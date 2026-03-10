ジャンクト、歯止めが効かない：「ニコラは最悪の監督だ、クソ野郎だ。ラニエリは殺してやりたいほどだったが、彼は最高だ」

一方、ニコラとはうまくいかなかったが、彼が一緒に仕事をした中で最高の監督は、サンプドリアとカリアリの両方で彼を指導したクラウディオ・ラニエリだった。「彼はトップクラスだった」とヤンクトは説明する。「正直、百万回も殺してやりたいと思ったこともあるけど、彼は僕に大きな感動を与えてくれたんだ」。 ラニエリ監督の下で、元ミッドフィールダーはキャリアの中で最高のシーズンをいくつか過ごした。2019年から2021年にかけてのサンプドリアでの経験は、彼のキャリアの頂点だった。2人は、ニコラ監督が就任する前の2023-24シーズンにもサルデーニャで一緒に仕事をした。ジェノヴァで良い関係を築いたヤンクトを、ラニエリ監督自身が経営陣に獲得するよう要請したのだ。