グラフストロム氏はこれに先立ち、職員に宛てた私的なメールでこの提案を「悲しく、非難されるべきもの」と表現していたが、会議の公式声明では結束の再強化が描かれた。声明は続けて次のように述べている。「誤解のないように言えば、出席したFIFA事務総長およびマネジメントボードは、211のFIFA加盟協会によって選出された唯一の公式な人物であるFIFA会長ジャンニ・インファンティーノへの全面的な支持を改めて表明する。

「会議では、このビジョンの実現を支えるFIFA会長、FIFA事務総長、そしてマネジメントボードの間のプロセス、コミュニケーション、相互作用について、有効性と効率性の観点から継続的に改善できるし、そうすべきであることが協議され、合意された。

「われわれは、本日の会議の結果がFIFAのガバナンスを強化し、組織への信頼回復を後押しし、世界中で競技を発展させるという使命を継続しながら、今後の主要イベントや課題に向けて一致団結し、透明性のある形で準備することを可能にすると全面的に確信している。」

ラバトでの協議の中で自らの立場を強化するため、報道によればFIFAのトップは将来の大会を巡る政治的な駆け引きに乗り出したという。インファンティーノ氏は、公の場での重要な支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝をモロッコに与えることを持ちかけたとされている。







