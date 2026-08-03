この前例のない危機の引き金となったのは、FIFAフォワード・エンタープライズとして知られる子会社を設立する極秘計画の発覚だった。この組織は、同競技で最も権威ある大会の商業権を管理する予定で、ジョシュ・クシュナーのスライブ・キャピタルが約40億ドルで20％の持ち分を取得する計画だった。取引全体の評価額は200億ドルと見積もられていたが、この提案は各国協会の間で即座に、そして広範な怒りを引き起こした。多くのフットボール界幹部は蚊帳の外に置かれていたと主張しており、この売却の可能性をメディア報道で初めて知ったという。

内部対立は沸点に達しており、FIFAの上級幹部たちは裏切られたという感覚をあらわにしている。FIFAの最高執行責任者ケビン・ラムールは、交渉決裂後に公の場で不満を表明した。ラムールは金曜日、AP通信に対し、インファンティーノの行動に「だまされた」と感じたと語り、民間投資会社が関与した極秘交渉についてはまったく知らなかったことを明確にした。報道によれば、この内部分裂を受けて「プロジェクト・キル・ザ・モンスター」と呼ばれる動きが生まれており、これはインファンティーノを会長職から追放することを明確な目的としたFIFA幹部による取り組みだという。