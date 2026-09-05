バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、ジャマル・ムシアラが一定期間の休養とメディカル面での経過観察を経て、実戦復帰に近づいていることを認めた。コンパニ監督は金曜日の試合前記者会見で、同選手を起用するかどうかの最終判断は、チームの最後のトレーニングに対する反応次第になると述べた。

その際、ベルギー人指揮官はクラブの慎重な姿勢について次のように説明している。「彼は1週間、しっかりと良いトレーニングを積めていた。状況は好転しているし、彼自身も良い状態だ。この件への対応については、すでに説明している。ジャマルは今、とても良い段階にある。この状況にはしばらく対応してきた」

「今日のトレーニングで彼の状態を見て、そのうえでジャマルとチームにとって最善の決断を下す。今日、トレーニングセッションをどうこなすかを踏まえて、ジャマルとともに決断する。セルジュ・ニャブリは今週は起用できないが、来週には戻れることを願っている。最も重要なのは、彼が良い状態だと感じられることだ」