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ジャロッド・ボーウェンの移籍検討は、妻ダニにとって「壊滅的」で、ウェストハム愛好家の義父ダニーも「打ちのめされる」だろう。
ハマーズに降格の悲劇
2025-26シーズン最終戦でウェストハムはリーズに3-0で勝った。しかしトッテナムがエバートンに勝利したため、ウェストハムの2部降格が決定し、ダイアー家には悪夢のような結末となった。
ボーウェンにとっては痛手だ。迫るワールドカップのイングランド代表（トーマス・トゥヘル監督）からも外れた。トゥヘルはクラブの低迷が選出を妨げたと示唆した。
熱狂的ウェストハムファンのダニー・ダイアーは降格に「打ちのめされている」と語った。彼はtalkSPORTに「ジャロッドを誰よりも愛している。妻よりだ！」と明かしていた。 娘が少しうらやましいよ」と語ったこともある。 今、ボウエンがロンドン・スタジアムを去る可能性に、元『イーストエンダーズ』のスターは「打ちのめされている」。チームの象徴である彼がいなければ、プレミアリーグへの即座の復帰は難しいのではないかと懸念しているからだ。
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移籍の噂と家族の悩み
ボウエンは2030年6月30日まで契約があるものの、将来は不透明だ。チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂されている。北西部へ移籍すれば、妻ダニ・ダイアーは両親やテレビ番組の撮影現場に近いエセックスの自宅を離れなければならない。
家族に近い関係者は英紙『ザ・サン』に、トッテナムなら家族はロンドンに残れるが、ウェストハムを犠牲にして残留したスパーズへの移籍はダニー・ダイアーにとって苦い決断になると語った。 関係者は「ボーエンは2028年ユーロ代表復帰へ最高レベルでプレーしたいが、家族を離れる代償はダニにとって壊滅的だ」と語った。
ダニー・ダイアーの忠誠呼びかけ
ダニー・ダイアーは、ボウエンに残留しチャンピオンシップで巻き返してほしいと公言している。ウェストハムを「唯一の真実の愛」と呼ぶ彼は、義理の息子にクラブに残るよう勧めている。代表発表前にはトゥヘル監督にボウエンのW杯招集を働きかけ、「彼はどのチームにも脅威だ」と主張した。
ボーエンは、新興スーパーエージェント「ガーシュ」に所属し、プレミアリーグからのオファーが殺到するのは確実だ。だが3歳の双子サマーとスターを抱え、ウェストハムのファンとの絆も深い。イースト・ロンドンを離れる決断は、選手としてだけでなく、ダイヤー家との家庭生活にも大きな影響を与えるだろう。
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ボーウェンがウェストハムのサポーターにメッセージを送る
降格が決まった直後、ボウエンは今後の去就を問われ、感情を露わにした。「まだ傷が癒えていない。将来について話すのはクラブやファンに失礼だ」と試合後に語った。 噂や話は出るだろう。だが、僕の目はこのクラブをプレミアリーグに戻すことだけを見据えている」と語った。