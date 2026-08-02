FIFAの会長は、『FIFAフォワード・エンタープライズ』として知られる200億ドル規模の商業子会社を設立するという提案が大きく頓挫したことで、厳しい立場に追い込まれた。このプロジェクトは、連盟が保有する最も収益性の高い資産の20％株式を民間投資家に売却することを目的としており、ESPNの報道では、ジョシュア・クシュナーが設立したニューヨークの投資会社が有力な中核投資家候補とされていた。しかし、この計画はスポーツ界の有力者たちによる即座かつ激しい反発を招き、インファンティーノは撤退せざるを得なくなった。

計画断念を確認する声明の中で、インファンティーノは、この構想が継続できないほど問題視されるものになっていたことを認めた。「あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、このプロジェクトは、支持の度合いにかかわらず、当初掲げた目的の利益にもはやならない性質の分断を生み出していることが明らかになった。私たちの目的は常に、そしてこれからも、団結させ、改善することにある。その結果、この提案は進められない」とインファンティーノは述べた。



