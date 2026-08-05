インファンティーノ会長に次ぐ立場にある事務総長マティアス・グラフストロムも、流出したスタッフ向けメールの中で失望感を示した。グラフストロムは、FIFA本部の現在の雰囲気について、理解することさえ難しい「混乱」だとして率直に表現している。

グラフストロムは内部向けの文書で次のように記した。「私たちは皆、理解し受け入れることが難しい混乱のただ中に投げ込まれている。しかし、事務総長として、私は皆さんに対し、これまで常に私たちを結びつけてきたもの、すなわちサッカーに奉仕し、211の加盟協会に奉仕することに集中し続けるよう求める。

「悲しく、非難されるべき一連の出来事は、ありがたいことにFFEプロジェクトの恒久的な放棄によって終結したが、私たちがそれに失望しているとしても、この現実を覆い隠すべきではない。

「私が断言する。運営部門の一員である皆さんは、私たちが現在経験している政治的状況から守られ、保護される。心配する必要はない。

「個人、不安定な時期、そして不幸な出来事は過ぎ去っていく。組織、その使命、そして世界のサッカーに対する責任は続いていく。だからこそ、私たちは常にプロ意識、広い視野、そして冷静さを保つべきだ。」



