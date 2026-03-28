ジャロッド・ボウエンがリヴァプールへ？ レッズのレジェンド、スティーヴン・ジェラードがウェストハムのスター選手について、そして彼がモハメド・サラーの後継者になれるかどうかに見解を述べた

最近、サラーの後継者をめぐる議論が白熱しているが、イースト・ロンドンで安定した活躍を見せるボウエンにもかかわらず、リヴァプールの古参選手たちの間では、スロット監督の下での戦術的要件を満たすには、29歳のボウエンが現在示しているものよりも、さらに爆発力のある選手が必要だという見方が支配的だ。

「私はボウエンを本当に気に入っており、彼はトップクラスの選手だと思うが、サラーの後継者として彼のレベルに達しているかどうかは確信が持てない」とジェラードは『エクスプレス』紙の取材に対し語った。「リヴァプールはおそらく、サイドを突破できる1対1の局面に強い選手を探すことになるだろう。今シーズン、特にチームが不安定だった時期には、サイドでの動きが予測しすぎだった。

「そして、この監督［アルネ・スロット］が目指す戦術は、サイドからサイドへと展開して1対1の局面を作り出すことだ。彼らは［ルイス］・ディアスの不在を痛感している。ピッチのサイドの課題に対処する必要があると思う」