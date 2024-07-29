ジャマル・ムシアラ、ステフィン・カリーとともに大学で学ぶ。バイエルン・ミュンヘンでコンパニ監督のアシスタントコーチを務めるアーロン・ダンクスの特別な物語

今夏、ヴァンサン・コンパニとともにバイエルン・ミュンヘンにやって来たのは、若い監督だけではない。コーチ陣も若い。監督は38歳で、3人のアシスタントも全員まだ40歳に達していない。それでも、ある意味でベテランはいる。アーロン・ダンクスだ。まだ39歳だが、そのうち24年間を指導者として過ごしてきた。友人たちは彼を「ダンクシー」と呼び、コンパニは「イングランドで最も才能ある指導者の一人」と評する。

イングランドのバーミンガムで生まれたダンクスは、早くから天職を見つけた。15歳でバーミンガム・シティの指導者となり、そのために中等学校を中退までした。当初は一般向けのスポーツ指導を担当。後に本人が語ったように、「ボールの入った袋とビブス、バスの乗車券」を持って街を回り、学校や休暇中のキャンプで練習を指導した。

その後、ダンクスはバーミンガム・シティのアカデミーで指導し、地元のライバルであるウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに加わった。そこで出会ったのが、イングランドサッカー界で最も優れた頭脳の一人、ダン・アシュワースだ。最近マンチェスター・ユナイテッドのスポーツディレクターに就任したアシュワースは、それ以前にブライトン＆ホーヴ・アルビオンとニューカッスル・ユナイテッドで手腕を発揮し、イングランドサッカー協会の近代化も進めた。

2013年、アシュワースはウェスト・ブロムからイングランドサッカー協会に移った。育成ディレクターとして、イングランドの若手選手育成に向けた戦略文書「イングランドDNA」を策定。これは後の成功の土台となった。新設された役職の人選に際し、アシュワースはダンクスを思い出し、年代別代表のボール保持担当コーチに起用した。