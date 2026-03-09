Getty Images News
ジャンニ・インファンティーノは、米国とイスラエルのイランとの紛争をめぐる懸念が高まっているにもかかわらず、満員のスタジアムでワールドカップが「完全なるお祭り騒ぎ」になると約束した。
地政学的緊張がワールドカップを脅かす
スペイン紙ASのインタビューで、FIFAのインファンティーノ会長は、2026年ワールドカップを完璧な国際的祝祭として描くため、周辺地域の地政学的混乱を退けた。しかし、米国・メキシコ・カナダでの大会開催に向けた準備は現在、特に米国・イスラエル・イランが関与する進行中の軍事衝突を含む緊張の高まりによって大きく影を落とされている。
この戦争の波及効果は既に国際サッカー日程に重大な混乱をもたらしている。最近、イラクサッカー連盟はメキシコで開催予定だったワールドカップ大陸間プレーオフの延期を要請した。この切実な要請は、イランとの安全保障情勢悪化に直接起因する空域閉鎖や複雑なビザ問題など、深刻な物流上の障害に起因している。
インファンティーノ、混乱を無視してチケット販売を推進
国際紛争による大規模な48チームトーナメントの混乱という現実的な脅威にもかかわらず、インファンティーノはほぼ完全にイベントの商業的規模に焦点を当てることを選択した。FIFA会長は参加国が表明した高まる安全保障と物流上の懸念を完全に無視した。代わりに、彼は完璧な絵を描いた。「ワールドカップは素晴らしい、驚異的なものになる。アメリカ、メキシコ、カナダでは前例のない興奮が広がっている」と彼は語った。
「4週間で5億件以上のチケット申し込みがありました。これは驚異的です。約700万枚のチケットを用意していますが、5億件という数字はFIFAや他のいかなる機関の歴史上も前例のないものです。
104試合中77試合で100万件以上のチケット申し込みがあり、残りの試合も同水準だ。大会後半や決勝戦向けに一部チケットを保留している。全スタジアムが満員となり、完全なる祭典となるだろう。
「アメリカではサッカーが軽視されていると言われていましたが、その認識は変わりました。今回の大会は大成功となるでしょう。48チーム・104試合・16都市・3カ国開催となる初のワールドカップ…我々は巨大な挑戦に直面しています。これは単なる大会やスポーツ競技を超え、世界中が注目する社会的イベントなのです」
トランプ氏、イランの参加を退ける
インファンティーノ氏の「世界が息を飲む瞬間」というビジョンは、開催国が直面する厳しい政治情勢とはまったく対照的です。イラン当局者が自国の参加に疑問を表明するなど、スポーツ界は、予選を通過した参加国と、開催国が軍事紛争中であるという問題に取り組んでいます。この地域の緊張をさらに悪化させているのは、ドナルド・トランプ米大統領が最近、イランのワールドカップ出場への希望を非常に否定的な見解で語ったことです。
POLITICO の取材に対し、トランプ大統領は、中東の国が大会から撤退する可能性があることについて質問されると、「まったく気にしていない」と率直に述べた。彼はイランを「惨敗した国」であり、息も絶え絶えだと表現した。この発言は、FIFA 関係者がアトランタで大会運営について協議しているまさにその日に飛び出したものであり、特にイランの代表者がまったく出席していないことは、大会開始まで数か月という時期に、コミュニケーションが著しく断絶していることを浮き彫りにしている。
ビザの悪夢とファンの反発
中東紛争に加え、ロジスティクスの悪夢とファンの怒りが現在、開催国を悩ませている。米国の厳格な入国政策はすでに大きな混乱を引き起こしており、最近では、ジャマイカのマウント・プレザントが地域対抗戦を前に 10 人の選手が入国を拒否された。ホワイトハウス FIFA ワールドカップタスクフォースの責任者であるアンドルー・ジュリアーニ氏は、特定の国々については標準的な入国手続きは不可能であることを強調し、政権の厳しい安全保障姿勢を倍増させた。
ジュリアーニ氏は、最近のアーヤトラの排除を例に挙げ、現在の情勢では国境を開放するのは愚かなことだと指摘した。大会の拡大が迫る中、ファン、スタッフ、選手たちが乗り越えられないビザのハードルに直面するのではないかという懸念が高まっている。さらに、FIFA は過去最高の申請数を誇っている一方で、法外なチケット販売方針についてサポーターグループからの激しい反発に直面しており、一般ファンを締め出す価格設定だと非難されている。
