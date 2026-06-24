インファンティーノ氏は、試合の22分目と67分目に義務付けられた3分間の水分補給休憩が広告収入目的だという主張を否定した。報道では、米国での試合中CM枠が75万ドルで売却されたとされ、サポーターの一部は商業的決定と見ていた。

インファンティーノ氏は『ガーディアン』の取材に、FIFAがこれらの休憩で利益を得ていないと断言。「すべての商業契約は以前から締結されており、FIFAに追加収益はない。これは金銭ではなく、純粋にスポーツ上の問題だ」と語った。