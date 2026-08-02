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ジャンニ・インファンティーノは万事休すか。ワールドカップ売却計画の方針転換を受け、UEFAがFIFA会長打倒の計画を「加速」へ
インファンティーノの失敗した商業革命
FIFAの会長は、『FIFAフォワード・エンタープライズ』として知られる200億ドル規模の商業子会社を設立するという提案が大きく頓挫したことで、厳しい立場に追い込まれた。このプロジェクトは、連盟が保有する最も収益性の高い資産の20％株式を民間投資家に売却することを目的としており、ESPNの報道では、ジョシュア・クシュナーが設立したニューヨークの投資会社が有力な中核投資家候補とされていた。しかし、この計画はスポーツ界の有力者たちによる即座かつ激しい反発を招き、インファンティーノは撤退せざるを得なくなった。
計画断念を確認する声明の中で、インファンティーノは、この構想が継続できないほど問題視されるものになっていたことを認めた。「あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、このプロジェクトは、支持の度合いにかかわらず、当初掲げた目的の利益にもはやならない性質の分断を生み出していることが明らかになった。私たちの目的は常に、そしてこれからも、団結させ、改善することにある。その結果、この提案は進められない」とインファンティーノは述べた。
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変革に向けて先頭に立つUEFA
UEFAはこの商業的売却案に対する最も声高な批判者であり、以前にはこの計画が継続された場合、FIFAの大会を全面的にボイコットすると警告していた。そして今、欧州サッカー統括機関は、インファンティーノが再び任期を務めないようにするための取り組みを「加速」させているという。『Sky News』が伝えた。報道によれば、もはやインファンティーノに対抗馬が出るかどうかではなく、いつ出るかの問題になっている。UEFA副会長ローラ・マカリスターは、この空気の変化を認め、「FIFA会長に対する信頼は大きく揺らいでいる」と述べた。さらに、『talkSPORT』によれば、UEFA会長アレクサンデル・チェフェリンは各国協会に対し、インファンティーノ再選支持の以前の書簡を撤回するよう求めたという。
この計画が頓挫した後、欧州の統括団体は土曜日に痛烈な公式声明を発表し、現指導部への信頼を完全に失ったことを明確にした。声明では次のように述べられている。「正体の見えない人物たちが、あまりに短いスケジュールで秘密裏に練り上げ、競技にとって利益があるかも疑わしいような計画で、このまま進み続けることはできない。誰が責任者なのかを特定し、その責任を問わなければならない。
「今後数日から数週間のうちに、UEFAが加盟協会と連携し、さらに他の連盟とも緊密に協力しながら、なぜこのような事態が起きたのかを検証し、二度と起こらないような計画を策定するのは当然のことだ。
「その見直しは徹底的かつ根本的なものでなければならない。いかなる選択肢も排除されるべきではない。現在のFIFA指導部は、UEFAの信頼だけでなく、フットボール・ファミリーの他の多くのメンバーからの信頼も失っている」
潜在的な挑戦者と内部の反乱
後任探しが始まる中、会長選出馬をめぐって複数の著名な名前が取り沙汰されている。CONCACAFのトップであるビクター・モンタリアーニは有力候補の1人とみられている一方、PSG会長で欧州クラブ協会会長のナセル・アル・ケライフィは、報道によれば、立候補に向けたUEFAからの要請を拒否した。インファンティーノによる最近の財政面での動きに強く反対しているにもかかわらずだ。アル・ケライフィ陣営は、同氏にその役職への野心はなく、現在の立場から各機関の支援を続ける意向だと強調している。
圧力はFIFA本部の内部でも高まっている。この物議を醸す提案により、上級顧問カルロス・コルデイロとCOOのケビン・ラムールが高官辞任する事態となった。会長のマネジメント手法に対する痛烈な批判として、ラムールはこの事業を「1人の人間によるプロジェクト」と表現した。
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不信任決議への道筋
UEFAは現在、2027年の次回予定選挙を前にインファンティーノを退任に追い込むため、複数の道を模索している。自発的な辞任が最も単純な結末ではあるものの、統括団体はFIFA臨時総会の招集の可能性を検討している。これを実現するには、211の加盟協会のうち43協会の支持を得て、正式な不信任投票を発動させる必要がある。
世界のサッカー界の主導権を巡る争いは、最も激しい局面に入りつつある。UEFAの声明は、この投資計画に対する勝利は始まりにすぎないという断固たる警告で締めくくられた。「これはサッカー界全体にとっての勝利だ。だが、これで終わってはならない。提案は消えた。FIFAへの信頼を再構築する仕事は、まだ始まったばかりだ」。チューリヒとニヨンの関係が過去最悪の水準にある中、今後数カ月で、インファンティーノが自身の10年にわたる支配に対する最も重大な挑戦を生き延びられるかどうかが決まることになる。
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