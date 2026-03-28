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ジャロッド・ボウエンがリヴァプールへ？ レッズのレジェンド、スティーヴン・ジェラードがウェストハムのスター選手について、そして彼がモハメド・サラーの後継者になれるかどうかに見解を述べた
アンフィールドのレジェンドたちが、ハマーズのスター選手に疑問を呈している
サラーがマージーサイドでの9年間にわたる伝説的なキャリアに幕を閉じようとしている中、リヴァプールは困難な再建の課題に直面している。アンフィールドのスカウト陣はかねてよりウェストハム・ユナイテッドのエース、ボウエンに注目してきたが、クラブのレジェンドであるジェラードは、このイングランド代表選手がその穴を埋めるために求められる世界クラスの水準には達していないのではないかと見ている。
- AFP
ジェラードは1対1に強い選手を探している
最近、サラーの後継者をめぐる議論が白熱しているが、イースト・ロンドンで安定した活躍を見せるボウエンにもかかわらず、リヴァプールの古参選手たちの間では、スロット監督の下での戦術的要件を満たすには、29歳のボウエンが現在示しているものよりも、さらに爆発力のある選手が必要だという見方が支配的だ。
「私はボウエンを本当に気に入っており、彼はトップクラスの選手だと思うが、サラーの後継者として彼のレベルに達しているかどうかは確信が持てない」とジェラードは『エクスプレス』紙の取材に対し語った。「リヴァプールはおそらく、サイドを突破できる1対1の局面に強い選手を探すことになるだろう。今シーズン、特にチームが不安定だった時期には、サイドでの動きが予測しすぎだった。
「そして、この監督［アルネ・スロット］が目指す戦術は、サイドからサイドへと展開して1対1の局面を作り出すことだ。彼らは［ルイス］・ディアスの不在を痛感している。ピッチのサイドの課題に対処する必要があると思う」
「彼は年を取りすぎている」
キャラガーはジェラードの意見に同調し、リヴァプールが通常、再販価値の高い若手選手をターゲットとする長期的な移籍戦略に言及した。ボウエンがサラーの後継者になれるかと問われると、同クラブの元ディフェンダーはいつものように率直にこう答えた。「いいえ。ユルゲン・クロップ監督時代の初期には、リヴァプールの注目リストに入っていたかもしれないが、明らかにモハメド・サラーがすでにいた。だが、いや、彼はリヴァプールにとっては年齢的に高すぎるだろう」
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次のサラーを探す旅
ボーウェンが獲得できなければ、リヴァプールは来季のタイトル争いに挑める戦力をスロット監督に提供するため、間違いなく他の選択肢を検討することになるだろう。報道によると、ヤン・ディオマンデ、フランシスコ・コンセイソン、マイケル・オリゼといった選手たちが、リヴァプールが若く将来性豊かな後継者を探している中で、注目されているターゲットに含まれているという。