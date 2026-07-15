ジャンニ・インファンティーノへの反旗？ ワールドカップのスキャンダルを受け、DFBがFIFA会長に警告

DFBはSIDの取材に「ジャンニ・インファンティーノ氏の再選支持書簡には署名していない。今後の対応は執行委員会で協議する」と回答した。Bild紙によると、FIFA欧州担当理事は北米W杯期間中、出場した16の欧州代表チームに署名を要請していたという。 DFBはこれまで、インファンティーノ氏の再選に関する立場を明らかにしていなかった。

DFBとUEFA、FIFAの対立は、遅くとも「フォラリン・バログン事件」で表面化した。 UEFAはFIFAの対応を異例の厳しさで批判し、「一線を超えた」と表明。ノイエンドルフ氏はSIDに「この件はうやむやにしてはならない」と語った。