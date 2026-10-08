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ジャンニ・インファンティーノに大きな追い風！ UEFAが結束できる候補者探しを急ぐ中、FIFA会長選の有力対抗馬となり得たビクター・モンタリアーニが出馬を否定
モンタリアーニ、CONCACAFでの今後にコミット
世界のサッカー統治における政治的な構図を明確にする動きとして、モンタグリアーニは来年、CONCACAF会長選に再選を目指して立候補する意向をスタッフとCONCACAF加盟41協会の大半に伝えた。『The Guardian』が報じている。
61歳のカナダ人実業家は、特に欧州を中心に、サッカー界のさまざまな勢力からインファンティーノに代わる有力な選択肢として広く見なされてきた。しかし最近、スタッフとのタウンホールミーティングでモンタグリアーニは、FIFAレベルで統治危機が続く中でも、北中米・カリブ海地域での自身の仕事を継続したい意向を示した。
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モンタグリアーニ、FIFAへの挑戦よりCONCACAFを選択
この決断のタイミングは極めて重要である。というのも、Concacafの選挙は来年の第1四半期に予定されており、モロッコのラバトで3月18日に行われるFIFA会長選の直前だからだ。現職への専念を決めたことで、モンターリアーニは理事会から身を引く形となり、ちょうどUEFA加盟協会が現状に挑むための求心力ある人物を探していた時期に、その候補から外れることになった。
モンターリアーニは10年前、元会長ジェフリー・ウェブの逮捕につながった大規模な汚職スキャンダルの余波を受け、透明性を掲げて就任した。その後は、FBI主導の贈収賄および恐喝捜査の震源地だった連盟を安定化させた人物として評価されている。
Concacafにとどまるという今回の決断は、FIFAトップの座を巡る不透明な争いよりも、地域の安定を戦略的に優先したことを示している。『ガーディアン』の報道によれば、モンターリアーニは、多くの人々が十分に勝ち取れる立場にあると見ていた昇格を目指すのではなく、引き続き自身の地域の加盟協会に奉仕することに集中しているという。この展開により、2016年から世界統括団体のトップを務めるインファンティーノが任期延長に向けて準備を進める中で、立ちはだかる知名度の高い障害は減ることになる。
チェフェリンがUEFAでの支配力を強める
北米での動きと並行して、アレクサンデル・チェフェリンも欧州サッカー界における自身の立場を固めた。ベルリンで行われたUEFA加盟55協会の会合で、このスロベニア人役員はUEFA会長として4期目を目指す意向を確認した。これは、2024年2月に自身は再出馬しないと主張していたそれまでの公の立場からの大きなUターンとなる。
チェフェリン自身がインファンティーノに挑む誘惑に駆られるのではないかとの見方も一部にはあったが、UEFAへの関与を明確にしたことで、その可能性は事実上消えた。代わってこのスロベニア人指導者は、サッカー界が結束できる候補者を見つけることに注力している。ラモン・ベガはFIFA会長選に立候補する意向を示しているものの、元トッテナムDFには、異なる5協会から必要な正式支持を確保するという困難な道のりが待っていると述べている。
- AFP
FIFAにおける制度改革への動き
会長選への出馬を見送ったにもかかわらず、モンタグリアーニとチェフェリンはいずれも、FIFA会長職の権限抑制を目的とした改革アジェンダで緊密に連携するとみられている。アジアサッカー連盟会長サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファとともに、両者はFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）計画の独立した見直しを求めている。
この3人は、意思決定プロセスにおけるFIFA評議会の役割を正式化し、現政権によって脇に追いやられていると感じるさまざまなフットボール関係者に、より大きな発言権を与えるための、より広範なガバナンス改革を求める声を強めてきた。
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