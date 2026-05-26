ジャロッド・ボーエンがプレミアリーグ降格でファンに謝罪

最終戦でリーズ・ユナイテッドに3-0で勝ったハマーズだったが、時すでに遅し。他会場の結果が響き、トッテナム・ホットスパーが首位の座を維持したため、東ロンドンのチームは2011年以来初めて2部へ降格した。

クラブの経営陣を巡る不穏な状況にもかかわらず、ボーエンは低迷するチームを支え続けたサポーターの忠誠心を称えた。

「ファンの皆さんは一度も失望させませんでした」とボウエンは続けた。「ホームでもアウェイでも、私たちのプレーが十分でなくても、応援は変わりませんでした。もっと良い結果を示すべきでした。皆さんはそれ以上のものを得るに値します」