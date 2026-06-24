Getty Images Sport
翻訳者：
ジャンニ・インファンティーノ会長は、FIFAが水分補給タイムで利益を得ているという批判を否定し、物議を醸すワールドカップの規定を擁護した。
FIFA会長、金銭的動機を否定
インファンティーノ氏は、試合の22分目と67分目に義務付けられた3分間の水分補給休憩が広告収入目的だという主張を否定した。報道では、米国での試合中CM枠が75万ドルで売却されたとされ、サポーターの一部は商業的決定と見ていた。
インファンティーノ氏は『ガーディアン』の取材に、FIFAがこれらの休憩で利益を得ていないと断言。「すべての商業契約は以前から締結されており、FIFAに追加収益はない。これは金銭ではなく、純粋にスポーツ上の問題だ」と語った。
- Getty Images Sport
過酷なトーナメント環境への対処
強制的な休憩で試合のリズムが途切れると、選手やコーチは不満を漏らしている。それでもインファンティーノ氏は、休憩の主な理由は選手保護だと主張する。39日間で最大8試合を戦う過密日程は、疲労の蓄積が大きな懸念だ。
インファンティーノは「暑さを除いても、39日間に最大8試合を戦う選手たちに休息は必要だ」と語った。
すべての試合で公平性を保つ
インファンティーノ氏は、選手の安全だけでなく、休憩時間を一律に適用することで大会全体の公平性が保たれると主張した。極端な暑さの試合だけ監督に戦術調整の時間を与えると競技バランスが崩れると説明した。
インファンティーノは「最も重要なのは、全チームが同じ条件下でプレーすることだ。気温が高いだけで監督が戦術調整を行い、試合に影響を与える機会を得る一方、気温が少し低い別の試合では同じ機会が得られないのは受け入れられない」と語った。
- (C)Getty Images
水分補給の休憩はワールドカップ後も続くのか？
FIFAは今大会の残りで自動的な試合中断を徹底するが、今後の大会では異なる方法を取る可能性もある。UEFAはユーロ2028で水分補給休憩を義務化せず、気温に応じて実施すると発表した。FIFAが今後、同様の柔軟なルールを採用するかどうかは不明だ。