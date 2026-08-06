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ジャンニ・インファンティーノ会長、ワールドカップ売却計画をめぐり平身低頭の謝罪も、危機協議を経てFIFA会長職にとどまる
インファンティーノ、モロッコでの危機会合を乗り切る
モロッコで緊急のFIFA危機会議が開かれた後、インファンティーノ会長は、ワールドカップの一部を民営化しようとして失敗した過程で犯された「ミス」について正式に謝罪した。スイス出身のこの運営トップは、物議を醸したFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）構想をめぐって屈辱的な撤退を強いられたものの、首脳会談に出席した幹部らが同会長の続投への全面支持を改めて表明したことで、指導力を揺るがしかねない大きな脅威を乗り切ることに成功した。
インファンティーノ会長の方針転換は、大会の持ち分を民間投資家に売却する計画が、世界サッカー統括団体の内部で内戦状態を引き起こしたことを受けたものだ。この内部対立は欧州の有力勢力による足並みのそろった反発へと発展し、UEFAは、この商業提案が承認された場合、FIFA主催大会を全面的にボイコットすると警告していた。
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ワールドカップでの「誤り」について謝罪を発表
水曜夜に発表された共同声明で、インファンティーノ会長と事務総長マティアス・グラフストロム氏は、このプロセスに欠陥があったことを認めた。書簡では「FFE設立案の策定過程において、誤りがあったことを認識している」とした。「FIFA理事会およびFIFA加盟協会がプロセスから排除されたと感じるよう意図したものでは決してなく、異なる形で対処されるべきだった。
「また、この提案がメディアに漏えいした後にも誤りがあったことを認識している。これらの誤りについて心から謝罪し、今後二度と起こらないよう徹底する。この点を踏まえ、必要な見直しを実施し、報告書は次回予定されているFIFA理事会で提出される」
激しい批判にもかかわらず、内部からの支持は続く
グラフストロム氏はこれに先立ち、職員に宛てた私的なメールでこの提案を「悲しく、非難されるべきもの」と表現していたが、会議の公式声明では結束の再強化が描かれた。声明は続けて次のように述べている。「誤解のないように言えば、出席したFIFA事務総長およびマネジメントボードは、211のFIFA加盟協会によって選出された唯一の公式な人物であるFIFA会長ジャンニ・インファンティーノへの全面的な支持を改めて表明する。
「会議では、このビジョンの実現を支えるFIFA会長、FIFA事務総長、そしてマネジメントボードの間のプロセス、コミュニケーション、相互作用について、有効性と効率性の観点から継続的に改善できるし、そうすべきであることが協議され、合意された。
「われわれは、本日の会議の結果がFIFAのガバナンスを強化し、組織への信頼回復を後押しし、世界中で競技を発展させるという使命を継続しながら、今後の主要イベントや課題に向けて一致団結し、透明性のある形で準備することを可能にすると全面的に確信している。」
ラバトでの協議の中で自らの立場を強化するため、報道によればFIFAのトップは将来の大会を巡る政治的な駆け引きに乗り出したという。インファンティーノ氏は、公の場での重要な支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝をモロッコに与えることを持ちかけたとされている。
レジェンドたちが辞任を要求
FIFA本部内で結束を示す姿勢が見られたにもかかわらず、サッカー界はなおインファンティーノ会長の謝罪に納得していない。UEFAで顧問を務めるレアル・マドリーおよびポルトガルのレジェンド、ルイス・フィーゴは、会長の振る舞いに対して痛烈な批判を浴びせた。フィーゴは「FIFAの問題についてなら1万語でも書ける。だが、解決策に必要なのはたった3語だけだ。インファンティーノは辞めなければならない」と語った。苦境に立つ会長がその助言に耳を傾けるかどうかは、まだ分からない。
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