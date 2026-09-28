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ジャンニ・インファンティーノがジャマイカ到着、JFF会長マイケル・リケッツは最近の論争にもかかわらずFIFA会長への全面支持を表明
インファンティーノがカリブ海地域訪問の一環でジャマイカへ渡航
インファンティーノは、地域の統括団体との信頼関係再構築を目的としたカリブ海4カ国歴訪の一環としてジャマイカに到着した。今回の訪問は、物議を醸したFIFA Forward Enterprise構想をめぐって世界的に大きな反発が起き、その後この提案が最近になって広範な批判を受けて撤回されたことを受けたものだ。
JFF会長リケッツは、アフリカとカリブ海地域を統括する新任のゲルソン・フェルナンデスを含む8人の代表団とともに、インファンティーノが同国に到着したことを明かした。FIFA会長はそのままナショナル・スタジアムへ向かい、グアテマラと対戦する同国代表を視察した。
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リケッツ、ガバナンス批判にもかかわらず許しを提示
頓挫した商業スキームをめぐる余波について語ったリケッツは、その進行過程で犯されたミスを率直に認める一方で、インファンティーノの当初の意図を擁護した。複数の国際機関からFIFA会長の辞任を求める声が上がる中でも、このジャマイカ人行政官は全面的な支持を表明する道を選んだ。
「彼は実際に、カリブ海の4カ国を訪問しているところだと思う。きょう午後4時に、計8人のFIFA代表団とともにここへ到着する」と、リケッツは『The Gleaner』に語った。「そのプロセスはあまり透明ではなく、そのため多くの国から反発を受けた。だが、私はそれが小国を助けるためのものだったと思っている。だから彼を許したし、決して恩知らずになるつもりはない」
地域的な摩擦とツアー全体の詳細
キングストンへの訪問は、FIFA代表団による大規模な地域日程の一環を成すものだ。ジャマイカに加え、インファンティーノの訪問日程には英領ヴァージン諸島、セントクリストファー・ネイビス、そしてアンティグアも含まれている。
リケッツはまた、インファンティーノとCONCACAF会長ビクター・モンタリアーニの間にある緊張した関係についても言及した。両有力リーダーの間の軋轢を残念だと表現したJFF会長は、両氏が北中米とカリブ海地域のサッカー界のためにいかに多くを成し遂げてきたかを指摘した。
「私はインファンティーノのファンだ。モンタリアーニのファンでもある。だが、私は立ち上がり、インファンティーノ支持のために手を挙げ、選挙の時が来たら彼がFIFA会長として再選されることを願うだけだ」と、リケッツは説明した。
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モロッコの重要な投票を前にした選挙支持
グアテマラ戦を視察するためのキングストンでの短期滞在を終えた後、インファンティーノとその代表団は土曜朝にジャマイカを出発する予定だ。今回の訪問により、FIFA会長が再選に向けた選挙活動の準備を進める中で、カリブ地域からの重要な支持を確保した。
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