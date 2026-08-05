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ジャンニ・インファンティーノがモロッコでFIFA緊急会議を招集 アーセン・ヴェンゲルもワールドカップ売却計画への反発に加わる
内部反乱とヴェンゲルの介入
厳しい批判にさらされているFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、世界サッカー統括団体に対する自身の支配力を維持しようと、モロッコの首都ラバトに幹部職員を緊急招集した。『The Times』が伝えている。この動きは、FIFAのグローバル・フットボール・デベロップメント責任者であるアーセン・ヴェンゲル氏が公然と異を唱え、組織の戦略的方向性を非難するという衝撃的な公開批判の後に起きたものだ。
ヴェンゲル氏は指導部を厳しく断じる中で、次のように説明した。「FIFAで最近起きた出来事については、私の側から明確にしておく必要がある。私はこの戦略的計画に関与しておらず、このプロジェクトについて初めて知ったのはメディア報道を通じてだった」「このプロジェクトを撤回するという決定は、完全に必要であり、疑いの余地がなかった。なぜなら私は、献身、透明性、誠実さをもって私たちの競技に奉仕する独立したFIFAを強く信じているからだ」
- AFP
恐喝疑惑と財政的圧力
インファンティーノがラバトで権力固めを進めようとする一方で、同時に中東からの衝撃的な告発にも対処している。ヨルダンサッカー協会会長のアリ・ビン・フセイン王子は、FIFA会長が政治的な支持を確保するために脅迫を用いたとセンセーショナルに非難した。
この状況に関する詳細な声明の中で、フセインは次のように述べた。「何カ月もの間、FIFAは私たちを助けることを拒んできた……そしてワールドカップの期間中、インファンティーノを支持すれば、私たちの協会を助けるうえで大きな後押しになると、口頭で私に伝えられた。ヨルダンの私たちは、倫理的価値観を守ることに誇りを持っている。以前も彼を支持しなかったし、今後も断じて支持しない。だが、この一連の状況は脅迫に等しく、私たちはそれに屈するつもりはない」
事務総長が「混乱」を痛烈批判
インファンティーノ会長に次ぐ立場にある事務総長マティアス・グラフストロムも、流出したスタッフ向けメールの中で失望感を示した。グラフストロムは、FIFA本部の現在の雰囲気について、理解することさえ難しい「混乱」だとして率直に表現している。
グラフストロムは内部向けの文書で次のように記した。「私たちは皆、理解し受け入れることが難しい混乱のただ中に投げ込まれている。しかし、事務総長として、私は皆さんに対し、これまで常に私たちを結びつけてきたもの、すなわちサッカーに奉仕し、211の加盟協会に奉仕することに集中し続けるよう求める。
「悲しく、非難されるべき一連の出来事は、ありがたいことにFFEプロジェクトの恒久的な放棄によって終結したが、私たちがそれに失望しているとしても、この現実を覆い隠すべきではない。
「私が断言する。運営部門の一員である皆さんは、私たちが現在経験している政治的状況から守られ、保護される。心配する必要はない。
「個人、不安定な時期、そして不幸な出来事は過ぎ去っていく。組織、その使命、そして世界のサッカーに対する責任は続いていく。だからこそ、私たちは常にプロ意識、広い視野、そして冷静さを保つべきだ。」
- (C)Getty Images
商業プロジェクトの崩壊
危機の核心は、ワールドカップを含むFIFAの最重要資産の持ち分を民間投資家に売却しようとしたずさんな計画にある。火曜日には、インファンティーノ抜きで幹部職員グループが運営会議を開いたと報じられた一方、出席したほぼすべての関係者がこの構想に反対していたことが明らかになった。会長が引き続きモロッコにとどまる中、UEFAやその他の連盟からの圧力は強まり続けており、一部からは即時辞任を求める声も上がっている。
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