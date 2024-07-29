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Nino Duit
翻訳者：

ジャマル・ムシアラ、ステフィン・カリーとともに大学で学ぶ。バイエルン・ミュンヘンでコンパニ監督のアシスタントコーチを務めるアーロン・ダンクスの特別な物語

バイエルン

学校を中退し、その代わりにFAで「大学課程」を修了。その間にジャマル・ムシアラやステフィン・カリーとも出会った。ヴァンサン・コンパニが「イングランドで最も才能ある指導者の一人」と評する、新たに迎えた旧知のアシスタント、アーロン・ダンクスとは何者なのか。まだ39歳のベテランに迫る。

今夏、ヴァンサン・コンパニとともにバイエルン・ミュンヘンにやって来たのは、若い監督だけではない。コーチ陣も若い。監督は38歳で、3人のアシスタントも全員まだ40歳に達していない。それでも、ある意味でベテランはいる。アーロン・ダンクスだ。まだ39歳だが、そのうち24年間を指導者として過ごしてきた。友人たちは彼を「ダンクシー」と呼び、コンパニは「イングランドで最も才能ある指導者の一人」と評する。

イングランドのバーミンガムで生まれたダンクスは、早くから天職を見つけた。15歳でバーミンガム・シティの指導者となり、そのために中等学校を中退までした。当初は一般向けのスポーツ指導を担当。後に本人が語ったように、「ボールの入った袋とビブス、バスの乗車券」を持って街を回り、学校や休暇中のキャンプで練習を指導した。

その後、ダンクスはバーミンガム・シティのアカデミーで指導し、地元のライバルであるウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに加わった。そこで出会ったのが、イングランドサッカー界で最も優れた頭脳の一人、ダン・アシュワースだ。最近マンチェスター・ユナイテッドのスポーツディレクターに就任したアシュワースは、それ以前にブライトン＆ホーヴ・アルビオンとニューカッスル・ユナイテッドで手腕を発揮し、イングランドサッカー協会の近代化も進めた。

2013年、アシュワースはウェスト・ブロムからイングランドサッカー協会に移った。育成ディレクターとして、イングランドの若手選手育成に向けた戦略文書「イングランドDNA」を策定。これは後の成功の土台となった。新設された役職の人選に際し、アシュワースはダンクスを思い出し、年代別代表のボール保持担当コーチに起用した。

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    ムシアラ、ベリンガム、ステフ・カリー：ダンクスのFAでの「大学での学び」

    ダンクスはこの役割で2017年にU-20のワールドカップ優勝を果たし、U-21ではジュード・ベリンガム、エミール・スミス・ロウ、ジャマル・ムシアラらの才能ある選手たちと仕事をした。ムシアラは最終的にドイツ代表でプレーする道を選んだ。ダンクスは今、バイエルンでかつて指導したムシアラと再会する。「ジャマルと再会できるのを本当に楽しみにしています」と、クラブのメディアによるインタビューで語った。「彼は非常に才能のある選手で、それだけでなく愛すべき人柄の持ち主です」

    ダンクスが後に「大学での学び」と呼ぶことになるイングランドサッカー協会（FA）での日々に出会ったのは、優れたサッカー選手だけではなかった。他競技のスター選手とも接点を持った。例えば、研修のために米国へ渡り、NBAチームのゴールデンステイト・ウォリアーズの成功の秘訣を探った。当時FAで同僚だったマット・クロッカーは後にこう振り返っている。「アーロンはどういうわけか、ウォリアーズのコーチたちと丸一日過ごすことができた。大事なプレーオフの試合が始まる1時間前には、ステフィン・カリーが個人トレーナーと3ポイントシュートを練習する様子を見学し、その後はロッカールームにも入ったんだ」

    こうした経験は、ダンクスにまったく新しい視点をもたらした。「戦術や技術のことはいったん脇に置き、コーチング、つまり指導者がどうやって選手の力を最大限に引き出すかだけに集中するのです」と語っている。

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    ダンクスとコンパニ、アンデルレヒトでの2カ月を経て今はバイエルンに

    2021年、ダンクスはFAでの5年間にわたる学びを、いわば修士号を取得する形で終えた。その退任のきっかけとなったのが、ヴァンサン・コンパニだ。ベルギー人のコンパニは、マンチェスター・シティ時代にダンクスに目を留め、監督として経験を積み始めたばかりのRSCアンデルレヒトに誘った。だが、2人の協働はわずか2カ月で終わり、ダンクスはアストン・ヴィラのアシスタントコーチとしてイングランドに戻った。まずディーン・スミス、次にスティーヴン・ジェラード、そしてウナイ・エメリの下で働いた。

    ダンクスは暫定的に2試合で自らチームを指揮し、その中にはブレントフォードFCに4-0で勝利した試合もあった。「印象的だった」と、ヴィラのレオン・ベイリーはその後に称賛した。「ごく短い時間で責任を引き受け、僕たちに何を求めているかを非常に明確に伝えてくれた」。2部のミドルズブラFCでマイケル・キャリックのアシスタントコーチを1年半務めた後、今回コンパニと再び組むことになった。

    バイエルンの新たなコーチングスタッフの中で、ダンクスは主に日々の練習計画を担当する。一方、かつてU-19チームの監督を務めたレネ・マリッチ（31）は、主に試合ごとのプランの策定を担う見込みだ。コンパニとアンデルレヒトでも協働したフロリベルト・ンガルラ（37）は、スタッフとチームの間をつなぐコミュニケーション役に位置付けられている。

  • アーロン・ダンクス：キャリアの歩み

    期間クラブ役職
    2000年～2005年バーミンガム・シティユースコーチ
    2005年～2016年ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンユースコーチ
    2016年～2021年イングランドユースコーチ
    2021年RSCアンデルレヒトアシスタントコーチ
    2021年～2022年アストン・ヴィラアシスタントコーチ
    2022年～2024年ミドルズブラFCアシスタントコーチ
    2024年～現在FCバイエルン・ミュンヘンアシスタントコーチ

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