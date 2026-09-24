AFP
翻訳者：
ジャンニ・インファンティーノ会長、サウジアラビアでアラビアン・ガルフカップに出席し「敬意の文化」を要求
アラビアン・ガルフカップがジェッダで開幕
インファンティーノは、ジェッダで第27回アラビアン・ガルフカップが開幕したことを受け、敬意と率直な対話の文化を呼びかけた。地域大会は水曜日、サウジアラビア建国記念日の祝賀とともに幕を開けた。
開催国サウジアラビアは、この日の第2試合でキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムにてクウェートに1-0で勝利した。これに先立ち、イラクとオマーンがプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで1-1で引き分け、大会の幕を開けた。
インファンティーノ会長が率直な対話の文化を要求
開幕戦を視察したインファンティーノ会長は、ソーシャルメディアで世界のサッカー界における継続的なガバナンス協議について、自身のビジョンを示した。構造改革を提案するためFIFA評議会に送られた書簡については、211の全加盟協会による建設的な協力が必要だと強調した。
インスタグラムに「対話の文化、互いの話に耳を傾け、互いを尊重する文化がなければならない」と記した。「これは前向きな見出しを生み出すためのものではない。サッカーにとって何が正しいのかを実行するためのものだ。私はそれを実現することに、これまで以上の決意と責任を持っている。FIFAは常に関与している。私も常に関与しており、あらゆる場所のすべての人の利益のために、サッカーを今後どのように発展させていけるのかを聞きたい」
節目となる大会の各ステージがジェッダで初開催へ
この大会は地元主催者にとって重要な節目となるもので、ジェッダがアラビアン・ガルフ・カップを開催するのは史上初めてである。今大会にはバーレーン、イラク、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE、イエメンを含む8か国が参加している。
インファンティーノ会長は、ガルフ・フットボール・フェデレーション会長シェイク・ハマド・ビン・ハリファ・ビン・アハメド・アル・ターニ氏やサウジアラビアサッカー連盟の首脳陣を含む地元の主要人物に感謝の意を示した。また、提案されているFIFA改革についての前向きな反応は、すでに世界各地から届いていると付け加えた。
「第27回アラビアン・ガルフ・カップの開幕戦の一つを観戦できて大変うれしかった。とりわけ、この素晴らしい大会がジェッダで開催されるのは今回が初めてだからだ」とインファンティーノ会長は語った。
「ガルフ・フットボール・フェデレーション、そしてその指導者であるシェイク・ハマド・ビン・ハリファ・ビン・アハメド・アル・ターニ閣下、開催地のサウジアラビアサッカー連盟とバデル・ビン・スライマン・アル・レツティザ会長、マッカ州副知事のサウード・ビン・ミシャール・ビン・アブドゥルアジーズ・アル・サウード王子、サウジアラビアのスポーツ相アブドゥルアジーズ・ビン・トゥルキ・アル・ファイサル氏、そしてFIFA評議会メンバーのヤセル・アル・ミセハル氏に感謝したい。また、この地域内外にいる素晴らしいファンのために全力を尽くすに違いない、出場する8チームにも幸運を祈る」
- Getty Images
FIFA評議会、改革案を協議へ
ガバナンス提案に関する重要な協議は、来月にFIFA評議会が招集される際にも継続される。各大陸の加盟協会から集められたフィードバックと意見を精査するため、サッカー行政の関係者が集まる。
一方、第27回アラビアンガルフカップはジェッダで引き続き開催され、参加8チームが熱狂的なサポーターの前で成功を目指して戦い続ける。
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