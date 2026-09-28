キングストンへの訪問は、FIFA代表団による大規模な地域日程の一環を成すものだ。ジャマイカに加え、インファンティーノの訪問日程には英領ヴァージン諸島、セントクリストファー・ネイビス、そしてアンティグアも含まれている。

リケッツはまた、インファンティーノとCONCACAF会長ビクター・モンタリアーニの間にある緊張した関係についても言及した。両有力リーダーの間の軋轢を残念だと表現したJFF会長は、両氏が北中米とカリブ海地域のサッカー界のためにいかに多くを成し遂げてきたかを指摘した。

「私はインファンティーノのファンだ。モンタリアーニのファンでもある。だが、私は立ち上がり、インファンティーノ支持のために手を挙げ、選挙の時が来たら彼がFIFA会長として再選されることを願うだけだ」と、リケッツは説明した。