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ジャンニ・インファンティーノに新たな打撃か アレクサンデル・チェフェリン会長は退任計画を翻し、2031年までUEFA会長を続投へ
ツェフェリン、ベルリンで再選出馬を表明
欧州サッカー界における自身の権力基盤を強固にする動きとして、チェフェリンはUEFA会長として新たな任期を目指す意向を各国協会トップに正式に通知した。木曜午前にベルリンで行われた会合で、このスロベニア人弁護士は、これまでこれ以上の続投は目指さないと示唆していたにもかかわらず、2031年まで自身のリーダーシップを延長する考えを確認した。
『ESPN』によると、ナセル・アル＝ケライフィは先日のコペンハーゲンでの会合で、チェフェリンに新たな任期を目指すよう促していたという。これは、チェフェリンが欧州で最も影響力のあるクラブや連盟の関係者の間で高い支持を得ていることを浮き彫りにしている。
続投の決断は、UEFA会長の任期制限を巡る物議を醸す規約変更が実施されたことを受けたものだ。2024年にパリで開かれた総会で承認されたこれらの変更により、通常の3期上限を超えてチェフェリンが会長職にとどまるための法的な道筋が事実上整えられた。
- AFP
UEFA会長、4期目を目指す
その職にとどまることで、会長はUEFAに安定感と結束をもたらすことを目指している。とりわけ、国際試合日程の将来的な方向性や商業権管理を巡り、組織が世界統括団体FIFAとの対立をますます深めている中で、それが重要になる。
会長選の正式な投票は来年のUEFA総会で実施される予定で、開催地はカザフスタンのアスタナである。チェフェリンは以前、2027年に退任する決意を固めたと述べていたが、競技を取り巻く政治情勢の変化が、その進路を変えたようだ。
前例のない4期目に向けて準備を進める中、彼の最大の焦点は、外部からの圧力に対して欧州型スポーツモデルを強化し、UEFAチャンピオンズリーグの財政的優位を維持することにある。立候補のニュースは『Press Association』を通じて各代表者に伝えられており、当選すればチェフェリンはトップとして15年目を迎えることになる行政運営の継続期間の幕開けとなる。
UEFAとFIFAの溝が深まる
職にとどまるという決断は、FIFA会長インファンティーノの影響力に対抗するための戦略的な動きと広くみられている。この数年、両者はたびたび対立しており、チェフェリンはインファンティーノによる世界のサッカー改革の試みに対する प्रमुखな批判者となっている。
緊張は7月に沸点へ達した。インファンティーノが、FIFAの主要大会の商業的権益を管理するために設立される会社に対し、巨額の民間投資を確保する計画を模索していると報じられたためだ。
この提案は男子と女子のワールドカップの双方に影響を及ぼすもので、サッカー界のエコシステムに対する統制を失うことを懸念するニヨンから激しい反発を受けた。UEFAは、この投資計画への対応を理由に、FIFA会長への信頼を失ったとまで表明している。
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インファンティーノに加盟協会から圧力が高まる
チェフェリンが欧州で自身の立場を強化する一方で、インファンティーノはスカンディナビアからの重大な内部的課題に直面している。ノルウェーサッカー連盟（NFF）が提出したノルウェーの倫理に関する申し立ては、FIFA会長の行動と組織の倫理規定順守を巡り、重大な疑問を投げかけている。
この3部構成の申し立ては、政治的介入の疑惑と権力乱用の可能性に焦点を当てたもので、加盟協会が世界統括組織の指導部に対して直接法的措置を取る稀な事例となっている。NFFは、意思決定プロセスの透明性と、統括組織の長期戦略に対する民間資本の影響について深い懸念を示している。
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