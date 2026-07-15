『ビルト』紙によると、ノイエンドルフ氏は2027年3月18日にモロッコ・ラバトで開催されるFIFA総会でのインファンティーノ氏再選に向けた支持書簡への署名を拒否した。
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ジャンニ・インファンティーノへの反旗？ ワールドカップのスキャンダルを受け、DFBがFIFA会長に警告
DFBはSIDの取材に「ジャンニ・インファンティーノ氏の再選支持書簡には署名していない。今後の対応は執行委員会で協議する」と回答した。Bild紙によると、FIFA欧州担当理事は北米W杯期間中、出場した16の欧州代表チームに署名を要請していたという。 DFBはこれまで、インファンティーノ氏の再選に関する立場を明らかにしていなかった。
DFBとUEFA、FIFAの対立は、遅くとも「フォラリン・バログン事件」で表面化した。 UEFAはFIFAの対応を異例の厳しさで批判し、「一線を超えた」と表明。ノイエンドルフ氏はSIDに「この件はうやむやにしてはならない」と語った。
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バログン事件はW杯の大スキャンダルに発展している。
インファンティーノ氏は、自身もトランプ大統領も懲戒委員会の決定に影響を及ぼしていないと断言。委員会も独立性を強調した。米国のFWバログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で退場したにもかかわらず、ベルギー戦（1-4）に出場できた。 処分保留の前、トランプ大統領はインファンティーノ氏に電話し、再検討を要請していた。
複数の連盟が支持を表明しており、2031年までの再選は確実視されている。一方、人権団体「フェア・スクエア」は国際オリンピック委員会（IOC）に10ページにわたる苦情を提出した。 理由は、政治的中立規定への違反だ。特に問題視されるのは、IOC委員でもあるインファンティーノ氏とトランプ氏の親密な関係である。
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