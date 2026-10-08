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翻訳者：
ジャレル・クアンサー、トーマス・トゥヘルからの信頼と「お気に入りのポジション」について語る 元リヴァプールのチームメート、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとイングランドの座を争う中で
多才なクアンサーに対するトゥヘルの高まる信頼
ワールドカップのノックアウトステージで高くつくレッドカードを受けた後、クアンサーは代表内での序列を大きく下げてもおかしくなかった。しかし、トゥヘルはバイエル・レバークーゼンのDFを強く支持し、活性化されたイングランド代表に深く組み込んでいる。
この万能型の23歳DFは、イングランドのネーションズリーグ最初の4試合のうち3試合で先発した。ホームでのスペイン戦黒星、そして重要なクロアチア戦勝利では、かつてリバプールで同僚だったトレント・アレクサンダー＝アーノルドを抑えて右SBで起用された。
その後トゥヘルは、ウェンブリーでの最近のチェコ戦勝利で、クアンサーをアレクサンダー＝アーノルドと並ぶ中央に配置した。この戦術的な変更は、ワールドカップでの失意を乗り越え、守備面での優位確立を目指すイングランド代表において、彼の重要性が高まっていることを示している。
- AFP
右サイドでの好敵手関係
守備のポジション争いは依然として熾烈だが、クアンサーはアレクサンダー＝アーノルドとの競争を個人的な対立ではなく、戦術的な利点と捉えている。長年アンフィールドでともに過ごしてきたレバークーゼンのスターは、自分たちが代表チームにもたらす異なる特長を理解している。
クアンサーは「自分はサイドで多くのパワーをもたらせると感じているし、トレントは右SBからのパスで相手チームを崩すのが本当にうまい」と説明。「僕たちは大きく異なる。試合や相手チームが違えば、必要な選手も変わる。彼とはとても長く一緒にプレーしてきたから、また彼と一緒にピッチに立ててうれしかった。彼は傑出した選手だ」と語った。
サイドで有能なプレーを見せている一方で、チェコ戦で最近任されたセンターでの起用によって、彼は自らの原点に戻ることができた。「正直に言えば、たぶん一番好きなポジションだと思う」と認めた。「あそこでプレーするのは大好きだし、たしか10歳か11歳の頃からずっとそこでプレーしてきた。だから、そこに戻れてよかった。イングランドでもまた違ったことだったし、ウェンブリーでそれができたのはよかった」と話した。
妥協なき新たなアイデンティティーを受け入れる
個々の役割にとどまらず、トゥヘルはチーム全体に冷酷なメンタリティーを植え付けている。クアンサーは、チームが残っていたあらゆるネガティブさを振り払い、格上の相手を窒息させることを狙った前向きなアプローチを受け入れることに成功したと考えている。
クアンサーは「自分たちは、しっかりと試合に向かっていき、引いて構えようとはしなかったパフォーマンスをいくつか見せられたと感じている。それが今回のキャンプでやりたかったことだ」と語った。「それを示せたと思うし、厳しいグループの中でトップレベルの代表を相手に、どれだけアグレッシブに、そして支配的に戦えるかも示した。まだまだ伸びしろはあるし、学び続けて、改善し続けて、そこから前に進んでいきたい」
この攻撃的な哲学は、勢いを維持するための即時のプレッシャーと、全員の献身に支えられている。彼はさらに「1点取ったら、そこで緩めるのではなく、また行く、また行く、そして次のゴールを狙う。次の相手にもプレッシャーをかけようとするし、みんなが互いのために働いている。誰かがやられたら、次の選手がタックルに行く。それが自分たちのありたい姿であり、これから進んでいきたい方向だ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
ネーションズリーグ制覇が目前に迫る
イングランドは、来月行われるリーグA・グループ3の最終戦を前に、ネーションズリーグ準々決勝進出にあと一歩のところまで迫っている。トゥヘル監督率いるチームはウェンブリーでクロアチアを迎え撃った後、スペインと対戦するためマドリードへの厳しいアウェー遠征に臨む予定で、指揮官はこの残り2試合を今後の主要大会に向けた極めて重要な準備の場と位置づけている。
クアンサーは、タイトル獲得に向けたチームの非常に強い意欲を認め、今大会を極めて重要な足がかりと捉えていると明かした。「これは次の大きな目標であり、僕たちが今戦っている次の大会だ」と同選手は語った。「そして、ユーロで対戦することになる同じチームと戦えるのはものすごく、ものすごく重要になる。監督もすでにそう言っている。これは大きな舞台であり、国にトロフィーをもたらすチャンスであり、主要大会への次のステップでもある。」
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