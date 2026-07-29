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ジャンニ・インファンティーノ会長、ワールドカップの持ち分売却計画承認へFIFA加盟協会に4000万ドルのインセンティブを提示
インファンティーノが加盟協会に期限を設定
ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は、FIFA加盟211協会に対し、FIFA主催大会のための新たな商業的枠組みを創設する提案を支持するよう求める書簡を送った。 『The Times』 が、加盟連盟に提示された内容をまとめたこの書簡のニュースを最初に報じた。
この計画では、ワールドカップやクラブワールドカップを含む大会を運営するため、200億ドル規模のFIFA子会社を設立し、その20％を民間投資家が保有することになる。
加盟協会は9月19日までにこの提案を承認する必要がある。承認された場合、FIFAによれば2027年1月1日から100億ドルの資金パッケージが利用可能となり、各協会は最大4000万ドルを受け取ることができる。否決された場合、FIFAは以前に発表していた『Forward』育成プログラムの27億ドル拡大を進めるとしている。
スライブ・キャピタルが支援するこの提案は、計画の進め方をめぐってすでに複数のサッカー統括団体から批判を招いている。スライブ・キャピタルはジョシュア・クシュナーによって設立された。ジョシュアは、米国大統領ドナルド・トランプの娘婿であるジャレッド・クシュナーの兄弟である。
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FIFA会長が見解を語る
インファンティーノは加盟協会に送った書簡の中で、自身の提案を受け入れる場合と拒否する場合の厳然たる財政的差を示した。この書簡は『AP通信』が確認している。現行モデルを維持した場合、得られるのは提案された投資のごく一部にとどまると強調した。
「このように状況を一変させる機会を、加盟団体である皆さんに提示することは、FIFA会長としての私の義務であり責任でもある」とインファンティーノは記した。「もし進めることを望むのであれば、この100億ドルのパッケージは2027年1月1日から利用可能となり、私たちがともに歩む旅の次の段階の幕を開けることになる。
「現状維持を望み、この提案を拒否するのであれば、以前に提示した通り、27億ドル規模の『フォワード・プログラム』拡大計画は引き続き存在する」
サッカーの統括団体から高まる反対論
この提案は、世界のサッカー界全体で即座に反発を招いている。UEFAは、これらの計画をめぐる協議不足とガバナンスの欠如を批判しており、『ESPN』によれば、欧州サッカー連盟はワールドカップのボイコットの可能性を含め、対応策を検討している。
イングランドサッカー協会とCONCACAFも懸念を表明した。声明でFAは次のように述べた。「我々はこの提案についてまったく知らされておらず、その提案が実際に何であるのか、どのような条件が付されているのかを含め、実質的な詳細を一切把握していない。限られた情報に基づけば、この段階に至るまでのプロセスとガバナンスの欠如、そして関係する内容と原則の見え方に深い懸念を抱いている。FIFAが今約束しているように、この提案が完全かつ透明な形で共有された時、我々の見解を明確にし、さらにコメントするつもりだ」
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UEFA、緊急協議を計画へ
加盟協会は、提案を承認するかどうかを9月19日までに決定しなければならない。計画への反対が続く中、UEFAは55の加盟協会と協議を行う見通しで、FIFAは提案している再編や自らの大会の将来的な所有権を巡って、厳しさを増す精査に直面している。
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