この決断のタイミングは極めて重要である。というのも、Concacafの選挙は来年の第1四半期に予定されており、モロッコのラバトで3月18日に行われるFIFA会長選の直前だからだ。現職への専念を決めたことで、モンターリアーニは理事会から身を引く形となり、ちょうどUEFA加盟協会が現状に挑むための求心力ある人物を探していた時期に、その候補から外れることになった。

モンターリアーニは10年前、元会長ジェフリー・ウェブの逮捕につながった大規模な汚職スキャンダルの余波を受け、透明性を掲げて就任した。その後は、FBI主導の贈収賄および恐喝捜査の震源地だった連盟を安定化させた人物として評価されている。

Concacafにとどまるという今回の決断は、FIFAトップの座を巡る不透明な争いよりも、地域の安定を戦略的に優先したことを示している。『ガーディアン』の報道によれば、モンターリアーニは、多くの人々が十分に勝ち取れる立場にあると見ていた昇格を目指すのではなく、引き続き自身の地域の加盟協会に奉仕することに集中しているという。この展開により、2016年から世界統括団体のトップを務めるインファンティーノが任期延長に向けて準備を進める中で、立ちはだかる知名度の高い障害は減ることになる。