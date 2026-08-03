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ジャンニ・インファンティーノ会長、ワールドカップ売り払いスキャンダルの渦中でFIFA会長職を守るべく、切迫した状況の中でトランプ政権に接触へ
ルビオとの緊迫した外交協議が予定される
インファンティーノが世界サッカー界のトップの座を維持するため、重大局面の中でトランプ政権に接触していると報じられている。事情に詳しい関係者は、ワールドカップの商業資産を民営化しようとした壊滅的な試みを受けて辞任圧力が強まる中、インファンティーノが月曜午前に米国務長官マルコ・ルビオと非公開で会談する予定だと『New York Post』に認めた。
この動きの背景には、スポーツ界の中でインファンティーノがますます孤立感を深めていることがある。とりわけ、ドナルド・トランプ大統領との親密な関係が大きく冷え込んでいるように見えることが大きい。2026年ワールドカップを前に米大統領との関係構築に努めてきたにもかかわらず、関係者によれば、現在、最高司令官は彼からの電話に応じる意思がないという。別の関係者は、FIFA会長が最近の否定的なメディア報道の波によって「孤立している」と感じており、公に自らを支持してくれる「有力な味方を探している」と指摘した。
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頓挫したクシュナー氏の200億ドル取引
この前例のない危機の引き金となったのは、FIFAフォワード・エンタープライズとして知られる子会社を設立する極秘計画の発覚だった。この組織は、同競技で最も権威ある大会の商業権を管理する予定で、ジョシュ・クシュナーのスライブ・キャピタルが約40億ドルで20％の持ち分を取得する計画だった。取引全体の評価額は200億ドルと見積もられていたが、この提案は各国協会の間で即座に、そして広範な怒りを引き起こした。多くのフットボール界幹部は蚊帳の外に置かれていたと主張しており、この売却の可能性をメディア報道で初めて知ったという。
内部対立は沸点に達しており、FIFAの上級幹部たちは裏切られたという感覚をあらわにしている。FIFAの最高執行責任者ケビン・ラムールは、交渉決裂後に公の場で不満を表明した。ラムールは金曜日、AP通信に対し、インファンティーノの行動に「だまされた」と感じたと語り、民間投資会社が関与した極秘交渉についてはまったく知らなかったことを明確にした。報道によれば、この内部分裂を受けて「プロジェクト・キル・ザ・モンスター」と呼ばれる動きが生まれており、これはインファンティーノを会長職から追放することを明確な目的としたFIFA幹部による取り組みだという。
UEFA主導のボイコットと欧州の反乱
インファンティーノ会長の権威に対する最も大きな打撃は、欧州サッカーの統括団体であるUEFAからもたらされた。7月30日、UEFA加盟団体は2030年男子ワールドカップを含む、FIFA主催のすべての大会をボイコットすることを全会一致で決議した。この前例のない決定は、提案されている200億ドルの契約に対する直接的な反応であり、FIFAにとって物流面でも政治面でも悪夢のような状況を生み出している。2030年大会はスペイン、ポルトガル、モロッコの共催が予定されており、このボイコットによって、自国開催の大会への参加を2つの開催国が拒否するという異例の事態につながる可能性がある。
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ブラッターの状況とほぼ同じ իրավիճ況
追い詰められる中、インファンティーノが米政界の要人に頼っていることは、自身の置かれた状況の深刻さを浮き彫りにしている。予定されているルビオ氏との電話会談は、多くの関係者から、サッカー界の外部にいる強力な後ろ盾を見つけるための最後の手段とみられている。ただ、米国務省とFIFAは、これらの協議の性質について、いまだ公式コメントを出していない。ゼップ・ブラッター体制を終わらせた汚職スキャンダル後にFIFA会長職を引き継いだこのスイス系イタリア人の行政官は今、自身のキャリアに対する同様に存亡を懸けた脅威に直面している。
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