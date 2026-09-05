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ジャマル・ムシアラ、恐ろしいプレシーズン中の倒れ込みの後、シャルケ戦で劇的なバイエルン復帰へ
バイエルンに追い風、ムシアラがメンバー復帰
バイエルンは、フェルティンス・アレーナで行われるシャルケ04との次節ブンデスリーガに向け、ムシアラが戦列に復帰する見込みだ。『Sky Germany』によると、23歳のプレーメーカーは土曜午後のキックオフに向けた遠征メンバーに含まれており、これは回復プロセスにおける大きな節目となる。ムシアラは今季ここまで公式戦でバイエルンの一員として出場しておらず、メディカルチェックと専門的なトレーニングプログラムをこなしていたため、2026-27シーズン開幕から3試合を欠場していた。
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コンパニー、主力スターの復帰受け入れへ প্রস্তুប់
バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、ジャマル・ムシアラが一定期間の休養とメディカル面での経過観察を経て、実戦復帰に近づいていることを認めた。コンパニ監督は金曜日の試合前記者会見で、同選手を起用するかどうかの最終判断は、チームの最後のトレーニングに対する反応次第になると述べた。
その際、ベルギー人指揮官はクラブの慎重な姿勢について次のように説明している。「彼は1週間、しっかりと良いトレーニングを積めていた。状況は好転しているし、彼自身も良い状態だ。この件への対応については、すでに説明している。ジャマルは今、とても良い段階にある。この状況にはしばらく対応してきた」
「今日のトレーニングで彼の状態を見て、そのうえでジャマルとチームにとって最善の決断を下す。今日、トレーニングセッションをどうこなすかを踏まえて、ジャマルとともに決断する。セルジュ・ニャブリは今週は起用できないが、来週には戻れることを願っている。最も重要なのは、彼が良い状態だと感じられることだ」
神経学的な健康上の懸念に対処する
今夏、ムシアラが1.FCハイデンハイムとの親善試合での勝利中に倒れ、フットボール界には衝撃が走った。これは単発の出来事ではなく、この攻撃的MFはそれ以前にもRBライプツィヒとのテレコム・カップの試合中に倒れていた。その後、ムシアラは自身の状況について公に説明し、神経機能の障害によって引き起こされる、短時間で一時的だが容易に治療可能な欠神発作と診断されていたことを明かした。
コンパニはこの症状に対するクラブの管理体制について積極的に発言しており、医療部門は将来的に起こり得るいかなる事態にも十分に対応できると強調している。元バーンリー指揮官は、若きスターにかかる世間のプレッシャーを和らげるため、この状況を普通のものとして受け止めさせようとしてきた。最近のブリーフィングでコンパニは、ムシアラがこの神経学的な問題と向き合う中で再び倒れたとしても、それは「大きな問題ではない」と語った。さらにこう付け加えている。「もし40日後、50日後、60日後、あるいは40試合後、50試合後、60試合後に再び起きたとしても、我々にとってはもはや大きな問題ではない。どう対処すべきか分かっているし、いずれ彼は完全に普通のアスリートに戻ることになる」
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ブンデスリーガと欧州の展望を見据えて
ムシアラの復帰は、欧州大会の開幕によって日程が過密化し始める中、このブンデスリーガの強豪にとって極めて重要なタイミングで実現した。ムシアラは木曜日のボド／グリムト戦に臨むバイエルンのチャンピオンズリーグ登録メンバーに正式に含まれた。コンパニ監督の戦術的柔軟性にとって、万全のムシアラがいることは不可欠であり、とりわけチームがシーズン序盤の勢いをさらに強めようとしている中では、その重要性が一層増す。
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