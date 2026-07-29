ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は、FIFA加盟211協会に対し、FIFA主催大会のための新たな商業的枠組みを創設する提案を支持するよう求める書簡を送った。 『The Times』 が、加盟連盟に提示された内容をまとめたこの書簡のニュースを最初に報じた。

この計画では、ワールドカップやクラブワールドカップを含む大会を運営するため、200億ドル規模のFIFA子会社を設立し、その20％を民間投資家が保有することになる。

加盟協会は9月19日までにこの提案を承認する必要がある。承認された場合、FIFAによれば2027年1月1日から100億ドルの資金パッケージが利用可能となり、各協会は最大4000万ドルを受け取ることができる。否決された場合、FIFAは以前に発表していた『Forward』育成プログラムの27億ドル拡大を進めるとしている。

スライブ・キャピタルが支援するこの提案は、計画の進め方をめぐってすでに複数のサッカー統括団体から批判を招いている。スライブ・キャピタルはジョシュア・クシュナーによって設立された。ジョシュアは、米国大統領ドナルド・トランプの娘婿であるジャレッド・クシュナーの兄弟である。



