国際紛争による大規模な48チームトーナメントの混乱という現実的な脅威にもかかわらず、インファンティーノはほぼ完全にイベントの商業的規模に焦点を当てることを選択した。FIFA会長は参加国が表明した高まる安全保障と物流上の懸念を完全に無視した。代わりに、彼は完璧な絵を描いた。「ワールドカップは素晴らしい、驚異的なものになる。アメリカ、メキシコ、カナダでは前例のない興奮が広がっている」と彼は語った。

「4週間で5億件以上のチケット申し込みがありました。これは驚異的です。約700万枚のチケットを用意していますが、5億件という数字はFIFAや他のいかなる機関の歴史上も前例のないものです。

104試合中77試合で100万件以上のチケット申し込みがあり、残りの試合も同水準だ。大会後半や決勝戦向けに一部チケットを保留している。全スタジアムが満員となり、完全なる祭典となるだろう。

「アメリカではサッカーが軽視されていると言われていましたが、その認識は変わりました。今回の大会は大成功となるでしょう。48チーム・104試合・16都市・3カ国開催となる初のワールドカップ…我々は巨大な挑戦に直面しています。これは単なる大会やスポーツ競技を超え、世界中が注目する社会的イベントなのです」