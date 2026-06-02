2025-26シーズン最終戦でウェストハムはリーズに3-0で勝った。しかしトッテナムがエバートンに勝利したため、ウェストハムの2部降格が決定し、ダイアー家には悪夢のような結末となった。

ボーウェンにとっては痛手だ。迫るワールドカップのイングランド代表（トーマス・トゥヘル監督）からも外れた。トゥヘルはクラブの低迷が選出を妨げたと示唆した。

熱狂的ウェストハムファンのダニー・ダイアーは降格に「打ちのめされている」と語った。彼はtalkSPORTに「ジャロッドを誰よりも愛している。妻よりだ！」と明かしていた。 娘が少しうらやましいよ」と語ったこともある。 今、ボウエンがロンドン・スタジアムを去る可能性に、元『イーストエンダーズ』のスターは「打ちのめされている」。チームの象徴である彼がいなければ、プレミアリーグへの即座の復帰は難しいのではないかと懸念しているからだ。