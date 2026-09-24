この大会は地元主催者にとって重要な節目となるもので、ジェッダがアラビアン・ガルフ・カップを開催するのは史上初めてである。今大会にはバーレーン、イラク、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE、イエメンを含む8か国が参加している。

インファンティーノ会長は、ガルフ・フットボール・フェデレーション会長シェイク・ハマド・ビン・ハリファ・ビン・アハメド・アル・ターニ氏やサウジアラビアサッカー連盟の首脳陣を含む地元の主要人物に感謝の意を示した。また、提案されているFIFA改革についての前向きな反応は、すでに世界各地から届いていると付け加えた。

「第27回アラビアン・ガルフ・カップの開幕戦の一つを観戦できて大変うれしかった。とりわけ、この素晴らしい大会がジェッダで開催されるのは今回が初めてだからだ」とインファンティーノ会長は語った。

「ガルフ・フットボール・フェデレーション、そしてその指導者であるシェイク・ハマド・ビン・ハリファ・ビン・アハメド・アル・ターニ閣下、開催地のサウジアラビアサッカー連盟とバデル・ビン・スライマン・アル・レツティザ会長、マッカ州副知事のサウード・ビン・ミシャール・ビン・アブドゥルアジーズ・アル・サウード王子、サウジアラビアのスポーツ相アブドゥルアジーズ・ビン・トゥルキ・アル・ファイサル氏、そしてFIFA評議会メンバーのヤセル・アル・ミセハル氏に感謝したい。また、この地域内外にいる素晴らしいファンのために全力を尽くすに違いない、出場する8チームにも幸運を祈る」