが、その対応は多くの人々にとって遅きに失したようだ。現行任期は2027年まで続き、さらに2031年までとどまる意向もある中、FIFA会長は徹底抗戦の構えを見せている。
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