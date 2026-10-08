守備のポジション争いは依然として熾烈だが、クアンサーはアレクサンダー＝アーノルドとの競争を個人的な対立ではなく、戦術的な利点と捉えている。長年アンフィールドでともに過ごしてきたレバークーゼンのスターは、自分たちが代表チームにもたらす異なる特長を理解している。

クアンサーは「自分はサイドで多くのパワーをもたらせると感じているし、トレントは右SBからのパスで相手チームを崩すのが本当にうまい」と説明。「僕たちは大きく異なる。試合や相手チームが違えば、必要な選手も変わる。彼とはとても長く一緒にプレーしてきたから、また彼と一緒にピッチに立ててうれしかった。彼は傑出した選手だ」と語った。

サイドで有能なプレーを見せている一方で、チェコ戦で最近任されたセンターでの起用によって、彼は自らの原点に戻ることができた。「正直に言えば、たぶん一番好きなポジションだと思う」と認めた。「あそこでプレーするのは大好きだし、たしか10歳か11歳の頃からずっとそこでプレーしてきた。だから、そこに戻れてよかった。イングランドでもまた違ったことだったし、ウェンブリーでそれができたのはよかった」と話した。



