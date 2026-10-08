欧州サッカー界における自身の権力基盤を強固にする動きとして、チェフェリンはUEFA会長として新たな任期を目指す意向を各国協会トップに正式に通知した。木曜午前にベルリンで行われた会合で、このスロベニア人弁護士は、これまでこれ以上の続投は目指さないと示唆していたにもかかわらず、2031年まで自身のリーダーシップを延長する考えを確認した。

『ESPN』によると、ナセル・アル＝ケライフィは先日のコペンハーゲンでの会合で、チェフェリンに新たな任期を目指すよう促していたという。これは、チェフェリンが欧州で最も影響力のあるクラブや連盟の関係者の間で高い支持を得ていることを浮き彫りにしている。

続投の決断は、UEFA会長の任期制限を巡る物議を醸す規約変更が実施されたことを受けたものだ。2024年にパリで開かれた総会で承認されたこれらの変更により、通常の3期上限を超えてチェフェリンが会長職にとどまるための法的な道筋が事実上整えられた。