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ジャロッド・ボーエンがプレミアリーグ降格でファンに謝罪
ボーウェンが「最悪の一夜」を振り返る
ボーエンはSNSで、今シーズンのウェストハムの惨憺たる結果への悔しさを明かした。2023年のヨーロッパカンファレンスリーグ決勝で決勝ゴールを決めたフォワードは、チャンピオンシップ降格の絶望を前に、プラハでの高揚感ははるか昔に感じられると語った。
「こんな状況で投稿するのはつらい。恥ずかしさと苦痛しかない」とキャプテンのボウエンはインスタグラムに綴った。 「どこで歯車が狂ったか、いくらでも書ける。でも、皆さんが聞きたいのは謝罪だろう。プラハの夜はキャリアで一番だった。日曜日は最悪だった。我々は単に力不足だった。だから、ああいう結末になった」
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最終日に勝ったが、ハンマーズは届かなかった。
最終戦でリーズ・ユナイテッドに3-0で勝ったハマーズだったが、時すでに遅し。他会場の結果が響き、トッテナム・ホットスパーが首位の座を維持したため、東ロンドンのチームは2011年以来初めて2部へ降格した。
クラブの経営陣を巡る不穏な状況にもかかわらず、ボーエンは低迷するチームを支え続けたサポーターの忠誠心を称えた。
「ファンの皆さんは一度も失望させませんでした」とボウエンは続けた。「ホームでもアウェイでも、私たちのプレーが十分でなくても、応援は変わりませんでした。もっと良い結果を示すべきでした。皆さんはそれ以上のものを得るに値します」
ヌノの去就は不透明だ
9月にグラハム・ポッターの後任として就任したヌノ・エスピリト・サント監督は、クラブの降格を受け退任する見込みだ。
チーム状態は改善したが、19位で引き継いだチームを降格圏外へ導くことはできなかった。
試合後、ヌノはキャプテンの心情に同調し、「クラブ全員にとって悲しい瞬間だ。厳しい一日だった。我々の使命は困難を極め、自らの未来を決める権利を失った」と語った。
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トップリーグへの復帰への道
夏の移籍市場でスター選手が相次いで去るという憶測が高まる中、ボーエンは当面の目標はクラブを再建することだと強調した。2030年まで契約を結ぶイングランド代表FWは、クラブがどのディビジョンで戦おうともロンドン・スタジアムでのプロジェクトの要であり続ける。
ボーエンは「このクラブには状況を立て直す意欲と闘志がある」と締めくくった。「私たちはプレミアリーグに属すべきで、一日も早く戻りたい」。
46試合の過酷なチャンピオンシップに備え、クラブは今夏再建の難局に挑む。